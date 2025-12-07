به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای انقلاب فرهنگی در پاسخ به این سوال که به نظر شما نشست‌های دانشجویی چقدر می‌تواند در حل مشکلات دانشجویان موثر باشد، گفت: دانشجویان عزیز ما در دانشگاه فرهنگیان، بدر میدان هستند که تنها به مطالعه درس‌ها بسنده نمی‌کنند. آن‌ها به هر حال در فضای آموزش و پرورش حضور دارند، با دانش‌آموزان ارتباط برقرار می‌کنند و قطعاً نظر کارشناسی دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی، نقش بسیار مهمی در تصمیم‌سازی دقیق ما دارد.

وی ادامه داد: به همین خاطر، من پیشنهاد داده‌ام که هیئت اندیشه‌ورز دانشجویی در دانشگاه تربیت معلم، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی، ان‌شاءالله شکل بگیرد. این هیئت می‌تواند شامل تمامی تشکل‌ها باشد تا عدالت رعایت گردد و ان‌شاءالله نظرات آن‌ها در تصمیم‌سازی مؤثر واقع شود.

خسروپناه، با تأکید بر اینکه هویت دانشجو تنها در تحصیل و مهارت‌آموزی خلاصه نمی‌شود، گفت: جنبش دانشجویی یکی از ارکان هویتی دانشگاه است و باید مراقب بود این جنبش تحریف یا تضعیف نشود.

وی با اشاره به اینکه در برنامه حاضر هشت نفر از دانشجویان نکات مهمی را مطرح کرده‌اند، بیان کرد: انتظار می‌رود که من ناظر به این مطالب اظهار نظر کنم، اما پیش از ورود به بحث، لازم است برخی نکات مقدماتی درباره جنبش دانشجویی یادآور شوم.

«۱۶ آذر» نماد اعتراض دانشجو در برابر استعمار

خسروپناه با اشاره به سالگرد ۱۶ آذر گفت: روز دانشجو را تبریک عرض می‌کنم؛ روزی که یادآور شهادت سه دانشجوی عزیز، مصطفی بزرگ‌نیا، احمد قندچی و مهدی شریعت‌رضوی در سال ۱۳۳۲ است. این دانشجویان در اعتراض به حضور معاون رئیس‌جمهور آمریکا در ایران که پس از کودتای ۲۸ مرداد برای عادی‌سازی روابط ایران و بریتانیا به کشور آمده بود، قیام کردند و به شهادت رسیدند.

این مقام مسئول افزود: این واقعه تنها ۱۹ سال پس از تأسیس دانشگاه تهران رخ داد و نشان داد که هویت دانشجو، علاوه بر علم و فناوری، در پیوند با روحیه اعتراض علیه سلطه و بی‌عدالتی شکل می‌گیرد. روایت‌گری‌های مرحوم شریعتی و شهید چمران درباره این حادثه بسیار خواندنی و دردمندانه است.

جنبش دانشجویی؛ فراتر از سیاست

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه جنبش دانشجویی صرفاً سیاسی نیست، تصریح کرد: البته فعالیت‌های سیاسی مانند حرکت ۱۶ آذر، تسخیر لانه جاسوسی، یا برنامه‌های انتخاباتی که دانشجویان در آن با کاندیداها گفت‌وگو می‌کنند، بخشی از هویت دانشجوست، اما جنبش دانشجویی تنها یک جنبش سیاسی نیست.

وی ادامه داد: دانشجویان در دوران دفاع مقدس یک جنبش دفاعی بزرگ رقم زدند و بخش عظیمی از شهدای ما دانشجو بودند. در حوزه علم و فناوری نیز دستاوردهای مهمی در بخش‌های هسته‌ای، موشکی، پهپادی، نانو، بیوتکنولوژی، میکروالکترونیک، فوتونیک و کوانتوم توسط نیروهای دانشجویی و البته با راهبری استادان جهادی حاصل شده است؛ دستاوردهایی که بخش زیادی از جامعه از آن بی‌خبر است.

خسروپناه افزود: در حوزه فرهنگی نیز جنبش دانشجویی نقش مهمی داشته است؛ از جمله ترویج ازدواج دانشجویی و فعالیت‌های گسترده تشکل‌ها؛ بنابراین جنبش دانشجویی جنبشی چندساحتی است و باید مراقبت کرد ماهیت آن دچار تحریف نشود.

جایگاه دانشگاه فرهنگیان و تلاش برای تضعیف آن

وی در ادامه با اشاره به برخی دیدگاه‌ها درباره دانشگاه فرهنگیان گفت: نمی‌خواهم بگویم دانشگاه فرهنگیان که در سال ۱۳۹۱ تأسیس شد، اولین مرکز تربیت معلم کشور است؛ زیرا پیش از آن دارالمعلمین‌ها از اواخر دوره قاجار و دانشگاه تربیت معلم با پیشنهاد شهیدان رجایی و باهنر پس از انقلاب فعال بودند.

وی ادامه داد: ، اما اینکه دانشگاهی با عنوان دانشگاه فرهنگیان در سراسر کشور و با هدف مشخص تربیت معلم شکل گرفته و چنین گستردگی یافته، یک اقدام مهم بوده است. با این حال برخی به دنبال تضعیف یا حتی تعطیلی این دانشگاه هستند و استدلال می‌کنند که با وجود دانشگاه‌هایی، چون تهران، شریف و امیرکبیر، نیازی به دانشگاه فرهنگیان نیست.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: این گروه معتقدند دانشجویان همان دانشگاه‌ها پس از گذراندن یک دوره شش‌ماهه آموزشی می‌توانند معلم شوند. چنین دیدگاهی حتی در برخی ارکان اجرایی کشور نیز وجود دارد. اما شورای عالی انقلاب فرهنگی در برابر این رویکرد مقاومت کرده و به‌ویژه در سه سال اخیر بیشترین مصوبه‌ها را در حمایت از دانشگاه فرهنگیان داشته است.

خسروپناه در ادامه اظهار کرد: ناظر به فرمایشات هشت دانشجوی حاضر، نکاتی برای بیان دارم، اما پیش از آن یک پیشنهاد نیز مطرح می‌کنم. پیشنهادی که پیش‌تر نیز با آقای دکتر برزویی که واقعاً مدیری پرتلاش و سخت‌کوش در دانشگاه هستند و با موافقت شما مسئولیت ریاست دانشگاه را پذیرفتند در میان گذاشته‌ام.

پیشنهاد خسروپناه برای تشکیل «هیئت اندیشه‌ورز دانشجویی» در دانشگاه فرهنگیان

عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به لزوم مشارکت ساختاری دانشجویان در فرایندهای تصمیم‌سازی گفت: پیشنهادی مطرح شده که جلسه‌ای با حضور دانشجویان و تشکل‌ها برگزار شود و این کار بسیار ارزشمند است و باید انجام شود. من نیز یک پیشنهاد مستمر دارم که می‌تواند جایگاه دانشجویان را در تصمیم‌سازی‌های کلان تقویت کند.

ضرورت حضور دانشجویان در ساختارهای تصمیم‌سازی

وی اظهار کرد: ما در پنج ستاد شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئت‌های اندیشه‌ورز را تشکیل داده‌ایم. برای مثال، هیئت اندیشه‌ورز علم و فناوری در سراسر کشور فعال است و پیش از اتخاذ هر تصمیم یا تصویب هر سند، نظر استادان فرهیخته دانشگاه‌های مختلف اخذ و اعمال می‌شود.

خسروپناه با بیان اینکه در حوزه تعلیم و تربیت نیز مجموعه‌ای از فعالان تربیتی استان‌ها تحت عنوان «فتا» تشکیل شده، افزود: این مجموعه نظرات کارشناسی و مشورت‌های ارزشمند ارائه می‌کند. اکنون پیشنهاد من این است—البته بدون الزام—که اگر تشکل‌ها موافق باشند، از هر تشکل و با رعایت عدالت و بدون هیچ تفاوتی میان تشکل الف، ب یا ج، تعدادی نمایندگان دانشجویی از سراسر کشور با رأی دانشجویان انتخاب شوند و «هیئت اندیشه‌ورز دانشجویی دانشگاه فرهنگیان» ذیل ستاد تعلیم و تربیت تشکیل شود.

وی ادامه داد: این هیئت می‌تواند ۲۰ یا ۳۰ نفر عضو داشته باشد؛ افرادی که توانایی تعامل منطقی، استدلالی و منظم با یکدیگر را دارند و یک نماینده تام‌الاختیار نیز از میان آن‌ها تعیین شود تا نظرات جمعی را مستقیماً در ستاد تعلیم و تربیت مطرح کند.

تأکید بر نقش ستادها در شکل‌گیری تصمیمات شورای عالی

دبیر شورا تصریح کرد: معمولاً تصمیمات در ستادها نهایی می‌شود و سپس به شورای عالی می‌رود. اعضای حقیقی و حقوقی شورا نیز غالباً نظر کارشناسی ستادها را می‌پذیرند؛ البته ممکن است همواره این‌گونه نباشد؛ بنابراین ایجاد یک هیئت اندیشه‌ورز دانشجویی، یک فرایند مستمر و مؤثر برای مشارکت دانشجویان در تصمیم‌سازی است، نه صرفاً مطرح کردن مطالبات در یک جلسه ۱۶ آذر.

وی افزود: این پیشنهاد در اختیار دبیر شورا قرار دارد و نیازی به تصویب در صحن شورای عالی ندارد؛ همانند سایر هیئت‌های اندیشه‌ورزی که اکنون در کشور از آن‌ها بهره‌برداری می‌شود.

دغدغه‌های دانشجویان درباره «سند تحول بنیادین»

خسروپناه در ادامه با اشاره به برخی مطالبات دانشجویان گفت: دوستان دغدغه‌های درستی مطرح کرده‌اند. گاهی ممکن است به شیوه بیان این دغدغه‌ها نقد داشته باشم، اما اصل نگرانی‌ها کاملاً به‌جاست. برای نمونه، اینکه چرا سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش پس از ۱۲ یا ۱۳ سال به‌طور کامل اجرا نشده، پرسش مهمی است.

وی افزود: کمتر از سه سال پیش که مسئولیت دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی را پذیرفتم، یکی از اولویت‌های اصلی ما اجرای سند تحول بنیادین بود. از وزیر آموزش‌وپرورش وقت درخواست کردیم «نقشه اجرایی سند» را تدوین کند؛ سند تصویب شده بود، اما نقشه اجرایی نداشت. این کار انجام شد، مباحثه شد و در صحن شورا نیز به تصویب رسید. رئیس‌جمهور شهید نیز آن را ابلاغ کرد و اجرای آن آغاز شد.

اجرای سند تحول بنیادین؛ کار آغاز شده، اما کافی نیست

وی تأکید کرد: وزیر آموزش‌وپرورش در دولت چهاردهم نیز همان نقشه اجرایی را ملاک قرار داده و اجرای سند را بر همان اساس پیش می‌برد. قطعاً وضعیت اجرای سند مطلوب ما نیست، اما کار آغاز شده، ساختار اجرایی تعریف شده و بخش‌هایی به مرحله عمل رسیده است.

خسروپناه اضافه کرد: یکی از بخش‌های مهم سند، «تربیت معلم» است و در همین راستا طی سه سال گذشته هشت مصوبه مهم برای دانشگاه فرهنگیان به تصویب رسیده است. برای نمونه، ایجاد «مرکز مستقل جذب» در دانشگاه فرهنگیان از نتایج اجرای همین سند است؛ پیش از آن چنین ساختاری وجود نداشت.

وی با اشاره به اینکه آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی با محوریت تعلیم و تربیت نیز در شورا در حال بررسی است، افزود: اینها همگی بخشی از روند اجرایی‌سازی سند است، اما برای تکمیل کامل آن زمان بیشتری نیاز است.

وی گفت: آیا در این ۱۲ سال ترک فعل داشته‌ایم؟ بله. چه کسانی مقصر بوده‌اند؟ هر کس که بوده، باید پاسخگو باشد. من مسئولیت خودم را می‌پذیرم و گزارش نظارت و پیگیری اجرای سند در این سه سال را ارائه می‌کنم.

قدردانی از وزیر آموزش‌وپرورش و توضیح درباره محدودیت‌ها

خسروپناه با اشاره به تلاش‌های وزیر آموزش‌وپرورش دولت فعلی گفت: دکتر کاظمی—که به دلیل حضور نداشتن در جلسه راحت‌تر می‌توانم بگویم—واقعاً یک «شهید زنده» است. در عملیات کربلای ۴ پیکر ایشان را آوردند، اما مشخص شد زنده هستند. خانواده ایشان نیز از خانواده شهداست. فردی ولایتمدار، بسیجی، انقلابی و پرتلاش است.

وی ادامه داد: البته همه امکانات کشور در اختیار یک وزیر یا حتی رئیس‌جمهور نیست. ساختار حکمرانی پیچیدگی‌های خود را دارد؛ بنابراین مطالبه‌گری باید بر اساس واقعیت امکانات موجود صورت گیرد و اگر در همین چارچوب ترک فعل رخ داده باشد، باید فرد مسئول مؤاخذه شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه گفت: آیا ما از اجرای سند تحول بنیادین رضایت کامل داریم؟ خیر. اما آیا کار انجام شده است؟ بله. روند آغاز شده و ادامه دارد.

امکانات دانشگاه فرهنگیان چند برابر شده، اما هنوز راضی نیستیم

خسروپناه با اشاره به عملکرد سه سال اخیر در حوزه آموزش‌وپرورش و دانشگاه فرهنگیان گفت: کار زیادی انجام شده، اما از میزان تحقق اهداف راضی نیستیم. گزارش‌هایی که دکتر برزویی ارائه کردند نشان می‌دهد امکانات فیزیکی دانشگاه فرهنگیان طی دو سال گذشته چند برابر شده؛ چه در حوزه بودجه، چه ساختمان‌سازی و توسعه مراکز.

وی افزود: ما نمی‌خواهیم صرفاً از زحمات وزیران محترم یا رؤسای دانشگاه‌ها تقدیر کنیم؛ حتی اگر تشکر نکنیم، نمی‌توانیم بگوییم هیچ اتفاقی نیفتاده است. تشکیل هیئت مرکزی جذب دانشگاه فرهنگیان اقدامی بسیار بزرگ است. این هیئت کاملاً مبتنی بر آیین‌نامه، ضابطه و پروتکل‌های حرفه‌ای عمل می‌کند و دقیقاً همان دغدغه‌هایی را که شما درباره شأن معلمی مطرح کردید، تأمین می‌کند.

نقد برخی مواضع درباره مصوبات شورا

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه اظهار کرد: اگر در میان چند مصوبه شورای عالی، یکی دو مورد مورد قبول برخی دوستان نباشد، آیا اخلاقی است که بگوییم مصوبات شورا غیراَکارشناسی است؟ شورایی که نظر فعالان تربیتی استان‌ها، معلمان، استادان دانشگاه و کارشناسان متعدد را اخذ می‌کند، ممکن است تصمیمی اتخاذ کند که حتی من به آن رأی نداده باشم، اما روند کارشناسی طی شده است.

وی تأکید کرد: به اعتقاد من، سند تحول بنیادین اکنون در ریل اجرایی‌سازی قرار گرفته است. اگر بتوانیم آن را ۱۰.۱۵ یا ۳۰ درصد جلو ببریم، کار بسیار ارزشمندی انجام شده است.

عدالت آموزشی؛ طرح شعار یا نیاز به نظریه؟

خسروپناه با اشاره به مطالبات دانشجویان گفت: یکی از دغدغه‌های دوستان، موضوع عدالت آموزشی بود. سخن کاملاً درستی است و مقام معظم رهبری نیز بارها بر آن تأکید فرموده‌اند. اما باید توجه کنیم که عدالت آموزشی نیازمند پاسخ به دو پرسش اساسی است: یک، نظریه ما درباره عدالت آموزشی چیست؟ دو، الگوی حکمرانی ما برای تحقق عدالت آموزشی چیست؟

وی افزود: این دو سؤال جدی است. تاکنون کدام یک از تشکل‌های دانشجویی به این دو سؤال پاسخ داده‌اند؟ البته ما در شورا با همکاری استادان فرهیخته، از جمله استادان دانشگاه فرهنگیان، بر مبنای مضامین بیانیه‌ها و منظومه فکری رهبر انقلاب، نظریه عدالت آموزشی و الگوی حکمرانی آن را تدوین کرده‌ایم و موضوع را پیگیری می‌کنیم. »

تلاش‌های دولت و تداوم سیاست‌های شهید رئیسی

دبیر شورا با اشاره به اقدامات دولت گفت: رئیس‌جمهور در یک سال گذشته نزدیک به ۵۰ جلسه درباره آموزش‌وپرورش برگزار کرده است. صدها مدرسه ساخته شده و زمین‌هایی که امروز برای توسعه دانشگاه فرهنگیان در حال احداث است، محصول همین دوره است. البته این مسیر از زمان شهید آیت‌الله رئیسی آغاز شد؛ کسی که مهم‌ترین دغدغه‌اش آموزش‌وپرورش بود. همین دغدغه اکنون در دولت آقای دکتر پزشکی نیز با جدیت دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: در ۱۵ ماه اخیر جلسات متعددی درباره آموزش‌وپرورش برگزار شده است. حتی به اطلاع شما می‌رسانم که در جلسات آینده شورای عالی، با حضور رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و وزیر آموزش‌وپرورش، موضوع بودجه و برنامه آموزش‌وپرورش بررسی خواهد شد. این نخستین‌بار در تاریخ شورا است که چنین موضوعی در صحن شورا مطرح می‌شود.

«خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش»؛ یک برداشت نادرست

خسروپناه با تأکید بر ضرورت عدالت آموزشی افزود: اگر در بسیاری از حوزه‌ها نظام باید بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی به سمت خصوصی‌سازی حرکت کند، در آموزش‌وپرورش اصل بر حکمرانی حاکمیت است. آموزش‌وپرورش نباید در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد. این موضوع هیچ منافاتی با مردمی‌سازی ندارد. برخی تصور می‌کنند مردمی‌سازی یعنی خصوصی‌سازی؛ در حالی که این برداشت غلط است.

وی توضیح داد: مردمی‌سازی یعنی مشارکت اولیا، مربیان و خانواده‌ها در فرآیند تعلیم و تربیت؛ اما سیاست‌گذاری و حکمرانی باید در اختیار دولت بماند.

تلاش برای کاهش فاصله کیفی میان دانش‌آموزان

وی افزود: عدالت آموزشی یعنی سطح کیفی دانش‌آموزان ما—تا حد امکان—در یک سطح نسبتاً برابر و با برخورداری از امکانات مشابه باشد. می‌گویم «نسبتاً»، چون برابری مطلق امکان‌پذیر نیست.

خسروپناه در ادامه سخنان خود اعلام کرد: یکی از اقداماتی که شورای عالی دنبال می‌کند، توسعه مشارکت خیرین است. خیرین فقط مدرسه و خوابگاه نمی‌سازند. هم خیرینی داریم که ۱۰۰ مدرسه می‌سازند و هم کسانی که یک مدرسه می‌سازند و هر دو الگو در کشور فعال است.

وی افزود: ، اما یک کار مهم تازه آغاز شده است؛ مشارکت خیرین در «محتوا». یعنی معلمان فرهیخته کشور به‌عنوان خیر، تدریس برخی کتاب‌های درسی را برعهده می‌گیرند. این یک حرکت جدید و بسیار ارزشمند است که در کنار مشارکت‌های عمرانی، می‌تواند به ارتقای کیفیت آموزشی کمک کند.

عدالت آموزشی یعنی حضور فعال خیرین و معلمان در مناطق محروم

خسروپناه با اشاره به طرح مشارکت خیرین در آموزش دانش‌آموزان مناطق محروم گفت: این خیرین، با همراهی جمعی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، به استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و خوزستان می‌روند و کودکان را در کنار معلمان و کمک‌معلمان، به مدت دو روز آموزش تکمیلی می‌دهند. این اقدام خیریه‌ای است که مستنداً حدود ۳۰ ماه پیش با یکی از این خیرین جلسه داشتم. یکی از خیرین، پدر خانم شهید مالک رحمتی است که در حادثه ریاست جمهوری شهید شدند و اکنون خود نیز در این فعالیت‌ها مشارکت دارد. شورای عالی انقلاب فرهنگی این اقدامات را جمع‌آوری، حمایت و تشویق می‌کند؛ این نمونه‌ای روشن از عدالت آموزشی است.

وی افزود: من در کتاب‌هایم، از جمله «ایدئولوژی‌های اجتماعی» و «حکمی»، نزدیک ۱۵۰ صفحه درباره عدالت آموزشی و الگوی حکمرانی آن نوشته‌ام. از امروز تا هر زمان که تشکل‌های دانشجویی اعلام آمادگی کنند، می‌نشینم و شاگردی می‌کنم تا الگوی حکمرانی عدالت آموزشی را از آن‌ها یاد بگیرم. هر کس حرفی دارد، گوش شنوا هست و امکان اجرا نیز فراهم است.

اجرای مصوبه تأثیر معدل؛ شکست ۱۲ساله قبل از سه سال اخیر

وی در ادامه به اجرای مصوبه تأثیر معدل در مدارس اشاره کرد و گفت: در گذشته نزدیک ۱۲ سال مجلس نتوانست این مصوبه را اجرا کند و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز پیش از این در اجرای آن ناکام بود. اما در سه سال اخیر، علی‌رغم تهدیدها و فشارهای متعدد، این مصوبه با موفقیت اجرا شد. معلمان و خانواده‌ها نیز این اقدام را بسیار مثبت ارزیابی کردند و خواستار استمرار آن هستند.

خسروپناه افزود: با وجود فشارها، تهدیدها و ارسال میلیون‌ها پیامک رباتی، از سوی مافیای کنکور هیچ‌یک از اعضا تسلیم نشدند و مصوبه اجرا شد.

توسعه خوابگاه‌ها و امکانات دانشجو معلمان

وی با اشاره به بازدید خود از خوابگاه‌های دانشگاه فرهنگیان گفت: در برخی خوابگاه‌ها چندین دانشجومعلم در یک اتاق زندگی می‌کنند که واقعاً شرم‌آور است. به شورا گزارش دادم و تأکید کردم که ساخت خوابگاه‌های مناسب برای دانشجومعلمان باید در اولویت قرار گیرد. البته دولت توان تأمین کامل این نیاز را ندارد و مشارکت خیرین و مردم ضروری است.

حمایت از فعالیت‌های دانشجویی در تمامی عرصه‌ها

خسروپناه با اشاره به فعالیت‌های دانشجویان اظهار کرد: فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و علمی دانشجویان هیچ محدودیتی ندارد. باید امکانات مناسب و بودجه کافی در اختیار دانشجویان قرار گیرد و عدالت بین تشکل‌های مختلف رعایت شود. هیچ تشکلی نباید مورد بی‌توجهی قرار گیرد، زیرا عدالت آموزشی باید در تمامی حوزه‌ها اجرا شود.

وی تأکید کرد: دانشجویان در فعالیت‌های علمی و سیاسی خود می‌توانند کرسی‌های آزاداندیشی برگزار کنند، به شرط رعایت اخلاق و منطق. هیچ محدودیت دیگری وجود ندارد؛ نه حراست، نه گزینش. نهاد رهبری دانشگاه‌ها موظف است از برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی و فعالیت‌های علمی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان حمایت کند.

نقد مصوبات شورا باید منصفانه و کارشناسانه باشد

خسروپناه با تأکید بر اهمیت نقد منصفانه گفت: طبق سند دانشگاه اسلامی، نهاد رهبری موظف به حمایت و پشتیبانی است. برخی دوستان دو یا سه نقد به مصوبات شورا داشتند که من از این صراحت بسیار خرسندم؛ نقد صادقانه کار بسیار خوبی است. ما سفرهای استانی می‌رویم تا نقدها را بشنویم و بهترین اقدامات را اتخاذ کنیم. اما باید دقت کرد؛ بیان اینکه شورا مصوبات غیرکارشناسی می‌گیرد، کاملاً غلط است. اگر نظر کارشناسی شورا را قبول ندارم، به معنای غیرکارشناسی بودن آن نیست.

وی افزود: هر تصمیم شورا پس از بحث و گفت‌وگوهای چند ماهه و گاهی بیش از یک سال در شوراهای معین و ستادی اتخاذ می‌شود و جمع‌بندی عقل جمعی، شامل موافق و مخالف است. ادعای اینکه فردی در خارج از شورا بهتر از جمع می‌فهمد، استکبار است.

مصادیق و مثال‌ها از تصمیمات شورای عالی

خسروپناه با ارائه مثال‌هایی درباره تصمیمات اجرایی گفت: برخی دوستان درباره موضوع صلاحیت معلمی نقد داشتند، اما اطلاعات دقیق نداشتند. صلاحیت معلمی، موضوعی است که در طول تحصیل ارزیابی می‌شود، نه فقط در گزینش؛ بنابراین قبل از نقد باید ابعاد موضوع را بررسی کرد.

وی به موضوع افزایش سن معلمان اشاره کرد و توضیح داد: موضوع افزایش سن معلمان در شورا مطرح شد و جمع‌بندی این بود که سن جذب معلمان تا ۳۰ سال تعیین شود. ممکن است برخی از اعضا از جمله من با این جمع‌بندی موافق نباشند، اما این به معنای کارشناسی‌نشده بودن تصمیم نیست. شورای عالی آموزش‌وپرورش، سیاست‌گذاری می‌کند و تصمیمات اجرایی بر عهده وزارتخانه است.

اصلاح ساختار دانشگاه فرهنگیان

خسروپناه درباره ساختار دانشگاه فرهنگیان گفت: در حال حاضر دانشگاه فرهنگیان در ۳۱ استان فعالیت دارد. اگر ساختار موجود به شأن تربیت معلم آسیب بزند، باید به یک ساختار منطقی‌تر رسید. پیشنهاد من این است که دانشگاه فرهنگیان به دانشگاه تربیت معلم تبدیل شود و ظرفیت‌های هر استان در مراکز خود دیده شود. این موضوع در شورای ستاد تعلیم و تربیت بررسی و نظرات کارشناسی دانشجویان و هیئت اندیشه‌ورز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی افزود: تصمیمات شورا در این زمینه قابل تغییر است و هر اصلاحی در مدت شش ماه امکان‌پذیر است، بنابراین لازم است گفت‌وگوها و بررسی‌های کارشناسانه ادامه یابد تا ساختاری مناسب و کارآمد شکل گیرد.

خسروپناه در پایان تأکید کرد: از همه تشکل‌های دانشجویی و اعضای هیئت اندیشه‌ورز دعوت می‌کنم نظرات خود را بیان کنند و در فرآیند تصمیم‌سازی مشارکت داشته باشند. شورا این نظرات را مورد استفاده قرار خواهد داد تا به تصمیماتی کارشناسانه و عادلانه برسیم. امید است این تعاملات باعث موفقیت و پیشرفت دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلمان توانمند در کشور شود.

انتهای پیام/