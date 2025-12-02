خبرگزاری کار ایران
یوسفی تذکر داد:

قدرت خرید مردم در ۵ سال گذشته ۲۰۰ درصد کاهش یافته است

نماینده مردم اهواز در مجلس گفت: در پنج سال گذشته ۳۱۱ درصد تورم داشتیم اما افزایش حقوق کارمند، کارگر و بازنشسته ۱۱۰ درصد بوده است؛ یعنی ۲۰۰ درصد قدرت خرید بازنشسته، کارمند و کارگر ما کاهش پیدا کرده است؛ از دولت تقاضا داریم در تدوین لایحه بودجه به دغدغه این اقشار، خصوصا نیروهای نظامی توجه بیشتری داشته باشند.

به گزارش ایلنا، مجتبی یوسفی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۱ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی به دولت گفت: ضمن آرزوی توفیق برای رئیس جمهور انتظار ما از او این است که اگر امروز بیش از دو سوم استان‌های کشور به دلیل آلودگی تعطیل هستند راه حلی غیر از گران کردن بنزین اتخاذ کند، راه حل این مشکل گران کردن بنزین نیست، بلکه نوسازی حمل و نقل عمومی و اجرای قانون هوای پاک است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر در پنج ماه گذشته که نفس مردم استان‌های غربی و خوزستان تنگ شده بود، به جز حرکت نمایشی و سخنرانی و گرفتن عکس یادگاری با هواپیمای آب پاشی، اقدامی می‌شد، امروز شاهد تعطیلی بیش از دو سوم استان نبودیم. مدت‌ها است نفس مردم خوزستان تنگ است اما هیچ اقدامی برای رفع آن نشده است.

وی در ادامه با اشاره به کاهش خرید مردم در سال‌های اخیر گفت: در پنج سال گذشته ۳۱۱ درصد تورم داشتیم اما افزایش حقوق کارمند، کارگر و بازنشسته ۱۱۰ درصد بوده است؛ یعنی ۲۰۰ درصد قدرت خرید بازنشسته، کارمند و کارگر ما کاهش پیدا کرده است؛ الان که در فصل بودجه هستیم از دولت تقاضا داریم در تدوین لایحه بودجه به دغدغه این اقشار، خصوصا نیروهای نظامی توجه بیشتری داشته باشند.

 

