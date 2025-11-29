وزیر دادگستری:
سازمان تعزیرات بخشی از ساختار امنیت روانی و اقتصادی کشور است
وزیر دادگستری با اشاره به اهمیت جایگاه سازمان تعزیرات حکومتی در چرخه نظارت بازار، تأکید کرد: مردم انتظار دارند احکام تعزیرات با قاطعیت و عدالت صادر شود و نقش این دستگاه در ثبات اقتصادی کشور غیرقابل جایگزین است.
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، امین حسین رحیمی در آیین افتتاحیه دوره کارآموزی رؤسای شعب تعزیرات حکومتی سال ۱۴۰۴، با بیان اینکه مسئولیت تعزیرات حکومتی فراتر از رسیدگی به یک پرونده اداری است، گفت: شما در جایگاه قضاوت نشستهاید؛ جایگاهی که ارزش آن کمتر از قاضی دادگستری نیست. قدر این مسئولیت را بدانید، چون فرصت انجام یک کار خدایی در اختیار شما قرار گرفته است.
وی در ادامه تصریح کرد که ضابطان قضایی از جمله سازمان صمت، اتاق اصناف، دستگاههای نظارتی و سایر مراجع مرتبط، مسئول اصلی نظارت بر بازار هستند و تعزیرات پس از دریافت گزارشهای تخلف، وظیفه برخورد قانونی با متخلفان را برعهده دارد.
رحیمی با اشاره به حساسیت افکار عمومی نسبت به عملکرد تعزیرات، گفت: مردم وقتی گزارشی از گرانفروشی یا تخلف به تعزیرات میرسد، انتظار دارند نتیجهاش صدور حکم عادلانه، سریع و قاطع باشد. نگاه جامعه به شماست و آرامش بازار به تصمیمات شما گره خورده است.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنانش، نقش چندلایه تعزیرات در حفظ ثبات اقتصادی را یادآور شد و افزود: تعزیرات فقط یک سازمان برخورد نیست؛ بخشی از ساختار امنیت روانی و اقتصادی کشور است. سیاستهای کلان سازمان، عملکرد استانها و حتی نحوه مدیریت در سطح شهرستانها، میتواند به کاهش تنش در بازار و تقویت اعتماد عمومی کمک کند.
او خطاب به رؤسای شعب جدید، تأکید کرد که موفقیت در این مسیر نیازمند دقت، شجاعت، سلامت نفس و پایبندی کامل به قانون است: وقتی فردی برای رسیدگی به تخلف به شما مراجعه میکند، چشمانتظار عدالت است. نگاه شما باید بیطرف، رأی شما باید متقن و رفتار شما باید در شأن جایگاهی باشد که بر آن نشستهاید.
رحیمی در پایان با اشاره به ضرورت تعامل هوشمندانه میان نهادهای نظارتی، دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات، گفت: هرچقدر این هماهنگی عمیقتر شود، بازار آرامتر، تخلفها کمتر و اعتماد مردم بیشتر خواهد شد.