حضور وزیر دادگستری در دومین کنفرانس بین‌المللی حقوقی و قضایی ریاض

دومین کنفرانس بین المللی حقوقی و قضایی ریاض با موضوع تخصصی ارتقای کیفیت امر قضا با حضور بیش از پنجاه کشور جهان در روزهای دوم و سوم آذرماه به میزبانی وزارت دادگستری پادشاهی عربستان سعودی در شهر ریاض در حال برگزاری است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، "امین حسین رحیمی" وزیر دادگستری کشورمان که به دعوت همتای سعودی خود برای شرکت در دومین اجلاس حقوقی ـ قضایی ریاض به عربستان سفر کرده است، در حاشیه این اجلاس با تعدادی از وزرای دادگستری کشورهای شرکت‌کننده دیدار و گفتگو کرد.

وزیر دادگستری کشورمان در دومین اجلاس حقوقی ـ قضایی ریاض که با موضوع تخصصی ارتقای کیفیت امر قضا برگزار شده است، با همتایانی از کشورهای ترکیه، قطر، مصر، پاکستان، الجزایر و لبنان در فضایی دوستانه و صمیمی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدارها توسعه روابط و مناسبات حقوقی ـ قضایی و رایزنی در خصوص مسائل منطقه‌ای مورد تاکید و تبادل نظر قرار گرفت.

وزیر دادگستری کشورمان در دیدار با وزرای دادگستری برخی از کشورهای شرکت کننده در این اجلاس، موضوعات مختلفی از جمله سطح مناسبات حقوقی ـ قضایی، پیگیری وضعیت ایرانیان مقیم در کشورهای طرف مقابل، تسهیل و تسریع در انتقال محکومین به ویژه زنان، افراد مسن و بیمار میان طرفین به عنوان موضوعی انسانی و حقوق بشری را طرح و پیگیری کرد.

رحیمی در این دیدارها اظهار داشت: موضوع انتقال محکومین پیش از آنکه مساعدتی در حق محکومین باشد، اقدامی انسانی و بشردوستانه بخصوص برای خانواده محکومین محسوب می‌شود.

