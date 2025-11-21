حضور مقامات کشوری و لشکری در مراسم ختم فرزند صدیقی+ تصاویر

به گزارش ایلنا، مراسم ترحیم محمد مهدی صدیقی فرزند حجت الاسلام کاظم صدیقی عصر امروز در مسجد امام رضا در حوزه علمیه امام خمینی برگزار شد.

در این مراسم چهره ها و مقامات کشوری و لشکری از جمله آیت الله اختری، علم الهدی، اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، محمد مخبر، حجت الاسلام حاج علی اکبری، مهرداد بذرپاش، حمید رسایی، سردار جلالی، قاضی زاده هاشمی حضور داشتند.

فرزند صدیقی روز 28 آبان ماه بر اصر سکته قلبی درگذشت.

