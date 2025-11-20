به گزارش ایلنا، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان گفت: نگاه‌‎ها به لایحه عفاف و حجاب خیلی متفاوت بود؛ یک عده می‌گفتند شورا رد می‌کند و یک عده می‌گفتند یک ضرب تایید می‌کند.

وی گفت: لایحه عفاف و حجاب ۶ بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد داشت, ابلاغ شدن و نشدن قانون به ما برنمی‌‎گردد.

وی افزود:شورای نگهبان مصوبه‌ای را که دریافت می‌کنداز نظر قانون اساسی و از نظر شرعی بررسی مکند این اساس کار شورای نگهبان است.

طحان نظیف گفت: انتظاراتی از ما دارند ولی شورای نگهبان به کیفیت قوانین اصلا توجه نمکند این کار مجلس است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: ما باید بحث قانون اساسی و مسئله شرعی مصوبه را پیبگیری کنیم که باعث شد ۶ بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد کند.

وی گفت: ابلاغ شدن یا نشدنش قانون به ما بر نمیگردد این را باید از مجلس پیگیری کرد.

