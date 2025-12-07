محسنی اژهای:
دی ماه ۱۴۰۱ به برخی از مسئولان هشدار دادم که باید برای مقوله عفاف و حجاب، تدبیر عاجلی را اتخاذ کرد
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در دی ماه سال ۱۴۰۱ یعنی پس از وقایع پاییز آن سال، من در جلسهای به برخی از مسئولان ذیصلاح هشدار و انذار دادم که باید برای مقوله عفاف و حجاب، تدبیر عاجلی را اتخاذ کرد، چرا که با گذشت زمان، در این عرصه ممکن است تحرکاتی صورت گیرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام محسنی اژهای، در ادامه سلسله نشستهای هماندیشانه و صمیمانه خود با دانشجویان سراسر ایران، امروز یکشنبه ۱۶ آذر، همزمان با روز دانشجو، در دانشگاه زنجان حضور یافت و از نزدیک و بدون واسطه، مطالبات و دغدغههای دانشجویان را شنید و با آنان همصحبت شد.
رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این نشست صمیمانه، ضمن گرامیداشت روز دانشجو و درود فرستادن بر ارواح شهدای دانشجو اظهار کرد: پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، حکومت وقت با رژیمهای استکباری و استعماری نظیر امریکا و انگلیس رابطه برقرار کرد و در همین راستا معاون رئیسجمهور امریکا به ایران آمد، اما دانشجویان این امر را تحمل نکردند و به عنوان نبض تپنده جامعه در مقابل کودتاگران و مستکبران ایستادند و در این راه شهدایی همچون قندچی، بزرگنیا و شریعترضوی تقدیم کشور و نهضت کردند.
رئیس قوه قضاییه گفت: حقیقتاً و بدون مجامله عرض میکنم که حضور در جمعهای دانشجویی برای من بسیار مغتنم است. من خود را مغبون میدانم که نمیتوانم بیشتر در جمعهای دانشجویی حاضر شوم.
رئیس دستگاه قضا ضمن اشاره به اهمیت گسترش و بسط عدالت و همچنین ایجاد زمینه برای اصلاح مجرمین بیان داشت: اگر قائل به آن هستیم که ایجاد زمینه برای اصلاح مجرمین، امر پسندیده و مطلوبی است، بنابراین باید تدابیری اتخاذ کنیم تا عوارض و آسیبهای این امر تقلیل یابد.
رئیس عدلیه تصریح کرد: ما قائل به آن هستیم که وقتی کسی لغزش میکند باید در همان گام اول دست او را بگیریم تا او به پرتگاه نیفتد؛ نه اینکه او را هُل دهیم و سپس یقهاش را بگیریم و خوشحال باشیم که فسادی را کشف کردهایم و او را نیز به عنوان مجرم و مفسد معرفی کنیم. چنانچه دستگاههای نظارتی ما در این مسیر درست و صواب حرکت نمیکنند، چه کار کنیم که آنها به این مسیر رهنمون شوند؟
قاضیالقضات افزود: یکی از نعمتهای بزرگی که خداوند به بشر عنایت کرده فرصت توبه و اصلاح و جبران است؛ ما این نعمت بزرگ الهی را در شرایط حاضر چگونه میتوانیم در جامعه خود پیاده کنیم؟ آیا چنانچه زمینه توبه و اصلاح مجرمین فراهم بود باید از این کار استنکاف ورزیم؟!
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اظهار کرد: حرف حق را باید زد؛ اما چگونه این حرف حق را بزنیم و با چه ادبیاتی حرف حق را بیان کنیم که هم مؤثر باشد و هم دشمنان و اغیار سوءاستفاده نکنند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در بحث مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی و مقوله عفاف و حجاب، من به عنوان رئیس قوه قضاییه یک سلسله اقداماتی را اتخاذ کردهام، اما چنانچه سایر دستگاهها همراهی نکنند و فقط دستگاه قضایی بخواهد با قوه قهریه وارد شود، کفایت نمیکند.
رئیس عدلیه افزود: در نخستین روزهای فروردین ۱۴۰۲ نیز من دو جلسه را با مسئولان و دستاندرکاران مربوطه در حوزههای مختلف اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی و انتظامی برگزار کردم و خطاب به آنان تصریح داشتم که من قوانین و مقررات ناظر بر حوزه عفاف و حجاب را احصاء کردهام و معتقدم با همین قوانین و مقررات موجود میتوان بالغ بر ۷۵ درصد به توفیق رسید و جلوی ناهنجاریها را سد کرد؛ فیالمثل تکالیف قانونی اصناف، فراجا و ... را در آن جلسات تشریح کردم.
قاضیالقضات ادامه داد: در جریان جلسات مذکور، دستورالعملی ۴ مادهای نیز ابلاغ شد و مقرر شد دستگاههای اطلاعاتی به شناسایی جریانات سازمانیافته مروّج بیعفتی و بیحجابی و معرفی آنها به دستگاه قضایی مبادرت ورزند و فراجا نیز وفق تکلیف قانونی خود با جرم مشهود در حوزه بیعفتی و بیحجابی در انظار عمومی، برخورد کند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اظهار داشت: پس از گذشت مدتی، مقولهی عفاف و حجاب در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد و من مجدداً تصریح کردم که با همین قوانین و مقررات موجود، میتوان تا حد قابل توجهی جلوی ولنگاری و بیحجابی در انظار عمومی را گرفت؛ علیایحال، در شورایعالی انقلاب فرهنگی، تکلیف بر آن شد که قوه قضاییه در این زمینه لایحهای را ارائه کند.
رئیس دستگاه قضا افزود: ما در قوه قضاییه با بهرهگیری از نقطهنظرات تخصصی، لایحهای موجز، اما کارآمد و قابل اجرا را که همه جوانب از جمله کرامت بانوان حفظ شود در ۹ ماده پیرامون عفاف و حجاب تدوین کردیم؛ این لایحه به دولت رفت و ۶ ماده دیگر نیز به آن افزوده شد؛ اما مجلس این لایحه ۱۵ مادهای را به ۷۴ ماده تبدیل کرد و رفت و برگشتهایی در این زمینه با شورای نگهبان داشت. در نهایت، این مقوله به قانون تبدیل شد، اما هنوز ابلاغ نشده است.
رئیس قوه قضاییه در خصوص مقوله مبارزه با فساد بیان داشت: یکی از دانشجویان گرانقدر در سخنانش گفت که پرونده دو وزیر دولت سیزدهم خیلی سریع رسیدگی شد؛ من باید خطاب به این دانشجوی عزیز بگویم که رسیدگی به این پرونده ۲ سال به طول انجامید آیا دو سال زمانی سریع است؟ بسیاری از پروندههای بزرگتر و قطورتر ما نیز در همین میزان به طول انجامیده است.
رئیس عدلیه تصریح کرد: من میپذیرم که ما مشکل اطاله دادرسی داریم، اما به هیچ وجه اینگونه نیست که در قوه قضاییه جدول زمانبندی برای مختومه کردن پروندهها وجود داشته باشد. باید توجه داشت که بسیاری از پروندهها نیاز به کارشناسی دارند و فرایندهای کارشناسی بعضاً مدت طولانی به طول میانجامد. ما مدتهاست که به دنبال رفع مشکل طولانی شدن فرایندهای کارشناسی در پروندههای قضایی هستیم و در این راستا تدابیری اتخاذ شده است.
قاضیالقضات بیان داشت: من از طرفداران برگزاری دادگاههای علنی و انتشار عمومی مفاد دادگاهها هستم، اما باید توجه داشت که در این زمینه قانون برای ما محدودیتهایی وضع کرده است. من در طی دهههای گذشته بارها دادگاههای علنی برگزار کردم و میدانم که چقدر برگزاری دادگاهها به صورت علنی برای دستگاه قضا و عموم مردم مفید است؛ همچنین معتقدم بازدارندگی این امر از انواع مجازات حتی مجازات اعدام بیشتر است. در خصوص انتشار عمومی مفاد دادگاهها نیز باید خدمت شما دانشجویان گرانقدر بگویم که در مواردی قانون به ما این اجازه را نمیدهد تا زمانی که حکمی قطعی نشده جزئیات آن را نشر دهیم.
حجتالاسلام محسنی اژهای اظهار کرد: شما دانشجویان مطالبهگر و دغدغهمند اطمینان داشته باشید که عزم قوه قضاییه در مسیر مبارزه با فساد جزم است و من اگر آمارهای این مقوله چه از حیث افراد محاکمه و مجازات شده و چه از حیث میزان ارزی و ریالی بازگشت به بیتالمال را بگویم، متوجه میشوید که نه تنها از میزان مبارزه با فساد کاسته نشده بلکه افزوده نیز شده است.
رئیس قوه قضاییه افزود: ما قاطعانه و بدون اغماض با فساد و مفسد مبارزه میکنیم، اما تلاش داریم این مبارزه ما تا حد ممکن کمهزینه و بدون فضاسازی باشد و بهگونهای باشد که فعالان سالم اقتصادی نهراسند و تامین امنیت سرمایهگذاری مخدوش نشود.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: من از اینکه وقت زیاد و موسّعی برای سخنرانی دانشجویان وجود نداشت، ناراحت هستم، فلذا دستور میدهم ترتیبی اتخاذ شود تا دوباره به دانشگاه زنجان بیایم و در زمان موسع و مبسوطی با شما دانشجویان همصحبت شوم.
رئیس عدلیه خاطرنشان کرد: تمام مطالبی که شما دانشجویان در خصوص وضعیت بانکها و به ویژه بانک آینده مطرح کردید درست است؛ اکنون فرصت نیست تا من در این خصوص توضیحات مبسوطی به شما ارائه دهم؛ اما از شما میخواهم تا یک نماینده را از میان خودتان انتخاب کنید تا او رابط ما با شما دانشجویان باشد و من نیز چنانچه ضرورت داشت حتی برای او ابلاغ مشاوره نیز صادر میکنم.
قاضیالقضات گفت: در دوره اخیر در نتیجه سلسله اقداماتی که در مراجع قضایی صورت گرفته است رابطه میان دستگاه قضایی و نهاد دانشگاه و دانشجویان بسیار بیشتر و قویتر شده است.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه رئیس دانشگاه زنجان و ۱۱ نفر از دانشجویان این استان به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود پرداختند.
«صبا» رئیس دانشگاه زنجان طی سخنانی اظهار کرد: امروز شاهد هستیم که هوشیاری دانشجویان ایران اسلامی، با همدلی و انسجام عجین شده است.
وی افزود: دانشگاه زنجان در قالب ۴ دانشکده کشاورزی، مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی فعالیت میکند، گفت: این دانشگاه هماکنون دارای ۱۰ هزار دانشجو و ۴۲۰ عضو هیئت علمی است.
رئیس دانشگاه زنجان همچنین گفت: امیدواریم با حمایت تمام ارکان حاکمیت، شاهد اجرایی شدن ایده «دانشگاه زنجان، شهر آرمانی» باشیم.
«جواد نانی» نماینده بسیج دانشجویی دانشگاه زنجان نیز طی سخنانی اظهار کرد: این نشست، اولین نشست اختصاصی دانشجویان دانشگاه زنجان با حضور یکی از روسای قوای کشور است.
وی با بیان اینکه همه دانشجویان موظف هستند نسبت به مسائل اساسی کشور دغدغهمند باشند، گفت: برخورد با مفاسد اقتصادی و مقابله با عوامل بازدارنده پیشرفت، از عوامل اصلی تحقق «ایران قوی» است که قوه قضاییه باید به آنها توجه ویژه داشته باشد.
نانی در ادامه به طرح سوالاتی در رابطه با پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و همچنین وضعیت پرونده بانک آینده پرداخت و در ادامه عنوان کرد: امروز نوبت محاکمه مسئولانی است که با ترک فعلهای خود شرایط سخت کنونی را برای کشور رقم زدهاند.
وی همچنین از عدم اعطای وامهای ازدواج و فرزندآوری از سوی بانکها گلایه کرد و در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امروز بخش قابل توجهی از آلودگی شهر زنجان ناشی از فعالیت واحدهای آلایندههای سنگین در فاصله نزدیک به شهر است که باید در خصوص آنها تصمیمی جدی اتخاذ کرد.
«ندا تاریوردی» نماینده نشریات دانشجویی دانشگاه زنجان نیز طی سخنانی گفت: قوه قضاییه میتواند با انجام اصلاحات بهروز و علمی، از مشکلات و چالشهایی که با آن مواجه است عبور کند.
وی با اشاره به گذشت بیش از ۴ سال از مسئولیت حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در مسئولیت ریاست قوه قضاییه گفت: با توجه به اینکه هماکنون رئیس قوه قضاییه از طرفداران برگزاری دادگاههای علنی هستند، سوال این است که چرا طی این ۴ سال دادگاههای علنی برگزار نشد؛ آیا عدم برگزاری این دادگاهها ناشی از مشکلات قانونی بوده است یا آنکه عزمی برای اجرای آن وجود نداشته است؟
تاریوردی در ادامه از ساخت مجموعه تلویزیونی «آقای قاضی» که منجر به افزایش آگاهیهای حقوقی و قضایی جامعه شد، قدردانی کرد و در ادامه گفت: سوال ما از رئیس قوه قضاییه این است که در دوران مسئولیت خود در ریاست این قوه، به چند جوان برای سپردن مسئولیتها اعتماد کردهاند؟ اصلاً جایگاه جوانگرایی در قوه قضاییه کجاست؟
وی با بیان اینکه قوه قضاییه میتواند با بهرهگیری صحیح از ظرفیت عظیم هوش مصنوعی، گام موثری را در کاهش اطاله دادرسی بردارد، گفت: ما از دستگاه قضایی میخواهیم که دادگاه محتکران و افرادی که در جنگ ۱۲ روزه خون مردم را در شیشه کردند را به صورت علنی برگزار کند.
تاریوردی همچنین خواستار در نظر گرفتن دو واحد درس عمومی «حقوق شهروندی» برای دانشجویان و همچنین حضور دانشجویان رشته حقوق در جلسات دادگاهها شد و در ادامه گفت: به نظر میرسد سرفصلهای رشته حقوق، نیازمند بازنگری هستند.
«رضا فرجی» دبیرکل شورای صنفی دانشگاه زنجان نیز طی سخنانی در این دیدار گفت: امنیت در دانشگاه با امنیتی کردن دانشگاه تفاوت ماهوی دارند.
فرجی افزود: ما از دستگاه قضایی میخواهیم که نقدهای دانشجویی را به نگاه دلسوزی بنگرد و این نقدها را با احکام سنگین قضایی و انضباطی مواجه نکند.
وی با بیان اینکه دانشجو باید بدون لکنت فسادها را فریاد بزند و کژیها را نشان بدهد، گفت: اگر زبان دانشجو قطع شود دیوار ناکارآمدیها بلند و بلندتر خواهد شد.
«زهرا بوکی» نماینده انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی زنجان طی سخنانی اظهار کرد: پروندههای انضباطی و قضایی دانشجویان باید شفاف و قابل دسترس باشند.
وی افزود: نباید فعالیتها و اقدامات سیاسی، صنفی و فرهنگی که در دانشگاهها انجام میشوند با برچسبهای جرمانگارانه مواجه شوند.
نماینده انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: ما خواستار آن هستیم که با همکاری قوه قضاییه و دانشگاه، کلینیکهای حقوقی برای دانشجویان برپا شوند. همچنین ما درخواست داریم سامانهای تعبیه شود که در آن تعداد، نوع و وضعیت پروندههای دانشجویان مشخص باشد.
بوکی گفت: ما از قوه قضاییه میخواهیم که به گزارشهای فساد و تخلف در محیطهای دانشگاهی به صورت مستقل و بیطرف رسیدگی کند.
وی همچنین با اشاره به موضوع سیم کارتهای سفید گفت: ما خواهان رفع فیلترینگ و برابری همگان در بهرهبرداری از اینترنت و شبکههای اجتماعی هستیم.
«محمد هادی جعفری» نماینده کانونها از دانشگاه آزاد اسلامی نیز طی سخنانی اظهار کرد: من به عنوان یک دانشجوی دانشگاه زنجان، از دوستان و همصنفانم در دانشگاههای تهران گلایهمند هستم؛ آنان نامه زدهاند که رئیس قوه قضاییه چرا به دانشگاههای تهران نمیرود؟ دوستان تو را به خدا، دست از تمامیتخواهی بردارید؛ شما در مرکز هستید و در هر ۱۶ آذر و هر مناسبت دیگری، انبوه مقام و مسئول و وزیر و وکیل در دانشگاههای شما تهرانیها حاضر میشود؛ یک آقای اژهای که به دانشگاههای سایر نقاط کشور عنایت و التفات دارد را برای ما نگه دارید؛ به خدا ما هم که در غیر از تهران، درس میخوانیم، مطالبه و دغدغه داریم؛ بگذارید دلمان خوش باشد که حداقل یک رئیس قوه به دانشگاههای شهرها و استانهای ما غیرتهرانیها نیز میآید. البته من یک سرچ ساده در اینترنت کردم و متوجه شدم آقای اژهای چندین بار نیز به دانشگاههای تهران رفته است؛ همین سال گذشته در مراسم روز دانشجو، آقای اژهای در جمع دانشجویان یکی از دانشگاههای تهران بود.
وی افزود: ما مطالبه شفاف سازی زمان رسیدگی به پروندههای قضایی را داریم و خواستار نظارت موثر بر حُسن انجام کار در دادگاهها هستیم؛ توقف یا طولانی شدن روند رسیدگی به پروندهها ممکن است به تعطیلی یک واحد تولیدی یا استارتاپ منجر شود.
جعفری در ادامه خواستار برخورد قاطع دستگاه قضا با آشوبگران و اخلالگران نظم اجتماعی شد و گفت: شفافیت کامل در رسیدگی به پروندههای ابر بدهکاران، یک مطالبه ملی است. ما خواستار نظارت جدی بر فعالیت پزشکان و جلوگیری از پدیده زیرمیزی گرفتن برخی از پزشکان هستیم.
«امیررضا دهقانی» نماینده دانشجویان دانشگاه پیام نور زنجان نیز طی سخنانی اظهار کرد: حضور رئیس قوه قضاییه در جمع دانشجویان دانشگاههای زنجان که همزمان با روز دانشجو انجام شده، مایه دلگرمی و افتخار ماست.
وی ادامه داد: قوه قضاییه چه سازوکارهای عملیاتی و شفافی را برای برخورد با تخلفهای داخلی خود در نظر گرفته است؟ آیا دستگاه قضایی برای کاهش هزینههای دادرسی و جلوگیری از برپایی مناقصههای ناعادلانه، برنامهای را پیشبینی کرده است؟
«معصومه صیادی» نماینده جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان نیز طی سخنانی گفت: ما تا به امروز از عدم اجرای بیطرفانه عدالت آسیبهای زیادی دیدهایم؛ چرا مفسدان و خائنان به مردم همچنان در حاشیه امن قرار دارند؟ چرا روند صدور احکام انتصاب غیرقانونی برای افراد فاقد صلاحیت یا برانداز همچنان ادامه دارند؟
وی در ادامه به طرح مطالبی در رابطه با موضوعات سیم کارتهای سفید، فرشهای کاخ سعدآباد و محتواهای سخیف شبکه نمایش خانگی پرداخت.
صیادی ادامه داد: چرا در این دوره از مدیریت قوه قضاییه، شاهد مبارزه جدی با فساد درون قوهای نیستیم؟ چرا کوتاهیهای دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت و قوانین مجلس، با واکنشی از سوی قوه قضاییه مواجه نمیشود؟
ویگفت: ما امروز از رئیس قوه قضاییه، انتظار شجاعت در ریشهکن کردن فساد و بازگرداندن اعتماد عمومی به جامعه را داریم.
«مهدی ناظریان» نماینده انجمنهای علمی دانشگاه زنجان نیز طی سخنانی گفت: چنانچه دانشگاه و قوه قضاییه در کنار هم قرار بگیرند میتوانند اعتماد عمومی جامعه را تقویت کنند و مسیر توسعه را هموار سازند.
وی با بیان اینکه انجمنهای علمی، قلبهای تپنده دانشگاه هستند که علم را به عرصه عمل میآورند، گفت: انجمنهای علمی، بازوی مشورتی دانشگاهها و نهادهای حاکمیتی هستند.
ناظریان گفت: بوروکراسی فرساینده، کمبود منابع و زیرساختها، نابرابری در فرصتهای آموزشی و فاصله میان دانشگاه و صنعت، از جمله چالشهای انجمنهای علمی دانشگاهی هستند.
وی تصریح کرد: خوابگاههای فرسوده، شأن دانشجو را زیر سوال میبرند و ما خواهان آن هستیم که قوه قضاییه به این موضوع ورود داشته باشد.
«مائده ناصحی» نماینده دانشجویان دانشگاه ملی مهارت زنجان نیز طی سخنانی گفت: دانشگاه ملی مهارت که قرار بود مسیر تربیت و تخصص نیروهای کارآمد را فراهم کند، هنوز از ابتداییترین امکانات آموزشی برخوردار نیست. ما از کمبود اساتید توانمند و نامناسب بودن وضعیت خوابگاههای دانشجویی، گلهمند هستیم.
وی افزود: ما خواستار پیگیری قوه قضاییه برای احداث ساختمان متعلق به دانشگاه ملی مهارت در زنجان هستیم که قرار بود در سال ۱۳۸۶ ساخته شود.
ناصحی گفت: ضعف اقتصادی، شبکه قدرتمند مافیایی و کاستی نظارت بر عملکرد مسئولان، ریشه مشکلات کنونی کشور هستند.
وی در ادامه با اشاره به آلودگیهای ناشی از فعالیت کارخانههای سرب و روی در زنجان، خواستار رسیدگی به این وضعیت شد.
ناصحی همچنین خواستار در نظر گرفتن ضمانت اجرای قوی برای قانون جدید مهریه شد.
«سعید امامی» نماینده دانشجویان کمتوان از دانشگاه آزاد اسلامی زنجان طی سخنانی گفت: فضای دانشگاهها برای تردد راحت دانشجویان معلول مناسبسازی نشده است.
وی افزود: امیدواریم مسئولان هرچه سریعتر با تدابیر خود، زمینه ساز حل مشکلات جامعه معلولان و توانیابان کشور باشند.
نماینده دانشجویان دانشگاه فرهنگیان زنجان نیز در این جلسه از کمبود و نامناسب بودن فضاهای خوابگاهی دانشجویان این دانشگاه گلایه کرد و خواستار رسیدگی دستگاه قضا به این موضوع شد.