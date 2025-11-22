خبرگزاری کار ایران
این هفته صورت می‌گیرد؛

حضور وزیر اقتصاد در کمیسیون صنایع و معادن

حضور وزیر اقتصاد در کمیسیون صنایع و معادن
اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این هفته از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت حضور در نشست کمیسیون دعوت به عمل آورده اند.

به گزارش ایلنا، نشست‌های کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روزهای (سه‌شنبه و چهارشنبه ۴ و ۵ آذر ماه) برگزار خواهد شد.

دستور کار این کمیسیون به شرح ذیل است:

_دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور بررسی عملکرد این وزارتخانه در تامین مالی واحدهای صنعتی و معدنی 

_بازدید اعضای کمیسیون از مراکز صنعتی و معدنی استان کرمانشاه و برگزاری نشست با فعالان اقتصادی این استان.

 

