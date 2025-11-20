مراسم رونمایی از کتاب «در اندیشه ایران، روایت ۸ سال معاون اولی» نوشته اسحاق جهانگیری

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست رونمایی کتاب «در اندیشه ایران، روایت ۸ سال معاون اولی» نوشته اسحاق جهانگیری در سالن همایش‌های کتابخانه ملی برگزار شد.

در این رونمایی؛ محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه دولت‌های یازدهم و دوازدهم، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت تدبیر و امید، لعیا جنیدی معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، محسن هاشمی، حسین مرعشی و جمعی از مقامات حضور داشتند.

