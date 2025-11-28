احمد دستمالچیان، سفیر سابق ایران در لبنان، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره شرایط کنونی ایران در منطقه غرب آسیا گفت: با وجود وقایعی که در منطقه رخ داده است، به نظر می‌رسد که ما به سوی آرامش نمی‌رویم، بلکه به سمت بحران‌های بزرگ‌تری پیش می‌رویم که ریشه در اقدامات اسرائیل و آمریکا دارد و مردم منطقه، به‌ویژه محور مقاومت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

آمریکا به دنبال تسلط بر منطقه است

وی در رابطه با برخی اظهارات مبنی بر اینکه ایران هم باید مانند عربستان با آمریکا به نتیجه برسد، تصریح کرد: این راهکارها جواب نمی‌دهند. این سیاست‌ها تا به حال نشان داده‌اند که آنچه آن‌ها به دنبال آن هستید، تسلط و انقیاد است نه استقلال یعنی هر آنچه را که آمریکا دیکته می‌کند، کشورها باید بپذیرند. عربستان سعودی تا به حال هر آنچه را که انجام داده است، سیاست‌های آمریکایی بوده که تکرار می‌کند.

عربستان در دام آمریکا افتاده است

این کارشناس حوزه خاورمیانه افزود:‌ در چنین شرایطی به نظر می‌رسد عربستان در حال پی بردن به این واقعیت است که اسرائیل تسلط و مرکزیت را در منطقه می‌خواهد و احتمالاً در سیاست‌های قدیمی‌اش تجدید نظر می‌کند. اگر هم تجدید نظر نکند، مسلماً همکاری با آمریکا و رژیم صهیونیستی برای منطقه امنیتی به ارمغان نخواهد آورد، این اقدام تنش زدایی نیست و تنش‌زایی است و عربستان در این دام خواهد افتاد.

امنیت زمانی حاصل می‌شود که کشورهای منطقه بتوانند امنیت خود را تأمین کنند

دستمالچیان در خصوص سیاست موازنه قوا در منطقه که به نظر می‌رسد راهکار آمریکایی‌ها است، عنوان کرد: موازنه قدرت در منطقه زمانی اتفاق می‌افتد که کشورهای منطقه با یکدیگر هماهنگ و همدل باشند و به دور از دخالت‌های خارجی عمل کنند. عربستان و کشورهای خلیج فارس دنبال امنیت هستند تا اهداف جذب سرمایه‌گذاری خود را پیش ببرند. در طول سالیان گذشته، دریافتیم که حضور آمریکا هیچ ثبات و امنیتی به وجود نیاورده بلکه کشورهای منطقه را بیشتر در بحران فرو برده است. امنیت زمانی حاصل می‌شود که کشورهای منطقه به صورت دسته‌جمعی بتوانند امنیت خود را تأمین کنند تا سرمایه‌گذاری صورت بگیرد.

عربستان دیر یا زود واقعیت‌های منطقه را متوجه خواهد شد

این تحلیلگر مسائل منطقه تاکید کرد:‌ به نظر می‌رسد عربستان باید با واقعیت‌هایی که وجود دارد، بیشتر از گذشته کنار بیاید و متوجه شود که طبق تجربه تلخ گذشته این اقدامات برای عربستان امنیت‌آور نیست. این واقعیت‌های اساسی است که دیر یا زود عربستان متوجه خواهد داشت. سعودی‌ها اگر رشد، توسعه و ثبات را در منطقه می‌خواهند، باید همکاری داشته باشد.

باید یک تفاهم حداقلی در زمینه ثبات و امنیت میان کشورهای منطقه وجود داشته باشد

وی در پاسخ به این سوال که سفرهایی که آقای لاریجانی در منطقه دارد و به ویژه سفر اخیر به پاکستان در همین راستا تفسیر می‌شود و آیا ایران به دنبال ساخت یک ائتلاف منطقه‌ای است، اظهار کرد: به نظرم گام‌های اساسی خوبی برداشته شده است. شرط آن این است که کشورهای منطقه بتوانند با یکدیگر در این راستا کنار بیایند. کشورهای منطقه دارای قدرت بسیار بزرگی از نظر سیاسی، اقتصادی و نظامی هستند اما چون در کنار هم تفاهم و همکاری مشترک ندارند، دشمن از این تفرقه و ضعف استفاده می‌کند.

دستمالچیان تاکید کرد: باید در کشورهای منطقه مانند عربستان، ترکیه، پاکستان، ایران و سایر کشورها، یک تفاهم حداقلی در زمینه ثبات و امنیت وجود داشته باشد. در چنین شرایطی ما می‌توانیم از این وضعیت و مشکلات منطقه‌ای خارج شویم. این موضوعی است که باید شکل بگیرد و گفت‌وگوهای منطقه‌ای ادامه پیدا کند و این مشکلات میان آن‌ها حل شود.

چین و روسیه مثل آمریکا نیستند که بخواهند شرایطی خاصی را دیکته کنند

این دیپلمات ایرانی در خصوص اهمیت همکاری کشورهای شرقی در حل معضلات خاورمیانه بیان کرد: این کشور‌ها می‌توانند مکمل و هم‌افزای همکاری‌های منطقه‌ای باشند. تجربه نشان داده است که چین و روسیه مثل آمریکا نیستند که بخواهند شرایط خاصی را دیکته کنند. بلکه هم‌افزایی و همکاری در دستور کارشان قرار دارد. در آینده، به گونه‌ای که تمام تحلیل‌گران می‌گویند و مطابق واقعیت‌ها است، قدرت به سمت شرق شیفت پیدا خواهد کرد، زیرا بیشترین امکانات اقتصادی و تولیدی در حال حاضر به سمت شرق متمایل است. قدرت‌هایی مانند چین، هند، روسیه، مالزی و ایران در این فرایند قرار دارند که می‌توانند یک بلوک مستقل را تشکیل دهند. در مجموعه بریکس و شانگهای، این کار در حال شکل‌گیری است و لازم است که این همکاری‌ها بیش از گذشته شکل عمیق‌تر و اساسی‌تری پیدا کند.

اسرائیل باید دائماً بحران‌آفرینی کند

این تحلیل‌گر مسائل منطقه در پاسخ به این سوال که آیا برای آینده جنگی را در منطقه متصور هستید، گفت: رژیم صهیونیستی در یک بن‌بست وجودی و حیات و ممات قرار گرفته است. از یک طرف می‌خواهد توسعه‌طلبی کند و از طرف دیگر عمق استراتژیک ندارد. از طرف دیگر، تمام نیروهای مقاومت محاصره‌اش کرده‌اند و در یک حالت خفه‌خوانی قرار گرفته است. از درون هم تضادهای سیاسی و اجتماعی آن را رنج می‌دهد. برای اینکه بتواند ادامه حیات دهد، باید دائماً بحران‌آفرینی کند تا در سایه این بحران‌آفرینی به زندگی ننگین خود ادامه دهد. این در میان‌مدت و درازمدت به ضرر خود او تمام می‌شود.

رژیم صهیونیستی یا باید تن به واقعیت‌های منطقه بدهد یا به سمت نابودی برود

وی خاطرنشان کرد: کما اینکه دیدیم در طوفان‌القصی هزینه بسیار سنگینی را از نظر سیاسی، اجتماعی، نظامی و امنیتی متحمل شد و امروز به خاطر این طوفان، خیزش افکار عمومی در دنیا علیه رژیم صهیونیستی بی‌سابقه است. پس رژیم صهیونیستی می‌خواهد با بحران زندگی کند. در دل این بحران، بحران‌های بسیار خطرناک‌تری برای خود به وجود می‌آید که در این پارادوکس روز به روز ضعیف‌تر می‌شود. در نتیجه، ما معتقدیم که رژیم صهیونیستی یا باید تن به واقعیت‌های منطقه بدهد یا به سمت نابودی برود. آنچه از سخنان مسئولین ما، به‌ویژه آقای لاریجانی، دریافت می‌شود این است که صهیونیست‌ها به دست خود، خود را نابود می‌کنند و این امر طبیعی و واضح است که در حال وقوع است.

