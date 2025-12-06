موسی احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره افزایش قیمت نرخ سوم بنزین و دغدغه‌های مردم، به‌ویژه اقشار ضعیف، گفت: بحث بنزین، همان‌طور که آقای قالیباف هم تأکید کردند، سیاست‌گذاری‌اش به دولت واگذار شده بود. دولت هم جلساتی را برگزار کرد و با توجه به اهدافی همچون استفاده از کارت سوخت شخصی و پیشگیری از قاچاق سوخت به دلیل پایین بودن قیمت بنزین، به یک سیاست‌گذاری جدید رسید و مصوبه‌ای را گذراندند.

رئیس کمیسیون انرژی خاطرنشان کرد: ما بر این مصوبه ایراداتی داشتیم که هم اعلام شفاهی کردیم و هم به‌صورت کتبی به هیئت تطبیق ارسال شد. یکی از ایرادات، موضوع ماشین‌های نوشماره بود که ما آن را خلاف قانون اساسی می‌بینیم. توجه کنید جوانی که خانواده تشکیل داده و با زحمت اعتبار و پول جمع کرده و ماشین نو خریداری می‌کند و پلاک نو دارد، چرا باید مشمول این تبعیض شود؟ این شبیه همان تبعیضی است که برای خودروهای وزارت امور خارجه، خودروهای دولتی یا وارداتی قائل شده‌اند. این موضوع را به هیأت تطبیق منعکس کردیم، اما نگاه حقوقی آن‌ها متفاوت بود.

وی افزود: ایراد دیگر ما به کارگروهی بود که برای تعیین سقف‌ها تشکیل شده بود. خوشبختانه هیئت تطبیق ایراد گرفت که این اختیار از سوی مجلس به هیئت دولت داده شده و آن‌ها حق نداشتند تصمیم‌گیری را به کارگروه واگذار کنند. این یک ایراد اساسی بود. ایرادات دیگری هم درباره ساختار کارگروه و نحوه شکل‌گیری دبیرخانه مطرح شد.

احمدی خاطرنشان کرد: جلساتی را با آقایان داشتیم، در نهایت دولت تصمیم نهایی را گرفت و سه نرخی ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان را اعلام کرد. من فکر می‌کنم این مدل نه تأثیر قابل‌توجهی بر قاچاق دارد و نه درآمد خاصی برای دولت ایجاد می‌کند که بتواند ناترازی اقتصادی را جبران کند. در واقع بیشتر یک مسکن است تا یک راه حل بنیادی باشد.

وی در ادامه بیان کرد: ایراد دیگر ما این بود که در این مصوبه فقط بنزین و CNG دیده شده بود. چرا LPG نه؟ چرا خودروهای هیبریدی و برقی لحاظ نشده بود؟ ما از مبنا بازدید میدانی کردیم و دیدیم نازل‌های برقی به مقدار زیاد تولید شده و استفاده از خودروهای برقی کاملاً امکان‌پذیر است. ما باید به این سمت برویم، یعنی باید تنوع سبد انرژی را می‌دیدند.

رئیس کیمسیون انرژی با بیان این که ما معتقدیم باید سوخت را تقسیم کنیم که فقط فشار روی یک مجموعه نباشد، ادامه داد: ما امروز واردات بنزین با یک قیمت بالا داریم. تولید ما قطعا با مصرف‌مان هم‌خوانی ندارد. همان‌طور که کنار جایگاه بنزین، جایگاه CNG ایجاد کردیم، باید جایگاه شارژ برق و جایگاه LPG را هم توسعه دهیم امیدواریم این طرح حداقل نقش یک مسکن را ایفا کند.

وی درباره آثار تورمی افزایش قیمت بنزین گفت: درباره اثر آن بر تورم؛ معتقدم آثار قابل توجهی نخواهد داشت. هرچند حمل‌ونقل یک بخش مهم و زیربنایی کشور است، اما میزان افزایش قیمت‌ها در این طرح آن‌قدر نیست که اثر چشمگیری بر تورم بگذارد.

