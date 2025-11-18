برگزاری نشست رونمایی از کتاب "در اندیشه ایران" ، روایتی از ۸سال معاون اولی اسحاق جهانگیری

به گزارش ایلنا، نشست رونمایی از کتاب "در اندیشه ایران" ، روایتی از ۸سال معاون اولی اسحاق جهانگیری روز پنج شنبه ۲۹ آبان ماه، ساعت ۱۰صبح در مرکز همایش های کتابخانه ملی برگزار می شود.

در این نشست لعیا جنیدی ، هادی خانیکی، بیژن زنگنه، علی طیب نیا، جواد ظریف، رضا فرجی دانا، حسین مرعشی، محمد نهاوندیان سخنرانی خواهند کرد.

