تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور

- تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار به همراه ۴۶ نفر از نمایندگان به وزیر دادگستری: لزوم بازنگری و تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات شاغل و متناسب سازی حقوق قضات بازنشسته.

- تذکر احمد مرادی نماینده بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر به همراه ۴۵ نفر از نمایندگان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی : لزوم اجرای تکلیف قانونی برنامه هفتم مبنی بر افزایش پزشکان متخصص در مناطق مختلف کشور با اولویت مناطق محروم. همچنین تذکر به همراه ۴۸ نفر از نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی: ضرورت امهال وام‌های کشاورزی و بخشودگی بخشی از این تسهیلات با توجه به خسارات ناشی از جنگ.

- تذکر محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم به همراه ۴۴ نفر از نمایندگان به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت: لزوم نظارت دقیق و موثر بر نحوه فعالیت فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای. همچنین

تذکر به همراه ۳۱ نفر از نمایندگان به وزیر کشور: لزوم افزایش سطح پوشش دوربین‌های نظارتی و تعمیر دوربین های موجود.

- تذکرعلی کرد نماینده خاش، میرجاوه، تفتان، بخش‌های نصرت آباد و کورین به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: ضرورت تخصیص ساختمان آموزشی، خوابگاهی و اداری به دانشکده صنعت و معدن خاش. همچنین تذکر به وزیرراه و شهرسازی: لزوم تسریع در اجرای پروژه باند دوم محور میرجاوه به زاهدان.

- تذکر عباس مقتدایی نماینده اصفهان، کوهپایه، هرند، ورزنه و جرقویه به همراه ۵۲ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور: ضرورت پرداخت به موقع حقوق و مزایای پرسنل در شرکت‌های پیمانکار وزارتخانه‌ها.

- تذکر فرشاد ابراهیم‌پور نورآبادی نماینده ایذه، باغ‌ملک، دزپارت و صیدون به همراه ۳۶ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور: لزوم صدور ماده ۲۳ طرح های مرتبط با شهرستان‌های ایذه و باغ ملک، دزپارت و صیدون توسط سازمان برنامه و بودجه .

- تذکر روح الله متفکرآزاد نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو به وزیر کشور: لزوم رسیدگی سریع و جدی به وضعیت نان.

- تذکر غلامرضا شریعتی اندراتی نماینده بهشهر، نکا و گلوگاه به همراه ۴۱ نفر از نمایندگان به وزیر راه: لزوم پاسخگویی در خصوص علت وقوع چند فقره تصادف اتوبوس و اقدامات انجام شده برای تامین امنیت مردم در جاده‌ها.

- تذکر شهباز حسن‌پور بیگلری نماینده کرمان و راور به وزیر کشور: لزوم کنترل و جلوگیری از تردد خودروهای حمل کالاهای قاچاق در جاده‌های استان کرمان.

- تذکر محمدرضا احمدی سنگر نماینده رشت و خمام به همراه ۲۹ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور: لزوم پاسخگویی در خصوص علت فعال کردن پیام رسان ‌های خارجی.

- تذکر علیرضا زندیان نماینده بیجار به وزیر راه و شهرسازی: لزوم اجرای طرح نهضت ملی مسکن.

- تذکر رضا حاجی‌پور نماینده آمل به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: لزوم ساماندهی سیم کارت‌های اجاره‌ای به اتباع بیگانه غیر مجاز و جلوگیری استفاده از آنها علیه امنیت ملی.

- تذکر سید محسن موسوی زاده نماینده اهواز، باوی، حمیدیه و کارون به وزیر جهاد کشاورزی : لزوم جلوگیری از واگذاری ساختمان بزرگ و قدیمی جهاد کشاورزی شهرستان باوی.

- تذکر فرامرز شاهسواری نماینده هشترود و چاراویماق به همراه ۲۶ نفر از نمایندگان به وزیر میراث فرهنگی و گردشگری: ضرورت اجرایی شدن دستورات صادره در شهرستان هشترود.

- تذکر روح الله نجابت نماینده شیراز و زرقان به همراه ۲۴ نفر از نمایندگان به وزیر راه و شهرسازی: لزوم تسریع در بهره‌برداری از پل شهید جعفری زیباشهر.

- تذکر علیرضا نوین نماینده تبریز، آزادشهر و اسکوو به همراه ۲۷ نفر از نمایندگان به وزیر میراث فرهنگی و گردشگری: لزوم پاسخگویی عاجل و تسریع در خصوص اجرای مصوبات سفر.

- تذکر مصطفی مطورزاده نماینده خرمشهر به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: لزوم تسریع در تعیین تکلیف مدیریت دانشگاه علوم پزشکی آبادان.

- تذکر محمد بهرامی سیف آباد نماینده بویراحمد، دنا و مارگون به همراه ۳۹ نفر از نمایندگان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: ضرورت اجرای قانون اصلاح ماده ۵ بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی.