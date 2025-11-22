در نشست هفته جاری انجام میگیرد؛
ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ در کمیسیون امنیت ملی مجلس
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در هفته جاری به ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور در کمیسیون امنیت ملی مجلس خواهند پرداخت.
به گزارش ایلنا، دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برای هفته جاری (۱ الی ۵ آذرماه) به شرح ذیل اعلام شد.
- دیدار رییس کمیسیون با روسای دستگاه های اجرایی
- دیدار رییس کمیسیون با مسئولان ارشد دستگاه های ذیربط
- نشست اعضای هیات رییسه کمیسیون
- مروری بر آخرین اخبار و تحولات
- بررسی لایحه اصلاح الحاقیه شماره ۲ معاهده (کنوانسیون) بازل درباره پایش (کنترل) انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها و اضافه شدن الحاقیه های شماره ۸ و ۹ به آن
- ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور
- دیدار رییس کمیسیون با مسئولان ارشد دستگاه های نظارتی
کمیته روابط بین الملل
- بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه تأسیس دانشگاه بین المللی مبارزه با فساد به عنوان یک سازمان بین المللی
- بررسی لایحه توافقنامه همکاری بین دولتهای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در زمینه همکاری در حوزه حفاظت از محیط زیست
- بررسی لایحه اصلاح سند الحاقی (پروتکل) مونترال در مورد مواد کاهنده لایه ازن.