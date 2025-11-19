پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه درپی درگذشت فرزند حجتالاسلام صدیقی
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در پیامی درگذشت فرزند حجتالاسلام کاظم صدیقی را تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح ذیل است:
انالله و انا الیه راجعون
حجتالاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ کاظم صدیقی دامتبرکاته
درگذشت فرزندتان پس از تحمل دورهای رنج و محنت را به جنابعالی و دیگر بازماندگان تسلیت عرض میکنم و رحمت و مغفرت برای آن مرحوم و صبر و تسلّا برای شما از خداوند متعال مسألت مینمایم.
غلامحسین محسنی اژهای