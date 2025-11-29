به گزارش ایلنا، جلسات و برنامه‌های کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از شنبه تا چهارشنبه هفته جاری (۸ تا ۱۲ آذرماه) اعلام شد.

براساس این گزارش نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی روز یک‌شنبه (۹ آذرماه) در جلسه‌ای گزارش عملکرد صندوق اعتباری هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را با حضور مدیر و مسئولان این صندوق بررسی خواهند کرد.

جلسه دوم روز یکشنبه این هفته کمیسیون فرهنگی مجلس به ارائه گزارش معاونت فرهنگی، هنری سازمان بسیج مستضعفین اختصاص دارد.

نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس روز دوشنبه (۱۰ آذرماه) در جلسه ویژه‌ای با حضور وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، آموزش و پرورش، علوم، بهداشت و دادستانی کل کشور، به بررسی گزارشات اقدامات دستگاه‌ها درمورد اجرایی‌سازی مصوبات قانونی حوزه عفاف و حجاب می‌پردازند.

جلسات کمیسیون فرهنگی روز سه‌شنبه (۱۱ آذرماه) با سه دستور کار دنبال خواهد شد که ارائه گزارش کمیته میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درخصوص اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بررسی ضرورت‌های انعکاس برنامه هفتم پیشرفت کشور در بودجه سال ۱۴۰۵ با حضور معاونان برنامه‌ریزی دستگاه‌های ذیربط از جمله دستورکارهایی است که در این جلسه دنبال خواهد شد.

در ادامه این جلسه و در نشستی مجزا، معاون جدید هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مهمان کمیسیون فرهنگی مجلس خواهد بود تا گزارش عملکرد این معاونت را در حوزه تئاتر و موسیقی به نمایندگان این کمیسیون ارائه دهد.

علاوه بر رسیدگی به موضوعات روز حوزه فرهنگ در جلسات رسمی کمیسیون فرهنگی مجلس، کمیته‌های تخصصی این کمیسیون هم در جلساتی موضوعات در دستور کار کمیسیون فرهنگی را بررسی می‌کنند.

بررسی برنامه وزارت راه و شهرسازی درخصوص اقدام اجرایی و برآورد بودجه‌ای سال ۱۴۰۵ در حوزه جوانی جمعیت در جلسه روز دوشنبه (۱۰ آذرماه) کمیته خانواده، جمعیت و زنان از جمله مهم‌ترین برنامه‌های کمیته‌های تخصصی کمیسیون فرهنگی مجلس در هفته جاری است.

