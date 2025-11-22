حضور پورمحمدی برای ارائه گزارش درباره تخصیص اعتبارات استانی در کمیسیون بودجه

به گزارش ایلنا، جلسات کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در هفته جاری برگزار می شود. دستور کار این کمیسیون به شرح ذیل است:

سه شنبه:

بررسی آخرین وضعیت تخصیص و پرداخت اعتبارات کلیه عناوین اعتباری مندرج در جدول شماره (ج۱۰-) مصارف استانی در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و نیز بررسی نحوه اجرای بند (چ) تبصره (۱۱) از طریق بند (م) ماده (۲۸) قانون برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، به همراه وضعیت اعتبارات حساب بهینه سازی مصرف انرژی مندرج در جدول شماره (۸) اعتبارات تملک دارایی های مالی با حضور رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونین مربوط.

