اعلام نتایج آزمون اخذ پروانه مشاوره خانواده سال ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا، نتایج آزمون اخذ پروانه مشاوره خانواده قوه قضاییه سال ۱۴۰۴ امروز یکشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ از سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.

بنابر اعلام اداره سنجش و آموزش مرکزوکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، ۱۲۹۴ داوطلب در این آزمون قبول شده‌اند که از این تعداد ۷۵۴ خانم و ۵۴۰ نفر آقا هستند.

درهمین راستا از پذیرفته شدگان مرحله کتبی، جهت مصاحبه علمی و بررسی توانمندی و صلاحیت لازم برای انجام مشاوره، در زمان مقتضی دعوت به عمل خواهد آمد.

اطلاعات تکمیلی در خصوص نحوه و زمان ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان متعاقباً از طریق درگاه اطلاع‌رسانی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه به نشانی: www.۲۳۰۵۵.ir اعلام خواهد شد.