مراسم رونمایی از کتاب «در اندیشه ایران، روایت ۸ سال معاون اولی» نوشته اسحاق جهانگیری
نشست رونمایی از کتاب اسحاق جهانگیری با عنوان «در اندیشه ایران، روایت ۸ سال معاون اولی» و با حضور شخصیتهای سیاسی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست رونمایی کتاب «در اندیشه ایران، روایت ۸ سال معاون اولی» نوشته اسحاق جهانگیری در سالن همایشهای کتابخانه ملی برگزار شد.
در این رونمایی؛ محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه دولتهای یازدهم و دوازدهم، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت تدبیر و امید، لعیا جنیدی معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، محسن هاشمی، حسین مرعشی و جمعی از مقامات حضور داشتند.