بابایی کارنامی در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛

پیگیری مجلس برای حل بیمه‌ تکمیلی بازنشستگان/ جلسه‌ با مسئولان بیمه و وزارت کار

پیگیری مجلس برای حل بیمه‌ تکمیلی بازنشستگان/ جلسه‌ با مسئولان بیمه و وزارت کار
رئیس کمیسیون اجتماعی از ورود به موضوع قطع بیمه‌ تکمیلی بازنشستگان خبر داد و گفت: طی جلسه مشترکی که امروز با مسئولان داشتیم تلاش می‌کنیم هرچه سریع‌تر اختلافات حل و بیمه‌ تکمیلی بازنشستگان دوباره برقرار شود.

علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره پیگیری بیمه تکمیلی  بازنشستگان  که  طی چند وقت اخیر قطع شده است و آنان را برای پیگیری و درمان  بیماری با مشکل مواجه کرده است، گفت: بله متاسفانه؛ بیمه تکمیلی محل اختلاف تامین اجتماعی، بیمه آتیه‌سازان و کانون عالی بازنشستگان شده است و الان  قطع است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: در خصوص قطعی بیمه تکمیلی بازنشستگان دو  بار با آقای میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آقای سالاری و کانون بازنشستگان  صحبت کرده‌ام  و قرار شد امروز ورود پیدا کنیم و جلسه‌ای بگذاریم و به جمع‌بندی برسیم.

وی در پاسخ به اینکه در جلسه مذکور چه کسانی قرار است برای پیگیری مشکلات بیمه‌ تکمیلی بازنشستگان حضور پیدا کنند، گفت: جلسه با مسئولان بیمه و وزارت خانه است  و در مورد بیمه تکمیلی  حتما جلسه را برگزار کرده و پیگیری‌های لازم را تا حل مشکل انجام خواهیم داد. 

 

