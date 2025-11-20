بابایی کارنامی در گفتوگو با ایلنا:
تلاش میکنیم با ایمنسازی صندوقهای بازنشستگی نگرانی را از دوش بیمهشدگان برداریم
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با تأکید بر جدی بودن هشدارها درباره آینده صندوقهای بازنشستگی گفت: مجلس بهطور ویژه پیگیر ایمنسازی این صندوقهاست تا دغدغه بازنشستگان و نسلهای در آستانه بازنشستگی کاهش یابد.
علی بابایی کارنامی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه کارشناسان مدتهاست درباره صندوقهای بازنشستگی هشدار میدهند و باتوجه به اینکه هر سال به جمعیت بازنشسته کشور اضافه میشود این ناتوانی در ارائه خدمات از سوی صندوقها چه پیامدهایی را میتواند داشته باشد، گفت: مجلس قطعا مشکلات صندوقهای بازنشستگی را پیگیری خواهد کرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از برنامههای مجلس شورای اسلامی همین پیگیری وضعیت صندوقهای بازنشستگی است.
وی خاطرنشان کرد: مجلس باید باتوجه به شرایط، وضعیت صندوقهای بازنشستگی را پیگیری کند و انشاالله اتفاقاتی را رقم بزند که امنیت را برای این صندوقها ایجاد کند و بخشی از دغدغههای بازنشستگان را رفع کند.
بابایی کارنامی در پاسخ به اینکه نسل دهه شصت در آستانه ورود به صندوقهای بازنشستگی هستند، با ورود این جمعیت آیا صندوقها به مشکلی برای پرداخت حقوق برنمیخورند و ناتوانی احتمالی در دادن خدمات چه پیامدهای را به همراه خواهد داشت، گفت: صندوقها در حال طی کردن مسیر خودشان هستند، اما باتوجه به شرایطی که صندوقها دارند، از یک سو تعدد صندوقها و از سوی دیگر این مساله که ورودی صندوقها کاهش پیدا کرده است، باید در این زمینه اتفاقاتی را رقم بزنیم که تهدیدات صندوق را کمتر کنیم.
وی تاکید کرد: باید صندوقهای بازنشستگی را ایمنسازی کنیم و برایشان آیندهنگری وجود داشته باشد؛ تا با این شرایط از منظر اقتصادی و نوع سرمایهگذاریهای که وجود دارد، بشود با برخی کارها و اقدامات به سمتی گام برداریم که انشاالله اقدامات خوبی را رقم بزنیم.
رئیس کمیسیون اجتماعی درباره اینکه آیا بدون اصلاح قوانین، صندوقهای بازنشستگی باقی خواهند ماند، عنوان کرد: بله، باتوجه به کارهایی که انجام میدهیم و اقداماتی که انجام دادهایم حتما میتوانیم صندوقها را تضمین کنیم و میشود در این بحثها اقداماتی را به عمل بیاوریم هم از نظر سرمایهگذاری و نگاهی که به آینده است صندوقها را بیمه کنیم و هم نگرانی را از دوش بیمه شدگان برداریم.