وزیر دادگستری کشورمان در دومین اجلاس حقوقی ـ قضایی ریاض که با موضوع تخصصی ارتقای کیفیت امر قضا برگزار شده است، با همتایانی از کشورهای ترکیه، قطر، مصر، پاکستان، الجزایر و لبنان در فضایی دوستانه و صمیمی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدارها توسعه روابط و مناسبات حقوقی ـ قضایی و رایزنی در خصوص مسائل منطقه‌ای مورد تاکید و تبادل نظر قرار گرفت.

وزیر دادگستری کشورمان در دیدار با وزرای دادگستری برخی از کشورهای شرکت کننده در این اجلاس، موضوعات مختلفی از جمله سطح مناسبات حقوقی ـ قضایی، پیگیری وضعیت ایرانیان مقیم در کشورهای طرف مقابل، تسهیل و تسریع در انتقال محکومین به ویژه زنان، افراد مسن و بیمار میان طرفین به عنوان موضوعی انسانی و حقوق بشری را طرح و پیگیری کرد.

رحیمی در این دیدارها اظهار داشت: موضوع انتقال محکومین پیش از آنکه مساعدتی در حق محکومین باشد، اقدامی انسانی و بشردوستانه بخصوص برای خانواده محکومین محسوب می‌شود.