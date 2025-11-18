خبرگزاری کار ایران
ابراهیم عزیزی:

اروپا و آمریکا بدانند که اهدافشان در نشست آتی شورای حکام محقق نخواهند ساخت

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه رفتار‌ها و خباثت‌های گروسی دیگر نباید صرفاً در حد یک هشدار به او محدود بماند، گفت:اروپا و آمریکا باید دریابند همان اهدافی را که با فشار‌های سیاسی در نیویورک و در فضای جنگ دنبال می‌کردند و به آن دست نیافتند، در نشست آتی شورای حکام در وین نیز محقق نخواهند ساخت.

به  گزارش  ایلنا   و به نقل از خانه ملت، ابراهیم عزیزی با اشاره به گزارش فصلی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران، گفت: رفتار‌ها و خباثت‌های گروسی دیگر نباید صرفاً در حد یک هشدار به او محدود بماند؛ آنچه امروز از سوی او و نهاد‌های غربی مشاهده می‌شود، اقدامی تعمدی و هدفمند علیه منافع ملی ایران است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اروپا و آمریکا باید دریابند همان اهدافی را که با فشار‌های سیاسی در نیویورک و در فضای جنگ دنبال می‌کردند و به آن دست نیافتند، در نشست آتی شورای حکام در وین نیز محقق نخواهند ساخت.

نماینده مردم شیراز و زرقان در قوه مقننه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در برابر زیاده‌خواهی‌ها و اقدامات یک‌جانبه، نه سکوت خواهد کرد و نه دچار انفعال خواهد شد. همان‌گونه که در موضوع تعلیق همکاری با آژانس پاسخی قاطع ارائه شد، این‌بار نیز مجلس در برابر تلاش‌های مغرضانه و سیاسی‌کاری آشکار آژانس و حامیان غربی آن، اقداماتی متناسب و مبتنی بر منافع ملی و امنیت ملی اتخاذ خواهد کرد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس در خبری مدعی شد که بر اساس گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که توسط این خبرگزاری رؤیت شده، آژانس نتوانسته است وضعیت ذخایر اورانیوم ۶۰ درصد ایران را از زمان حمله رژیم صهیونیستی به سایت‌های هسته‌ای ایران بازرسی کند و این نهاد بین‌المللی اعلام کرده، وضعیت مواد انباشت شده نیاز به رسیدگی فوری دارد. 

