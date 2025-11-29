خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر دادگستری:

سازمان تعزیرات بخشی از ساختار امنیت روانی و اقتصادی کشور است

سازمان تعزیرات بخشی از ساختار امنیت روانی و اقتصادی کشور است
کد خبر : 1720308
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر دادگستری با اشاره به اهمیت جایگاه سازمان تعزیرات حکومتی در چرخه نظارت بازار، تأکید کرد: مردم انتظار دارند احکام تعزیرات با قاطعیت و عدالت صادر شود و نقش این دستگاه در ثبات اقتصادی کشور غیرقابل جایگزین است.

به گزارش ایلنا به نقل از  سازمان تعزیرات حکومتی، امین حسین رحیمی در آیین افتتاحیه دوره کارآموزی رؤسای شعب تعزیرات حکومتی سال ۱۴۰۴، با بیان اینکه مسئولیت تعزیرات حکومتی فراتر از رسیدگی به یک پرونده اداری است، گفت: شما در جایگاه قضاوت نشسته‌اید؛ جایگاهی که ارزش آن کمتر از قاضی دادگستری نیست. قدر این مسئولیت را بدانید، چون فرصت انجام یک کار خدایی در اختیار شما قرار گرفته است.

وی در ادامه تصریح کرد که ضابطان قضایی از جمله سازمان صمت، اتاق اصناف، دستگاه‌های نظارتی و سایر مراجع مرتبط، مسئول اصلی نظارت بر بازار هستند و تعزیرات پس از دریافت گزارش‌های تخلف، وظیفه برخورد قانونی با متخلفان را برعهده دارد.

رحیمی با اشاره به حساسیت افکار عمومی نسبت به عملکرد تعزیرات، گفت: مردم وقتی گزارشی از گران‌فروشی یا تخلف به تعزیرات می‌رسد، انتظار دارند نتیجه‌اش صدور حکم عادلانه، سریع و قاطع باشد. نگاه جامعه به شماست و آرامش بازار به تصمیمات شما گره خورده است.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنانش، نقش چندلایه تعزیرات در حفظ ثبات اقتصادی را یادآور شد و افزود: تعزیرات فقط یک سازمان برخورد نیست؛ بخشی از ساختار امنیت روانی و اقتصادی کشور است. سیاست‌های کلان سازمان، عملکرد استان‌ها و حتی نحوه مدیریت در سطح شهرستان‌ها، می‌تواند به کاهش تنش در بازار و تقویت اعتماد عمومی کمک کند.

او خطاب به رؤسای شعب جدید، تأکید کرد که موفقیت در این مسیر نیازمند دقت، شجاعت، سلامت نفس و پایبندی کامل به قانون است: وقتی فردی برای رسیدگی به تخلف به شما مراجعه می‌کند، چشم‌انتظار عدالت است. نگاه شما باید بی‌طرف، رأی شما باید متقن و رفتار شما باید در شأن جایگاهی باشد که بر آن نشسته‌اید.

رحیمی در پایان با اشاره به ضرورت تعامل هوشمندانه میان نهادهای نظارتی، دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات، گفت: هرچقدر این هماهنگی عمیق‌تر شود، بازار آرام‌تر، تخلف‌ها کمتر و اعتماد مردم بیشتر خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی