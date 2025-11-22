خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۲۶۰۰ بسیجی قله‌های تهران را فتح می‌کنند

۲۶۰۰ بسیجی قله‌های تهران را فتح می‌کنند
کد خبر : 1717525
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با هفته بسیج، بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ کوهنورد بسیجی از ۴۴۳ تیم سازمان‌یافته، از سه شنبه ۲۷ آبان تا یکشنبه۲ آذر، صعود سراسری به قله‌های تهران را آغاز کردند.

به گزارش ایلنا، مرکز تربیت بدنی سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ از آغاز یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های کوهنوردی بسیجیان خبر داد. ۴۴۳ تیم کوهنوردی شامل یک سرپرست فنی و چهار همنورد در قالب برنامه‌ای ۱۲ روزه، ارتفاعات تهران را فتح می‌کنند.

آمادگی و آموزش‌ها

پیش از آغاز صعودهای اصلی، برای تمامی تیم‌ها ۴۰ دوره آموزشی تخصصی و عمومی برگزار شد. این دوره‌ها شامل تغذیه ورزشی، تخلیه سنگ، سنگ‌شناسی، مهارت‌های حرکت روی سنگ و برف و همچنین نشست‌های توجیهی و کارگاه‌های دانش‌افزایی بود. پس از این آموزش‌ها، تمامی تیم‌ها یک صعود کنترل‌شده به ارتفاعات زیر ۲۰۰۰ متر در نقاط مختلف تهران انجام دادند تا آمادگی لازم برای صعودهای بلندتر را کسب کنند.

صعودهای سراسری

صعودهای اصلی همزمان با هفته بسیج و گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه آغاز شد و تا دوم آذر ادامه خواهد داشت. براساس برنامه‌ریزی، بیش از ۲۶۰۰ کوهنورد بسیجی طی چند روز قله‌های مختلف تهران از جمله کلکچال، توچال و دارآباد را فتح خواهند کرد.

مسیرهای صعود

مرکز تربیت بدنی سپاه تهران پنج مسیر اصلی را برای صعود در نظر گرفته است:

۱. دارآباد ، قله دارآباد

۲. پارک جمشیدیه ، تپه نور شهدا ، پناهگاه کلکچال ، قله کلکچال

۳. دربند ،پناهگاه شیرپلا ، قله توچال

۴. ولنجک ، ایستگاه‌های ۱، ۳، ۵ و ۷ ، قله توچال

۵. اوین ، پناهگاه پلنگ‌چال ، قله توچال

برخی مسیرها طی دو روز پیاپی (چهارشنبه و پنجشنبه یا پنجشنبه و جمعه) توسط گروه‌های مختلف فتح می‌شوند تا همه رده‌ها و تیم‌ها فرصت صعود داشته باشند. در این میان، رده‌های لشکر ۲۷ حضرت رسول‌الله نیز مشارکت فعال دارند.

اهداف و برنامه‌های آینده

هدف این طرح، ارتقای آمادگی جسمانی، افزایش روحیه جمعی، تقویت مهارت‌های فنی کوهنوردی و توسعه ورزش در بین بسیجیان اعلام شده است. همچنین برنامه‌ریزی شده است که تیم‌های بسیج در طول سال هر فصل یک صعود رسمی انجام دهند و احتمال اجرای صعودهای خارج از استان تهران در نیمسال آینده نیز وجود دارد.

این طرح، با حضور بیش از ۲۶۰۰ بسیجی و سازماندهی ۴۴۳ تیم، یکی از بزرگ‌ترین عملیات ورزشی-کوهنوردی بسیج در سال جاری محسوب می‌شود و نشان‌دهنده روحیه جهادی، نشاط اجتماعی و اهتمام بسیجیان به ورزش و همبستگی جمعی است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب