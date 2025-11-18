خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری نشست رونمایی از کتاب "در اندیشه ایران" ، روایتی از ۸سال معاون اولی اسحاق جهانگیری

برگزاری نشست رونمایی از کتاب "در اندیشه ایران" ، روایتی از ۸سال معاون اولی اسحاق جهانگیری
کد خبر : 1716037
لینک کوتاه کپی شد.

نشست رونمایی از کتاب "در اندیشه ایران" ، روایتی از ۸سال معاون اولی اسحاق جهانگیری برگزار می شود.

به گزارش ایلنا، نشست رونمایی از کتاب "در اندیشه ایران" ، روایتی از ۸سال معاون اولی اسحاق جهانگیری  روز   پنج شنبه ۲۹ آبان ماه، ساعت ۱۰صبح در  مرکز همایش های کتابخانه ملی برگزار می شود. 

در این نشست لعیا جنیدی ، هادی خانیکی، بیژن زنگنه، علی طیب نیا، جواد ظریف، رضا فرجی دانا، حسین مرعشی، محمد نهاوندیان سخنرانی خواهند کرد. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب