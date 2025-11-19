خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه درپی درگذشت فرزند حجت‌الاسلام صدیقی

پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه درپی درگذشت فرزند حجت‌الاسلام صدیقی
کد خبر : 1716606
لینک کوتاه کپی شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پیامی درگذشت فرزند حجت‌الاسلام کاظم صدیقی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی پیامی درگذشت فرزند حجت‌الاسلام والمسلمین صدیقی را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

انالله و انا الیه راجعون 

حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ کاظم صدیقی دامت‌برکاته

درگذشت فرزندتان پس از تحمل دوره‌ای رنج و محنت را به جنابعالی و دیگر بازماندگان تسلیت عرض می‌کنم و رحمت و مغفرت برای آن مرحوم و صبر و تسلّا برای شما از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.

غلامحسین محسنی اژه‌ای

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب