به گزارش ایلنا، وحید میرحسینی معاون قضایی دادستان کل کشور در پیشگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم در نشست معاونین پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مراکز استان‌ها که در سالن جلسات مرکز آموز قضات برگزار شد، ضمن تسلیت شهادت حضرت زهرا (س)، اظهار کرد: این نشست یک روزه با هدف تقویت رویکرد‌های علمی، تبادل تجربیات و ارتقای توان مدیریتی در حوزه حقوق عامه برگزار شده است.

وی با تأکید بر گستردگی مأموریت‌های حوزه حقوق عامه، بیان کرد: اداره این حوزه بدون مشارکت فعال استان‌ها، تبادل تجربه و تسلط بر مبانی نظری و علمی ممکن نیست لذا امیدواریم خروجی این نشست، ما را به رویکرد‌های جدید و کارآمد در مواجهه با مسائل پیچیده حقوق عامه برساند.

معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه بخش مهمی از وظایف این معاونت تنها محدود به مأموریت‌های جاری نیست، تصریح کرد: موضوعاتی همچون فضای مجازی، قاچاق کالا، جرایم سازمان‌یافته و مسائل فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی در حوزه تکالیف معاونان حقوق عامه قرار دارد و نیازمند نگاه جامع، استفاده از ظرفیت علمی و کار میدانی است.

میرحسینی از برنامه‌ریزی برای تشکیل سه کارگروه تخصصی علمی–تجربی در این حوزه خبر داد و گفت: این کارگروه‌ها قرار است تا سال آینده مبانی دقیق‌تر و روش‌مندتری برای مدیریت موضوعات حقوق عامه ارائه دهند.

وی افزود: در ستاد دادستانی کل موفق نخواهیم بود مگر با مشارکت استان‌ها؛ تصمیمات درست زمانی شکل می‌گیرد که چالش‌ها، ظرفیت‌ها و تجربیات محلی مورد توجه قرار بگیرد تا بتوانیم مشکلات مردم را با کمترین هزینه و مؤثرترین راهکار‌ها حل کنیم؛ امیدواریم کارگزاران قضایی بتوانند با تلاش و جدیت، مأموریت‌های خود را در حوزه حقوق عامه به بهترین شکل دنبال کنند.

انتهای پیام/