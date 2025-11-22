خبرگزاری کار ایران
در نشست هفته جاری انجام می‌گیرد؛

ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ در کمیسیون امنیت ملی مجلس

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در هفته جاری به ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور در کمیسیون امنیت ملی مجلس خواهند پرداخت.

به گزارش ایلنا، دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برای هفته جاری (۱ الی ۵ آذرماه) به شرح ذیل اعلام شد.

- دیدار رییس کمیسیون با روسای دستگاه های اجرایی

- دیدار رییس کمیسیون با مسئولان ارشد دستگاه های ذیربط

- نشست اعضای هیات رییسه کمیسیون

- مروری بر آخرین اخبار و تحولات

- بررسی لایحه اصلاح الحاقیه شماره ۲ معاهده (کنوانسیون) بازل درباره پایش (کنترل) انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها و اضافه شدن الحاقیه های شماره ۸ و ۹ به آن

- ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور

- دیدار رییس کمیسیون با مسئولان ارشد دستگاه های نظارتی

کمیته روابط بین الملل

- بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه تأسیس دانشگاه بین المللی مبارزه با فساد به عنوان یک سازمان بین المللی

- بررسی لایحه توافقنامه همکاری بین دولت‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در زمینه همکاری در حوزه حفاظت از محیط زیست

- بررسی لایحه اصلاح سند الحاقی (پروتکل) مونترال در مورد مواد کاهنده لایه ازن.

 

