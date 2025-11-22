خبرگزاری کار ایران
این هفته صورت می‌گیرد؛

حضور وزیر نیرو در کمیسیون کشاورزی برای پاسخگویی به سؤالات نمایندگان

کد خبر : 1717371
وزیر نیرو به منظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان در نشست کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس حاضر می‌شود.

به گزارش ایلنا، کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه این هفته جلسه سؤال از وزیر نیرو را برگزار می‌کند؛ جلسه‌ای که در آن وزیر به سؤالات جمعی از نمایندگان مردم در حوزه‌های مختلف انتخابیه پاسخ خواهد داد. همچنین دو کمیته تخصصی کمیسیون در روز چهارشنبه به بررسی طرح‌ها و گزارش‌های مرتبط با حوزه روستا، سلامت و حفظ نباتات می‌پردازند.

جلسه سؤال از وزیر نیرو روز سه‌شنبه برگزار می‌شود و طی آن، سؤالات امید نصیبی نماینده مردم ممسنی و رستم، حامد یزدیان نماینده مردم اصفهان (در دو فقره)، محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و ندوشن، رستگار یوسفی نماینده مردم پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار، احمد بیگدلی نماینده مردم خدابنده، امیر توکلی رودی نماینده مردم خواف و رشتخوار، علی احمدی نماینده مردم میاندوآب (در دو فقره)، محمد باقری بناب نماینده مردم بناب، مهرداد الهوتی نماینده مردم لنگرود، علی شیرین‌زاد نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس (در دو فقره)، محمد خوش‌سیما نماینده مردم گرمی و انگوت، فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز، حسنعلی اخلاقی امیری نماینده مردم مشهد، حسین صمصامی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر، محمدمنان رئیسی نماینده مردم قم (در دو فقره)، ابراهیم نجفی اسپیلی نماینده مردم آستانه‌اشرفیه، محمود طاهری نماینده مردم شبستر و محمدرضا صباغیان نماینده مردم مهریز، بافق، ابرکوه، بهاباد و مروست مطرح خواهد شد.

بررسی طرح‌های روستایی و عملکرد دستگاه‌ها در کمیته‌های تخصصی

بر اساس برنامه، کمیته ویژه کمیسیون روز (چهارشنبه ۵ آذرماه) از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰ به ادامه بررسی طرح جامع پیشرفت و آبادانی روستایی کشور می‌پردازد.

همچنین کمیته حفظ نباتات و ایمنی سلامت روز (چهارشنبه ۵ آذرماه) با حضور مسئولان وزارت جهاد کشاورزی موضوعات مرتبط با برنامه هفتم پیشرفت را بررسی می‌کند و در ادامه، عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در اجرای بند «خ» ماده ۷۱ قانون را با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مورد بحث قرار می‌دهد.

 

