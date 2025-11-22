محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در مورد شیوع آنفلوآنزا در کشور و تعطیلی برخی مدارس در برخی استان‌ها در پاسخ به این سوال که آیا به دلیل گران بودن واکسن و عدم استفاده همگانی از آنها با افزایش شیوع بیماری مواجه هستیم، گفت: بحث گران بودن واکسن در بحث مرگ و میر تأثیر دارد، در همه جای دنیا واکسن‌هایی که جزو سبد بهداشتی‌شان نیست، به صورت اندیکاسیون‌دار تجویز می‌شود. در کشور ما، با توجه به اینکه واکسن آنفولانزا جزو سبد واکسیناسیون رسمی کشور نیست، هرساله برای افرادی که اندیکاسیون دار هستند و شامل افراد سالمند، افرادی که بیماری ریوی یا قلبی دارند و بچه‌ها و مادران باردار می‌شوند، تزریق می‌شود.

گزارش افزایش مرگ و میر آنفولانزا نسبت به سال گذشته نداشتیم

وی ادامه داد: امسال هم قیمت نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشت. ولی برای افرادی که اندیکاسیون داشتند، در مراکز بهداشتی به صورت رایگان تزریق می‌شد و در بخش‌های خصوصی هم تحت پوشش بیمه بود، البته بیمه ۳۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کرد و فرد باید ۶۰۰ هزار تومان دیگر را پرداخت می‌کرد که باز هم مبلغ بالایی بود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: تا الان ما گزارش افزایش مرگ و میر نسبت به سال گذشته نداشتیم و هرساله هم ما در فصل آبان و آذر یک پیکی از آنفولانزا را داشتیم که چیز غیرطبیعی نیست. الان هم طبق آخرین گزارشی که از وزارت بهداشت گرفتیم، گردش ویروس و سرعت گردش آن طبق سال‌های گذشته وجود داشته و به حدی هم نشده که بخواهد هشدار ملی درباره آن صادر شود.

جمالیان تصریح کرد: در بعضی از استان‌ها مانند قم، تعداد مبتلایان بیشتر بوده ولی خدا را شکر منجر به افزایش مرگ و میر نشده است. در همین حد که مردم رعایت کنند، ما می‌توانیم بدون هیچگونه حاشیه‌ای این پیک را بگذرانیم. به هر حال در این فصول، می‌طلبد که مردم عزیز رعایت موارد بهداشتی را داشته باشند و دیده بوسی نکنند. اگر علامت‌دار هستند، در اماکن عمومی وارد نشوند یا اگر وارد می‌شوند با ماسک وارد شوند همچنین شست‌وشوی دست را داشته باشند تا بدون هیچ گونه مشکلی، بتوانیم ان‌شالله این پیک را بگذرانیم.

وی ادامه داد: این موضوع هم برای ایران نیست، اکثر کشورها را که رصد می‌کنیم هم کشورهای همسایه و هم اروپایی آنفولانزا را با همین میزان گردش دارند. درمان آنفلوآنزا علامتی است و داروهایی هم که مورد نیاز آن است، به وفور در کشور وجود دارد.

کمبود دارویی که جدی و خارج از روال باشد، نداریم

کمبودها در تولید شربت تریاک در پی کمبود اکتشافات

این عضو کمیسیون بهداشت درباره سرم‌تراپی گفت: سرم تراپی هم یکی از درمان‌های القایی ما بود که مریض و بعضی از پزشکان با توجه به درخواست بیماران تجویز می‌کردند و احساس می‌کردند که تا سرم نزنند خوب نمی‌شوند اما واقعیت این است که در اندیکاسیون‌های علمی ما سرم‌تراپی و مایع‌درمانی جایگاهی ندارد، مگر اینکه مریض بی‌اشتهایی مزمن داشته باشد یا به شدت دهیدره یا کمبود آب پیدا کرده باشد در حال حاضر تجویز‌هایمان کمی منطقی‌تر شده و به خاطر همین مصرف سرم هم کمی در نسخه‌ها کاهش پیدا کرده است.

این عضو کمیسیون بهداشت مجلس درباره اینکه ۴۱ درصد نسخه‌های پزشکی شامل داروهای آنتی بیوتیک است، گفت: این موضوع متأسفانه به دلیل مصرف غیرمنطقی آنتی بیوتیک‌ها است که در کشور ما چه به صورت او تی سی و چه به صورت نسخه زیاد مصرف می‌شود و می‌بینیم که آنتی بیوتیک به صورت غیرمنطقی مصرف می‌شود.

جمالیان درباره کمبودهای دارویی گفت: در مورد کمبودهای دارویی خدا را شکر، فعلاً ما کمبود دارویی که جدی و خارج از روال باشد، نداریم به جز داروهایی که حالت‌های مخدری دارند. با توجه به بحث کمبود اکتشافات تریاک، ما یک سری کمبودها در شربت تریاک پیدا کردیم که وزارتخانه از دو طریق در حال پیگیری این موضوع است.

وزارت خانه به دنبال کسب مجوز کشت شقایق برای شرکت‌های دارویی است

وی با اشاره به این دو راه پیگیری وزارت بهداشت برای رفع این معضل ادامه داد: وزارت خانه به دنبال کسب مجوز کشت شقایق برای شرکت‌های دارویی است و همچنین تلاش می‌کند که با مدیریت توزیع بتواند این معضل را بگذراند. ولی بقیه داروها مانند سایر فصل‌های سال است البته من این را باید بگویم که در بحث تخصیص ارزها برای دارو و واردات مواد اولیه ما مشکلاتی را داریم و این نگرانی را برای ما ایجاد کرده است که در ماه‌های آتی ممکن است یک کمبودهای دارویی ایجاد شود اما امیدوارم با کمکی که بانک مرکزی می‌کند، زودتر این تخصیص‌های ارز را انجام دهد و ما در ماه‌های آتی شاهد کمبودهای دارویی نباشیم اما اگر به همین نحو که الان داریم مدیریت می‌کنیم، جلو برویم، یک سری از مواد اولیه با تأخیر وارد کشور می‌شود که این موضوع مطمئناً در دو الی سه ماه آینده خودش را نشان خواهد داد.

دستورالعمل کشت شقایق توسط دبیرخانه شورای هماهنگی مواد مخدر آماده شده/ منتظر ابلاغ رئیس‌جمهوریم

جمالیان در مورد کشت شقایق، گفت: در سال‌های گذشته در قانون آمده است که، اگر به هر دلیلی در کشور احساس نیاز شد، دولت می‌تواند طبق دستورالعملی که ابلاغ می‌کند، به صورت مدیریت شده اقدام به کشت شقایق کند. الان این دستورالعمل توسط دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آماده شده و به دفتر ریاست محترم جمهور ارسال شده است. هفته پیش پیگیری کردیم و متوجه شدیم که هنوز از طریق رئیس جمهور ابلاغ نشده است.

مشکل حل نشود، در داروهای مسکن مخدری مانند استامینوفن کدین و مورفین هم کمبود پیدا می‌کنیم

تلاش برای واردات قانونی مواد مخدر موفقیت آمیز نبود

وی ادامه داد: اگر این ابلاغ انجام شود، مطمئناً به سرعت اقدام خواهد شد و ان‌شاءالله دیگر شاهد کمبود نباشیم. در حال حاضر، تنها در بحث شربت اوپیوم کمبود داریم، اما اگر این مشکل حل نشود، به تدریج به داروهای مسکن مخدری مانند استامینوفن کدین و آمپول‌های مورفین نیز خواهد رسید.

این عضو کمیسیون بهداشت گفت: میزان ورودی از مرزهایی مانند افغانستان به کشور کاهش یافته است. تلاش‌هایی برای واردات قانونی انجام شد، اما موفقیت‌آمیز نبود و در حال حاضر تنها راه‌حل، کشت شقایق است.

