با پیگیری ویژه دادستانی:

سه متهم اصلی حمله به زوج سالخورده در اهر دستگیر شدند

دادستان عمومی و انقلاب اهر از دستگیری هر سه متهم اصلی حمله به زوج سالخورده این شهرستان خبر داد و گفت: این اقدام در ادامه رسیدگی ویژه دادستانی و تلاش مشترک نیرو‌های انتظامی و ضابطان قضایی انجام شده است.

به گزارش ایلنا، علی فاضلی درباره حمله ارازل و اوباش به یک زوج سالخورده در اهر گفت : پس انتشار فیلم مربوط به حمله گروهی اراذل و اوباش به یک زوج سالخورده در اهر و تشکیل پرونده قضایی، اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی و بازداشت عاملان اصلی حادثه با جدیت در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پس از گذشت تنها دو هفته از این واقعه و با وجود متواری شدن مهاجمان پس از وقوع حادثه، با پیگیری‌های مستمر دادستانی و همکاری پلیس، مخفیگاه متهمان شناسایی و هر سه نفر دستگیر شدند. متهمان پس از انتقال به مرجع قضایی، برای انجام تحقیقات تکمیلی و سیر مراحل رسیدگی در اختیار دادسرا قرار گرفته‌اند.

دادستان اهر یادآور شد: متأسفانه در این حادثه یک نفر از اعضای خانواده که مورد ضرب و جرح مهاجمان قرار گرفته بود، بر اثر جراحات وارده جان باخته و پرونده با اتهام قتل در حال رسیدگی است.

 

