میدری خبر داد؛
آغاز بررسی بازگشت کارگران تعدیلشده در تابستان از سوی دولت
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست گزارش هفتگی دولت با حضور سخنگوی دولت اعلام کرد بررسی روند تعدیل نیروی انسانی در تابستان سال جاری در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، احمد میدری گفت: بر اساس تحلیلی که در دولت ارائه شد، رئیسجمهور چهار عضو کابینه یعنی رئیس بانک مرکزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر کار و وزیر اقتصاد را مأمور کردند تا موضوع تعدیل نیروی انسانی در تابستان سال جاری را مورد بررسی قرار دهند و سیاستهای لازم برای بازگشت نیروی کار اجرا شود.
به گفته وزیر کار، بررسیها در دو استان البرز و خوزستان نشان میدهد برخی واحدهای تولیدی به دلیل خسارتهای ناشی از حادثه بندر شهید رجایی و پرداختنشدن بهموقع خسارت بیمهها، ناچار به تعدیل نیرو شدهاند. همچنین مشکلات تخصیص ارز پس از حادثه، روند ادامه فعالیت این واحدها را مختل کرده است.
وی افزود: بر اساس هماهنگی با بانک مرکزی و وزارت صمت، واحدهایی که هنوز خسارت خود را دریافت نکردهاند یا در تخصیص ارز دچار مشکل شدهاند میتوانند درخواست خود را در سامانه وزارت کار یا از طریق ادارهکل هرمزگان ثبت کنند. این درخواستها در کمیته مشترک بررسی خواهد شد.
میدری در بخش دیگری از سخنانش از اجرای طرح جدیدی برای نوسازی مراکز فنی و حرفهای خبر داد و گفت:طبق تفاهم با معاونت علمی ریاستجمهوری، وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی، اعتبار مالیاتی ویژهای برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده تا از محل آن، تجهیزات مراکز آموزش فنی و حرفهای نوسازی شود.
او تاکید کرد این اعتبار بهمعنای «بخشودگی کامل هزینهها» است و واحدهای صنعتی در ازای این مشارکت میتوانند در مدیریت و هیات امنای این مراکز حضور داشته باشند.
وزیر کار میزان اعتبار پیشبینیشده برای اجرای طرح نوسازی را ۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت این طرح میتواند نقش مهمی در تقویت آموزشهای مهارتی در کشور داشته باشد.