خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

این هفته در کمیسیون فرهنگی بررسی می‌شود؛

بررسی اقدامات دستگاه‌ها در مورد اجرایی‌سازی مصوبات حوزه عفاف و حجاب

بررسی اقدامات دستگاه‌ها در مورد اجرایی‌سازی مصوبات حوزه عفاف و حجاب
کد خبر : 1720341
لینک کوتاه کپی شد.

نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس روز دوشنبه (۱۰ آذرماه) در جلسه ویژه‌ای با حضور وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، آموزش و پرورش، علوم، بهداشت و دادستانی کل کشور، به بررسی گزارشات اقدامات دستگاه‌ها درمورد اجرایی‌سازی مصوبات قانونی حوزه عفاف و حجاب می‌پردازند.

به گزارش ایلنا، جلسات و برنامه‌های کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از شنبه تا چهارشنبه هفته جاری (۸ تا ۱۲ آذرماه) اعلام شد.

براساس این گزارش نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی روز یک‌شنبه (۹ آذرماه) در جلسه‌ای گزارش عملکرد صندوق اعتباری هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را با حضور مدیر و مسئولان این صندوق بررسی خواهند کرد.

جلسه دوم روز یکشنبه این هفته کمیسیون فرهنگی مجلس به ارائه گزارش معاونت فرهنگی، هنری سازمان بسیج مستضعفین اختصاص دارد.

نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس روز دوشنبه (۱۰ آذرماه) در جلسه ویژه‌ای با حضور وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، آموزش و پرورش، علوم، بهداشت و دادستانی کل کشور، به بررسی گزارشات اقدامات دستگاه‌ها درمورد اجرایی‌سازی مصوبات قانونی حوزه عفاف و حجاب  می‌پردازند.

جلسات کمیسیون فرهنگی روز سه‌شنبه (۱۱ آذرماه) با سه دستور کار دنبال خواهد شد که ارائه گزارش کمیته میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درخصوص اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بررسی ضرورت‌های انعکاس برنامه هفتم پیشرفت کشور در بودجه سال ۱۴۰۵ با حضور معاونان برنامه‌ریزی دستگاه‌های ذیربط از جمله دستورکارهایی است که در این جلسه دنبال خواهد شد.

در ادامه این جلسه و در نشستی مجزا، معاون جدید هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مهمان کمیسیون فرهنگی مجلس خواهد بود تا گزارش عملکرد این معاونت را در حوزه تئاتر و موسیقی به نمایندگان این کمیسیون ارائه دهد.

علاوه بر رسیدگی به موضوعات روز حوزه فرهنگ در جلسات رسمی کمیسیون فرهنگی مجلس، کمیته‌های تخصصی این کمیسیون هم در جلساتی موضوعات در دستور کار کمیسیون فرهنگی را بررسی می‌کنند.

بررسی برنامه وزارت راه و شهرسازی درخصوص اقدام اجرایی و برآورد بودجه‌ای سال ۱۴۰۵ در حوزه جوانی جمعیت در جلسه روز دوشنبه (۱۰ آذرماه) کمیته خانواده، جمعیت و زنان از جمله مهم‌ترین برنامه‌های کمیته‌های تخصصی کمیسیون فرهنگی مجلس در هفته جاری است. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی