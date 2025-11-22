خبرگزاری کار ایران
این هفته در کمیسیون فرهنگی انجام می‌شود:

بررسی ضرورت‌های انعکاس برنامه هفتم پیشرفت توسعه در قانون بودجه سال ۱۴۰۵

نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس سه‌شنبه این هفته در کمیته ساختار، برنامه و بودجه کمیسیون فرهنگی مجلس، روز سه‌شنبه (۴ آذرماه) در جلسه‌ای به بررسی ضرورت‌های انعکاس برنامه هفتم پیشرفت توسعه در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ با حضور معاونین برنامه‌ریزی دستگاه‌های ذیربط خواهد پرداخت.

به گزارش ایلنا، جلسات و برنامه‌های کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از شنبه تا چهارشنبه هفته جاری (۱ تا ۵ آذرماه) اعلام شد.

براساس این گزارش نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه (۴ آذرماه) در جلسه‌ای میزبان دبیرکل محترم نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور است تا ضمن  ارائه گزارش عملکرد این نهاد، مسائل و موارد این گزارش را بررسی کنند.

جلسه دوم روز سه‌شنبه این هفته کمیسیون فرهنگی مجلس به ارائه گزارش و بررسی نظام مسائل حوزه کتاب و نشر توسط مجمع ناشران انقلاب اسلامی اختصاص دارد و نمایندگان با حضور مسئولان مجمع‌ناشران انقلاب اسلامی به مسائل مهم حوزه نشر و کتاب می‌پردازند.

علاوه بر رسیدگی به موضوعات روز حوزه فرهنگ در جلسات رسمی کمیسیون فرهنگی مجلس، کمیته‌های تخصصی این کمیسیون هم در جلساتی موضوعات در دستور کار کمیسیون فرهنگی را بررسی می‌کنند.

در همین راستا کمیته ساختار، برنامه و بودجه کمیسیون فرهنگی مجلس، روز سه‌شنبه (۴ آذرماه) در جلسه‌ای به  بررسی ضرورت‌های انعکاس برنامه هفتم پیشرفت توسعه در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ با حضور معاونین برنامه‌ریزی دستگاه‌های ذیربط خواهد پرداخت.

