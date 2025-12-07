خبرگزاری کار ایران
اعلام نتایج آزمون اخذ پروانه مشاوره خانواده سال ۱۴۰۴

نتایج آزمون اخذ پروانه مشاوره خانواده ۱۴۰۴ امروز یکشنبه اعلام می‌شود، ۱۲۹۴ نفر به مرحله مصاحبه علمی راه یافتند.

به گزارش ایلنا، نتایج آزمون اخذ پروانه مشاوره خانواده قوه قضاییه سال ۱۴۰۴ امروز یکشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ از سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.

بنابر اعلام اداره سنجش و آموزش مرکزوکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، ۱۲۹۴ داوطلب در این آزمون قبول شده‌اند که از این تعداد ۷۵۴ خانم و ۵۴۰ نفر آقا هستند.

درهمین راستا از پذیرفته شدگان مرحله کتبی، جهت مصاحبه علمی و بررسی توانمندی و صلاحیت لازم برای انجام مشاوره، در زمان مقتضی دعوت به عمل خواهد آمد.

اطلاعات تکمیلی در خصوص نحوه و زمان ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان متعاقباً از طریق درگاه اطلاع‌رسانی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه به نشانی: www.۲۳۰۵۵.ir اعلام خواهد شد.

 

