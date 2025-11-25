پیگیری مجلس برای حل بیمه‌ تکمیلی بازنشستگان/ جلسه‌ با مسئولان بیمه و وزارت کار

علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره پیگیری بیمه تکمیلی بازنشستگان که طی چند وقت اخیر قطع شده است و آنان را برای پیگیری و درمان بیماری با مشکل مواجه کرده است، گفت: بله متاسفانه؛ بیمه تکمیلی محل اختلاف تامین اجتماعی، بیمه آتیه‌سازان و کانون عالی بازنشستگان شده است و الان قطع است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: در خصوص قطعی بیمه تکمیلی بازنشستگان دو بار با آقای میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آقای سالاری و کانون بازنشستگان صحبت کرده‌ام و قرار شد امروز ورود پیدا کنیم و جلسه‌ای بگذاریم و به جمع‌بندی برسیم.

وی در پاسخ به اینکه در جلسه مذکور چه کسانی قرار است برای پیگیری مشکلات بیمه‌ تکمیلی بازنشستگان حضور پیدا کنند، گفت: جلسه با مسئولان بیمه و وزارت خانه است و در مورد بیمه تکمیلی حتما جلسه را برگزار کرده و پیگیری‌های لازم را تا حل مشکل انجام خواهیم داد.

