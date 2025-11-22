به گزارش ایلنا، مرکز تربیت بدنی سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ از آغاز یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های کوهنوردی بسیجیان خبر داد. ۴۴۳ تیم کوهنوردی شامل یک سرپرست فنی و چهار همنورد در قالب برنامه‌ای ۱۲ روزه، ارتفاعات تهران را فتح می‌کنند.

آمادگی و آموزش‌ها

پیش از آغاز صعودهای اصلی، برای تمامی تیم‌ها ۴۰ دوره آموزشی تخصصی و عمومی برگزار شد. این دوره‌ها شامل تغذیه ورزشی، تخلیه سنگ، سنگ‌شناسی، مهارت‌های حرکت روی سنگ و برف و همچنین نشست‌های توجیهی و کارگاه‌های دانش‌افزایی بود. پس از این آموزش‌ها، تمامی تیم‌ها یک صعود کنترل‌شده به ارتفاعات زیر ۲۰۰۰ متر در نقاط مختلف تهران انجام دادند تا آمادگی لازم برای صعودهای بلندتر را کسب کنند.

صعودهای سراسری

صعودهای اصلی همزمان با هفته بسیج و گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه آغاز شد و تا دوم آذر ادامه خواهد داشت. براساس برنامه‌ریزی، بیش از ۲۶۰۰ کوهنورد بسیجی طی چند روز قله‌های مختلف تهران از جمله کلکچال، توچال و دارآباد را فتح خواهند کرد.

مسیرهای صعود

مرکز تربیت بدنی سپاه تهران پنج مسیر اصلی را برای صعود در نظر گرفته است:

۱. دارآباد ، قله دارآباد

۲. پارک جمشیدیه ، تپه نور شهدا ، پناهگاه کلکچال ، قله کلکچال

۳. دربند ،پناهگاه شیرپلا ، قله توچال

۴. ولنجک ، ایستگاه‌های ۱، ۳، ۵ و ۷ ، قله توچال

۵. اوین ، پناهگاه پلنگ‌چال ، قله توچال

برخی مسیرها طی دو روز پیاپی (چهارشنبه و پنجشنبه یا پنجشنبه و جمعه) توسط گروه‌های مختلف فتح می‌شوند تا همه رده‌ها و تیم‌ها فرصت صعود داشته باشند. در این میان، رده‌های لشکر ۲۷ حضرت رسول‌الله نیز مشارکت فعال دارند.

اهداف و برنامه‌های آینده

هدف این طرح، ارتقای آمادگی جسمانی، افزایش روحیه جمعی، تقویت مهارت‌های فنی کوهنوردی و توسعه ورزش در بین بسیجیان اعلام شده است. همچنین برنامه‌ریزی شده است که تیم‌های بسیج در طول سال هر فصل یک صعود رسمی انجام دهند و احتمال اجرای صعودهای خارج از استان تهران در نیمسال آینده نیز وجود دارد.

این طرح، با حضور بیش از ۲۶۰۰ بسیجی و سازماندهی ۴۴۳ تیم، یکی از بزرگ‌ترین عملیات ورزشی-کوهنوردی بسیج در سال جاری محسوب می‌شود و نشان‌دهنده روحیه جهادی، نشاط اجتماعی و اهتمام بسیجیان به ورزش و همبستگی جمعی است.

