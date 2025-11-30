افزایش قیمت بنزین نیاز به مراقبت از مردم کف جامعه دارد

به گزارش ایلنا، محمدرضا صباغیان بافقی در نشست علنی صبح امروز(یکشنبه، ۹ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به رئیس جمهور با اشاره به افزایش روزانه قیمت کالاها و اجناس، گفت: این در حالی که است که حقوق کارمندان تنها سالی یک بار افزایش می‌یابد. امروز ترازوی قیمت‌ها بسیار سنگین‌تر از حقوق مردم است.

نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش نارضایتی مردم، عنوان کرد: اگر فشار بیش از این بر مردم زیاد شود، زندگی آنها به کما می‌رود. افزایش قیمت بنزین نیز پایه مجددی برای گرانی‌ها می‌شود لذا باید مراقب سکته و به کما رفتن زندگی کف جامعه باشیم.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمان در پایان با انتقاد از حقوق پایین معلمان که حدود ۱۹ میلیون تومان است، خاطرنشان کرد: اجاره، آموزش و بهداشت هزینه دارد. یک کارمند بازنشسته بانک صادرات بعد از ۳۰ سال کار امروز نگهبان ساختمانی است که ۱۲ ساعت در روز نگهبانی می‌دهد و ماهیانه تنها ۸ میلیون تومان دریافت می‌کند. افزایش قیمت بنزین نیاز به مراقبت از کف جامعه دارد.

انتهای پیام/