توضیح سخنگوی شورای نگهبان درباره رد صلاحیت پزشکیان در انتخابات مجلس
به گزارش خبرنگار ایلنا، هادی طحاننظیف در نشستی با دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بهمناسبت روز دانشجو گفت: فضای دانشجویی را باید پویا و مؤثر نگه داشت. دانشجو دیدهبان جامعه است.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: فضای دانشجویی را قدر بدانید و از این ظرفیت و فضا استفاده کنید.
وی خطاب به دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی گفت: شما معلمان آینده هستید و میتوانید نسل آینده را به قانونمداری و قانونمندی تربیت کنید.
طحاننظیف بیان کرد: این خلأ وجود دارد که نخبگان و فرهیختگان به قانون اساسی که سند بالادستی است کمتر مراجعه میکنند؛ اما شما دانشآموزان را به این سمت هدایت کنید.
وی مطرح کرد: چرا قانون اساسی مهم است؟ زیرا مهمترین زوایای یک کشور در آن قرار میگیرد. اگر چیزی در قانون اساسی بیاید مهم است و اگر نیامده مهم نیست. وقتی قانون اساسی را میخوانیم، در واقع تاریخ آن کشور را میخوانیم.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: در پسِ قانون اساسی تاریخ وجود دارد. در خواندن قانون اساسی عملاً تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی را مرور میکنیم.
وی تأکید کرد: قانون اساسی ما یک فصل بهعنوان «حقوق ملت» دارد و این فصل مجزا است.
طحاننظیف اظهار داشت: اگر میخواهید بهعنوان جریان دانشجویی کار کنید و طبق سلیقه مردم مطالبه کنید؛ قانون اساسی معیار است. قانون اساسی ۹۹/۵ درصد آرا داشته است؛ پس این قانون مورد توافق و اقبال است. باید به این قانون مراجعه کنیم تا مورد مطالبه ما قرار گیرد.
وی تأکید کرد: مردم باید حقوق خودشان را بشناسند و صلاحیت نهادها را بدانند. وقتی به سابقه قانون اساسی نگاه کنید، مردم در تصویب آن نقش داشتند. حضرت امام در پاریس مرحوم حبیبی را صدا میکنند و میگویند با جمعی بروید قانون اساسی را تدوین کنید؛ این اتفاق قبل از انقلاب رخ داده است. به روزنامههای آن ایام مراجعه کنید، میبینید مردم پیگیر فرآیند قانون اساسی بودند.
طحاننظیف بیان کرد: حدود ۴ هزار پیشنهاد در خصوص قانون اساسی به مجلس میرسید و مردم درگیر این قانون بودند.
سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: در کشور ما مناصب مختلف شرایط مختلف دارد. انتخابات مجلس و ریاستجمهوری شرایط متفاوتی دارند؛ نهتنها شرایط، بلکه مراحل متفاوتی دارند.
وی افزود: مثلاً در مورد انتخابات مجلس، قانون سه مرحله را تعیین کرده است؛ ابتدا هیأتهای اجرایی هستند، بعد هیأتهای نظارت و بعد شورای نگهبان. در صورتی که در انتخابات ریاستجمهوری یک مرحله وجود دارد و آن شورای نگهبان است.
طحاننظیف یادآور شد: گاهی اوقات میپرسند رئیسجمهور چگونه برای انتخابات مجلس رد شد اما برای انتخابات ریاستجمهوری از سوی شورای نگهبان تأیید شد. ایشان در مجلس از سوی شورای نگهبان رد نشدند، بلکه در مرحله هیأت اجرایی رد شدند، با حق قانونی خودشان اعتراض کردند و در هیأت نظارت استان تأیید شدند و این اصلاً ربطی به شورای نگهبان نداشت. در انتخابات ریاستجمهوری اما از سوی شورای نگهبان تأیید شدند.
وی تأکید کرد: برابر قانون باید عمل کرد. برای انتخابات مجلس همان شرایطی لازم است که در قانون آمده است و برای انتخابات ریاستجمهوری هم شرایط همان چیزی است که در قانون اساسی آمده است.
سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: پژوهشکده شورای نگهبان در خدمت دانشجویان است و کارگاههایی برای خواندن قانون اساسی داریم و دانشجویان میتوانند از این کارگاهها استفاده کنند.
وی گفت: خواندن متن قانون اساسی با مشروح مذاکرات پیرامون این قضیه جذابیت دارد. برخی از دانشگاهها این کار را هم آغاز کردهاند.