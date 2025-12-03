امروز؛
طرح اصلاح قانون کار در صحن مجلس اعلام وصول شد
عضو هیات رئیسه مجلس موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.
به گزارش ایلنا، رضا جباری در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی تعداد ۱۵ طرح را به صورت عادی به شرح زیر قرائت کرد:
۱- طرح اصلاح بند الف ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
۲- طرح اصلاح جزء ۲ بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
۳- طرح اصلاح ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
۴- طرح اصلاح ماده ۱۰ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
۵- طرح اصلاح ماده ۵ قانون تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمرانی شهرستانی
۶- طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار
۷- طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
۸- طرح قانون کسب و کارهای اجتماعی
۹- طرح توسعه امداد جاده ای هلال احمر با اخذ یک درصد از بیمه شخص ثالث
۱۰- طرح تشکیل وزارت پیشگیری و مدیریت بحران
۱۱- طرح تعیین میزان حق انتفاع پرداختی شرکت های آب و معدنی با صنایع آب پایه
۱۲- طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصص
۱۳- طرح استفساریه بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده
۱۴- طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها
۱۵- طرح ماده واحده الزام به پذیرش بیمه های پایه و خدمات درمانی.