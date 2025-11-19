خبرگزاری کار ایران
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد:

ادعای نادرست رسانه‌های معاند در رابطه با فوت فرزاد خوش‌برش در زندان ساری

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: فرزاد خوش‌برش، متهم دستگیرشده در زندان ساری پیش از فوت، با دستور پزشک و موافقت قضایی جهت انجام اقدامات درمانی به بیمارستان منتقل و با تودیع وثیقه آزاد شده بود و گزارش‌ها مبنی بر فوت او در زندان صحت ندارد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه اخیرا رسانه‌های معاند در یک خبرسازی جدید ادعا کرده‌اند فردی به نام فرزاد خوش‌برش پس از دستگیری در زندان ساری فوت کرده است.

این در حالیست که متهم روز ۲۵ آبان ماه درپی بروز علایم بیماری، با دستور پزشک و موافقت مقام قضایی جهت انجام اقدامات درمانی به بیمارستان منتقل شد و در همان روز با تودیع وثیقه و با موافقت قضایی، آزاد می‌شود؛ بنابراین گزارش، نامبرده پس از انتقال به بیمارستان تحت درمان تخصصی قرار می‌گیرد، اما متاسفانه علی‌رغم اقدامات پزشکان و کادر درمان، در تاریخ ۲۷ آبان ماه در بیمارستان فوت می‌کند.

