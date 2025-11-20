دولت خاتمی نمایشگر اوج توانمندی و هماهنگی مدیریت کشور بر پایه خردورزی جمعی برای توسعه بود

به گزارش خبرنگار ایلنا، بیژن زنگنه در نشست رونمایی از کتاب «در اندیشه ایران؛ ۸ سال معاون اولی» نوشته اسحاق جهانگیری، با بیان این‌که جهانگیری از مدیران نسل اول پس از انقلاب در شکل‌گیری مسیر توسعه کشور است، گفت: این مدیران با خودساختگی، سلامت مالی، دوری از فساد و تکیه بر خرد جمعی توانستند ایران را وارد دوران واقعی توسعه کنند و امروز نیز کشور نیازمند همان الگوی مدیریتی است.

وزیر نفت در دولت تدبیر و امید ادامه داد: نسل جوان ما بداند جوانانی که به‌عنوان نسل اول اجرایی پس از انقلاب به‌مرور اداره کشور را به دست گرفتند، انسان‌های خودساخته و شایسته بودند. در اینجا می‌خواهم از مدیریت کشور تا سال ۱۳۸۴ و برهه‌ای کوتاه پس از آن دفاع کنم. شاید جوان‌های ما باورشان نشود که عموم این مدیران در جریان یک فرایند پرتلاش و پر از تلاقی اندیشه‌ها توانستند مطرح شوند و اثرگذار باشند.

وی تأکید کرد: خصلت‌های مهم این مدیران، میهن‌پرستی، سلامت مالی و ضد فساد بودن در عملکرد، تصدی سمت‌ها عمدتاً با پایه شایستگی به دست‌آمده در جریان پرفشار زندگی و اداره کشور در شرایط سخت و بدون رانت، تحول‌پذیری و تلاش برای یادگیری بر پایه تجارب حاصله در دنیای واقعی، اعتقاد به تعامل سازنده و مؤثر با جهان، پذیرش قواعد متعارف زندگی در دنیای متکثر، اعتقاد عمیق به مردمداری و پرهیز جدی از پوپولیسم و از قرار دادن ایران بود. البته حالا جای بحث در این موضوع نیست؛ من فقط گزارشی را مطرح کردم.

زنگنه یادآور شد: با پایان جنگ تحمیلی و تشکیل شورای عالی بازسازی در نیمه سال ۱۳۶۷، کشور ما وارد فرایند واقعی توسعه و گذار سریع و البته طبیعی مدیران ارشد و میانی از افکار تند و چپ، به‌ویژه در حوزه اقتصاد، شد. در دو دولت مرحوم آقای هاشمی، مدیران در همین جهت عمل کردند و کشور به موفقیت‌های بزرگی دست یافت. دولت آقای خاتمی نمایشگر اوج توانمندی و هماهنگی مدیریت کشور بر پایه خردورزی جمعی برای توسعه بود؛ تأکید می‌کنم خردورزی جمعی.

وی یادآور شد: شاید بتوان گفت که یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای دولت آقای خاتمی، تنظیم سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و ارائه آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. این سند شعار نبود بلکه جمع‌بندی مدیریت کشور در دولت آقای خاتمی و انعکاس امیدها و خواست‌های قابل تحقق در حوزه‌های اقتصادی، علمی و فناوری، برای آینده کشور در افق ۱۴۰۴ بود. این سند الزامات مهمی را ترسیم کرده بود که در مجمع تشخیص تصویب و به تأیید مقام معظم رهبری رسید و ایشان نیز اهتمام ارزشمندی در اجرای آن داشتند. ولی متأسفانه از میانه دهه ۱۳۸۰، دولت وقت و پاره‌ای افراد که مشخص هستند، موجب شدند که این سند حیاتی برای آینده ملت ایران در عمل به فراموشی سپرده شود. بگذریم.

زنگنه با بیان این‌که آقای دکتر جهانگیری از برجسته‌ترین مدیران خودساخته کشور است، اظهار داشت: کارشان را از جهاد سازندگی شروع کردند و بر اساس شایستگی خود رشد کردند؛ چند دوره در کوره مجلس، به‌عنوان نماینده فعال و صاحب فکر، پخته شدند، استاندار شدند، سپس هشت سال وزیر بودند و نهایتاً نیز هشت سال با شایستگی تمام معاون اول رئیس‌جمهور و سرنوشت کشور اثرگذار شد.

وی ادامه داد: من آقای دکتر جهانگیری را از آبان ۱۳۶۱ که رسماً عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی شدم، می‌شناسم؛ یعنی دقیقاً ۴۳ سال. ایشان نمادی از فرمانروایی بر بنیاد خردورزی جمعی و برخاسته از خواست مردم هستند. امروز هم ایران بسیار به حاکمیت چنین اندیشه‌ای نیاز دارد. وقتی در اسفند ۶۲ من به‌عنوان وزیر جهاد انتخاب شدم، یکی از نخستین کسانی که برای همکاری در سطح عالی مدیریت جهاد با ایشان تماس گرفتم – چون آن موقع عضو شورای جهاد کرمان بودند – آقای جهانگیری بودند که گفتند: «بگذریم، ببینیم تکلیف انتخابات جیرفت چه می‌شود»، که ایشان نماینده شد.

زنگنه گفت: یکی از خصوصیات مهم آقای جهانگیری، اندیشه‌ورزی، واقع‌گرایی و توانمندی ایشان برای قبول و طراحی سیاست جدید می‌باشد که در وزارت صنایع و معادن هم به‌خوبی این را نشان داد. چنان‌که گفتم، ایشان به‌طور طبیعی در سلسله‌مراتب اداری رشد کردند و به مقام معظم ریاست‌جمهوری رسیدند. ایشان واقعاً جایگاه خود را به‌خوبی متوجه بودند؛ کار بزرگی برای رئیس‌جمهور و راهنما و یاوری ارزشمند و فهیم برای ما در همه امور بودند. تاکنون نشده که من از ایشان بابت کمک‌ها و پشتیبانی‌هایی که در مقام وزارت نفت کردند، تشکر کنم.

وی خاطرنشان کرد: به نظر من، یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های هر کشور منابع زیرزمینی یا آب و خاکش نیست؛ بلکه نیروی کارآفرین و مدیران فهیم و استراتژیک آن کشور است. ایشان چنین جایگاهی را به‌خوبی داشتند؛ و این مدیران هستند که می‌توانند گنجینه نهفته درون انسان‌ها را به فعل بیاورند.

وزیر پیشین نفت گفت: از خداوند متعال برای ایشان و برجسته‌ترین مدیران ساخته‌شده در جمهوری اسلامی طلب سلامت می‌کنیم. ولی واقعاً ایشان از برجسته‌ترین مدیرانی هستند که در جمهوری اسلامی ساخته شدند و این بحث‌هایی که الان می‌شود، کارهایی که الان دیده می‌شود، این‌ها را به حساب مدیریت برخاسته از جمهوری اسلامی و تلاش‌ها نباید گذاشت ما اصلاً از ریل خارج شدیم؛ الان داریم یک چیزی را پاره می‌کنیم و داریم می‌رویم بالا؛ خدا رحم کند کجا توقف کنیم.

زنگنه بیان کرد: ولی واقعاً مدیریت کشور بر مبنای عقلانیت بود، بر مبنای توسعه‌خواهی بود، بر مبنای ایران‌دوستی بود. این‌طور نبود که یک عده آدم همین‌طوری آمده باشند؛ اینکه داماد یکی هستند، خواهر دارند، پسر یکی هستند نبود. در تلاقی اندیشه‌ها رشد کردند. ان‌شاءالله سلامت باشند. آقای دکتر جهانگیری به‌خوبی اسم کتاب‌شان را انتخاب کردند: «در اندیشه ایران». همه ما در اندیشه ایران هستیم؛ ان‌شاءالله بتوانیم ایران را سربلند نگه داریم و به آن چیزهایی که خواستیم برسیم. چشم‌انداز چیز قابل تحققی بود ولی الان خیلی دیگر مشکل شده؛ ولی باز باید تلاش کرد.

انتهای پیام/