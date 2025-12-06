اقدامات ایران در حوزه حقوق بشر و شهروندی در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۴

آموزش، حرفه آموزی و اشتغال زندانیان و حمایت از خانواده آنان



برگزاری دوره های آموزشی اشتغال و حرفه آموزی برای بیش از ۳۱۳۵۷ نفر از زندانیان در سه ماهه دوم ۱۴۰۴، پوشش بیش از ۴۱۱۱۲ خانواده زندانیان توسط انجمن‌های حمایت از زندانیان در سراسر کشور و ارائه خدمات حمایتی، درمانی و آموزشی به آنان و اشتغال بیش از ۷۰۲۸۹ نفر از زندانیان و پرداخت دستمزد ماهیانه به آنان، از دیگر اقدامات قابل توجه قضایی در حوزه حقوق بشر و شهروندی است که در این گزارش به آن پرداخته شده است.



اهمّ اقدامات قابل توجه در حوزه غیرقضایی



کمک دانش‌بنیان‌ها به تصفیه فاضلاب برای استفاده کود کشاورزی، حمایت ۶۰ میلیارد تومانی شهرداری تهران از تولیدات زنان سرپرست خانوار و مشاغل خانگی، فعّالیّت ۱۴ بخشدار زن و ۲۳ زن در جایگاه مدیریتی در استان تهران در دولت چهاردهم، حضور ۶۴ درصدی دختران در کنکور۱۴۰۴، سکونت موقتی خسارت‌دیدگان جنگ در بیش از ۷ هتل، آغاز پویش ملی «توانا» برای حمایت از جانبازان جنگ ۱۲ روزه، استقرار کارشناسان سلامت روان در هتل‌های محل استقرار آسیب‌دیدگان جنگ، اتمام ۹۷ درصد مرمت ساختمان‌های خسارت‌دیده جزئی، الحاق ایران به معاهده ثبت بین‌المللی اختراعات، افتتاح حدود ۳۰۰۰ فضای ورزشی در سال جاری، رفع مشکل ضمانت تسهیلات برای بانوان، افزایش تاکسی‌رانان زن در تهران، فعّالیّت ۳۲ پایگاه اورژانس بانوان در کشور، اجرای ۱۳ طرح ملی برای توانمندسازی زنان، دختران و خانواده‌ها، موفقیّت ۶۵ درصدی اورژانس اجتماعی در مداخلات اقدام به خودکشی در تهران، ضرب‌الاجل ۲ ماهه به ایستگاه‌ها و قطارها برای ارائه خدمات به معلولان، آماده‌سازی ناوگان ویژه جانبازان و معلولان برای سال تحصیلی جدید، سرویس رایگان مدرسه دانش آموزان استثنایی، رایگان شدن حمل و نقل شهری در سبزوار برای افراد دارای معلولیت شدید و برنامه هلال‌احمر برای توزیع داروهای تک‌نسخه‌ای درب خانه بیماران، از دیگر اقدام‌های قابل‌توجه جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر و شهروندی در سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۴ می باشد.



متن کامل گزارش جدیدترین اقدامات و دستاوردهای ایران در حوزه حقوق بشر و شهروندی را در فایل پیوست بخوانید.