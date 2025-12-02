مدل اجرای طرح سه نرخی بنزین ناکارآمد است

به گزارش ایلنا، روح الله متفکرآزاد در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۱ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی با بیان اینکه امروز می خواهند درباره طرح سه نرخی بنزین سخن بگویم که هدفش درست اما ابزارش نادرست است، عنوان کرد: دولت در این طرح نیت خیر دارد اما مدلی که انتخاب شده، ناکارآمد و ناعادلانه است. ما حق نداریم به نام اصلاحات سوخت، بی عدالتی بسازیم.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اشتباه اصلی اینجا است که سهمیه را به خودرو بدهیم نه به خانوار؛ نتیجه هم این است که خانواده ای با سه خودرو، سه سهمیه می گیرد اما خانواده ای که با قرض یک خودرو جدید خریده باید بنزین ۵ هزار تومانی بزند؛ این یعنی یارانه را از ضعیف بگیریم و به قوی بدهیم.

وی در ادامه با بیان اینکه این روش نه مصرف را کنترل می کند، نه هیچ ارزشی روی مصرف خواهد داشت و نه هدفمندی را اصلاح می کند، اضافه کرد: بررسی ما نشان می دهد بیش از ۵ همت عایدی هم برای هدفمندی نخواهد داشت که اصلا در این فضا نمی گنجد و عدالت را برقرار نمی کند. بدتر از آن افرادی که اصلا خودرو ندارند یعنی محروم ترین قشر جامعه نه تنها هیچ سهمی از یارانه سوخت نمی برند بلکه با آثار تورمی آن متضرر خواهند شد.

متفکرآزاد با طرح این سوال که آیا می توان از اصلاحات اقتصادی حرف زد اما فقرا سهمی نداشته باشند؟ تصریح کرد: اصلاحات بدون عدالت نارضایتی تولید می کند و نارضایتی اصلاحات را می بلعد، یارانه ای که به دارا می رسد و از ندار می گذرد، اسمش حمایت نیست، خطا است.

عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: ما بارها راه حل ارائه دادیم از جمله اینکه سهمیه ها باید خانواربنیان باشد نه خودروبنیان، یارانه باید به همه افراد حتی فاقدین خودرو برسد، مدل باید ساده، علمی، کم هزینه و قابل نظارت باشد؛ لذا از دولت می خواهم با شجاعت و صداقت طرح سه نرخی بنزین را بازنگری کند.

وی با تاکید بر اینکه ما حاضریم پیشنهادات بازنگری را تقدیم دولت کنیم، اضافه کرد: با استفاده از سوخت های جایگزین مانند هیبریدی و برقی یا اینکه خودرو دهک های یک تا پنجم دارای یارانه سوخت شود و امثالهم می توان این کار را پیش برد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یارانه ای که ثروتمند را ثروتمندتر و فقیر را محروم تر کند، نه سیاست انرژی است و نه سیاست عدالت بلکه فقط یک اشتباه است.

متفکرآزاد در بخش دیگر صحبت های خود خطاب به وزرای صمت، اقتصاد و جهاد کشاورزی، گفت: هفته گذشته جنگل های قره باغ شعله ور شدند و باز هم همان ضعف تکراری یعنی نبود تجهیزات، نبود بالگرد و نبود آمادگی پاسخ آن بود. امروز سوال روشن مردم استان را از جانب آن ها می پرسند که چطور ممکن است مجتمع معدنی مس سونگون در قلب همین جنگل ها هزاران میلیارد گردش مالی داشته باشد اما هنگام آتش سوزی هیچ نقشی نداشته باشد.

وی تصریح کرد: اگر حضور این مجتمع فشار زیست محیطی در منطقه ایجاد می کند حداقل باید در روزهای بحران به کار مردم بیاید نه اینکه فقط تخریب اش نصیب جنگل و فایده اش نصیب دیگران شود. استانی که مس می دهد باید امنیت محیط زیست هم بگیرد. آذربایجان شرقی نباید فقط منبع باشد بلکه باید منتفع هم باشد. از شما وزرا می خواهم که تکلیف برنامه توسعه در این زمینه را درباره مس سونگون انجام دهید.

نماینده مردم تبریز در مجلس در پایان ضمن تشکر از استاندار آذربایجان شرقی برای مدیریت زمان وارونگی، گفت: در مورد خفگی مردم تبریز و استان با آلودگی هوا نامه ای به وزرای نفت و نیرو نوشته و گزارش خواسته اند که پس از دریافت آن گزارش با مردم سخن خواهم گفت./

