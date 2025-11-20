ظریف:
قدر سرمایه بزرگ کشور، یعنی مردم و مدیران برجسته را به اندازه کافی ندانستیم
وزیر خارجه پیشین کشورمان گفت: ایران کشوری بسیار بزرگ، توانمند و قدرتمند است؛ اما قدرت واقعی ایران در مردم آن و در مدیران شایستهای است که این کشور پرورش داده است. آقای دکتر جهانگیری یکی از بهترین نمونههای این مدیران هستند. متأسفانه ما قدر این سرمایه بزرگ، یعنی مردم و مدیران برجسته کشور را به اندازه کافی ندانستیم و از این ظرفیتِ کمنظیر بهرهای درخور نبردیم. با این حال نباید این خطاها چشم ما را بر واقعیت آینده روشن ایران ببندد؛ آیندهای که به پشتوانه همین سرمایه انسانی قابل اتکا خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد جواد ظریف در نشست رونمایی از کتاب «در اندیشه ایران؛ روایت ۸ سال معاون اولی» نوشته اسحاق جهانگیری گفت: گردهمایی امروز نشاندهنده این حقیقت است که آقای جهانگیری در طول حیات سیاسی خود اثبات کردهاند همواره در اندیشه ایران و در مسیر توسعه کشور بودهاند. ایشان چه در دوران استانداری استان اصفهان، چه در مسئولیت وزارت و چه در جایگاه معاون اول ریاستجمهوری، محور اندیشه و عملشان توسعه ایران بوده و براساس ضرورتهای همین مسیر اقدام کردهاند. امروز نیز میتوانند با افتخار سر بلند کنند، زیرا هیچگاه از این مسیر تخطی نکردهاند.
ظریف تأکید کرد: آقای دکتر جهانگیری چه در شعار و چه در عمل و چه در کتاب خود، نمودار اصلاحگری بودهاند. ایشان همواره در دولت و در سطح کشور دنبال اصلاح بودهاند. اگر کتاب آقای دکتر جهانگیری ورق زده شود، در هر کلمه آن تلاش برای اصلاح موج میزند. ایشان نه به دنبال دلخوری از کسی هستند و نه به دنبال گلایه از اشخاص، بلکه تلاش دارند نقشهای برای اصلاح امور در ایران ارائه کنند. ما همیشه وامدار ایشان هستیم.
وزیر امورخارجه پیشین کشورمان افزود: آقای دکتر جهانگیری، چه در این کتاب، چه در زندگی شخصی و چه در دوران مسئولیت دولتی، مظهر اعتدال بودهاند. هیچگاه ندیدیم که در برابر ناملایمات فراوانی که برایشان پیش آمد از کوره در بروند. همیشه با اعتدال و آرامش عمل کردند و دیگران را هم به اعتدال دعوت میکردند. در این کتاب در یکی دو مورد درباره خود بنده نیز اشاره کردهاند که گاهی از اعتدال خارج میشوم و ایشان همواره کمک میکردند که به مسیر اعتدال، آشتی و همزیستی بازگردیم. من شخصاً برای همیشه وامدار ایشان هستم، زیرا در دولت، سنگر و نماد اعتدال بودند.
وی با اشاره به این که شفافیت و احترام به مردم از ویژگیهای کارنامه جهانگیری است، گفت: خودِ این کتاب نماد این رویکرد است. اینکه فردی کتابی بنویسد و خواننده در هر صفحه احساس کند نویسنده مردم را صاحبان اصلی کشور میداند، نشاندهنده پایبندی او به این باور است. به فرموده امام خمینی(ره)، مردم ارباب و اصل ما هستند.
ظریف تاکید کرد: همانطور که خانم دکتر جنیدی اشاره کردند، در بسیاری از لوایح، شخصِ آقای دکتر جهانگیری پیگیر امور بودند. این پیگیریها بیانگر تعهد ایشان به این واقعیت است که مردم باید قطبنمای حرکت ما باشند؛ زیرا مردم بزرگترین سرمایه ایران بوده، هستند و خواهند بود.
وزیر خارجه پیشین کشورمان گفت: باید یادآوری کنم که علیرغم هر آنچه گفته شده، آقای دکتر جهانگیری و آقای دکتر روحانی همواره در کنار یکدیگر بودهاند. ممکن است گاهی دلخوریهایی وجود داشته باشد، اما جهانگیری همیشه وزنه سنگینی برای اعتدال دولت در کنار رئیسجمهوری بودند. اینکه ما در این دولت در کنار بزرگوارانی خدمت کردیم—چه حاضران در صف اول و چه کسانی که امروز حضور ندارند اما میدانم دلشان با آقای جهانگیری است برای ما افتخار است.
وی افزود: نمیتوانم در جایی سخن بگویم و نام آقای مهندس زنگنه را نیاورم؛ ایشان نماد تلاش، مدیریت، پاکدستی و اعتدال در کشور هستند و همه سرمایه خود را برای ایران صرف کردند، هرچند مورد کممهری قرار گرفتند. خداوند به همه این بزرگان و به ملت بزرگ ایران اعتبار و سربلندی بیشتر عنایت فرماید.
ظریف در پایان گفت: درود میفرستم به ملت بزرگ ایران که دوران سختی را پشت سر گذاشتهاند.