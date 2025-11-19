متن این پیام به شرح ذیل است:

انالله و انا الیه راجعون

حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ کاظم صدیقی دامت‌برکاته

درگذشت فرزندتان پس از تحمل دوره‌ای رنج و محنت را به جنابعالی و دیگر بازماندگان تسلیت عرض می‌کنم و رحمت و مغفرت برای آن مرحوم و صبر و تسلّا برای شما از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.

غلامحسین محسنی اژه‌ای