به گزارش ایلنا، دستورکار نشست‌های کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در هفته اول آذرماه منتشر شد.

بر این اساس، دعوت از شهردار تهران به‌منظور بررسی آخرین وضعیت کنترل حریم و محدوده شهر تهران و مراکز استان‌ها با حضور استاندار تهران، معاون وزیر کشور و معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، همچنین بررسی وضعیت تخصیص و تحویل پساب فاضلاب شهر تهران برای تأمین آب فضای سبز شهری با حضور مدیرعامل آب و فاضلاب کشور و تهران و نیز استماع گزارش مدیرعامل آب و فاضلاب کشور درباره نحوه اجرای قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی و ادامه بررسی لایحه اصلاح ماده (۶) قانون هواپیمایی کشوری، دستورکار جلسه روز سه‌شنبه ۴ آذرماه این کمیسیون است.

همچنین کمیته حمل‌ونقل زمینی به‌منظور رسیدگی به لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، روز شنبه یکم آذرماه و کمیسیون مشترک لایحه مشارکت عمومی-خصوصی روز سه‌شنبه تشکیل جلسه می‌دهند.

