شهردار تهران در کمیسیون عمران مجلس حاضر می‌شود

شهردار تهران برای بررسی وضعیت کنترل حریم پایتخت و نیز بررسی تخصیص پساب فاضلاب برای آبیاری فضای سبز در نشست هفته جاری کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی حاضر می‌شود.

به گزارش ایلنا، دستورکار نشست‌های کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در هفته اول آذرماه منتشر شد.  

بر این اساس، دعوت از شهردار تهران به‌منظور بررسی آخرین وضعیت کنترل حریم و محدوده شهر تهران و مراکز استان‌ها با حضور استاندار تهران، معاون وزیر کشور و معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، همچنین بررسی وضعیت تخصیص و تحویل پساب فاضلاب شهر تهران برای تأمین آب فضای سبز شهری با حضور مدیرعامل آب و فاضلاب کشور و تهران و نیز استماع گزارش مدیرعامل آب و فاضلاب کشور درباره نحوه اجرای قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی و ادامه بررسی لایحه اصلاح ماده (۶) قانون هواپیمایی کشوری، دستورکار جلسه روز سه‌شنبه ۴ آذرماه این کمیسیون است.  

همچنین کمیته حمل‌ونقل زمینی به‌منظور رسیدگی به لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، روز شنبه یکم آذرماه و کمیسیون مشترک لایحه مشارکت عمومی-خصوصی روز سه‌شنبه تشکیل جلسه می‌دهند.

