به گزارش خبرنگار ایلنا، در نخستین همایش جانبازان شیمیایی با عنوان «نفس‌های سوخته» در روز سه‌شنبه ۲۷ آبان، مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، گفت: در روزهای آغازین انقلاب، ما قربانی تروریسم کور و مزدور شدیم و این ملت هزاران نفر از مردم مظلوم خود را به دست تروریست‌ها از دست داد.

وی افزود: از مسئولین عالی‌رتبه کشور، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و رئیس دیوان عالی کشور تا مردم عادی کوچه و بازار، که جرمشان این بود که نمی‌خواستند نوکر آمریکا و دست‌نشانده آن‌ها باشند، نه تنها مجامع مدعی مبارزه با تروریسم و کشورهای مدعی مبارزه کاری نکردند، بلکه دامان مهر و پناهگاه خود را برای تروریست‌ها گشودند؛ به‌گونه‌ای که امروز همان تروریست‌هایی که دستشان به خون این ملت آغشته بوده است، در دامن آن‌ها در حال توطئه مجدد علیه همین ملت و دیگر ملت‌ها هستند.

او در ادامه گفت: ما در طول جنگ تحمیلی، که خود ظلم بزرگی علیه انقلاب و ملت ما بود، مظلوم بودیم و امروز سند اوج این مظلومیت، صدای نفس‌های سوخته و سرفه‌های بلند بزرگ‌مردانی است که جانشان را در این میدان به کف گرفتند. با وجود حمله‌های شیمیایی و حمله‌های وحشیانه گازهای خردل و دیگر گازهای ممنوعه و سلاح‌های ممنوعه، صدای ملت آن زمان شنیده نشد و هزاران شهید و ده‌ها هزار مجروح و جانباز، چه در خاک جمهوری اسلامی ایران و چه برادران و خواهران ما در اقلیم کردستان، قربانی این توطئه جهانی شدند.

انصاری خاطرنشان کرد: فریاد این ملت باعث شد که در سال ۱۹۹۳ برای اولین بار کنوانسیون منع به‌کارگیری سلاح‌های شیمیایی تصویب شود. ما قبل از آن مقرراتی در این حوزه نداشتیم و این یک دستاورد حقوقی بود. ما در همین جنایات اخیر رژیم صهیونیستی سفاک در غزه شاهد بودیم که با پیگیری کشور آفریقای جنوبی، بالاخره علیه انسانِ روی زمینِ رئیس جنایتکار رژیم صهیونیستی، نتانیاهو، حکم صادر شده است. مستندسازی پیوسته و اقدام به‌موقع در وقوع حادثه و همزمان با حوادث و در همان روزهای ابتدایی، شرط اول پیروزی‌های بعدی در میدان و کارزار حقوقی است. ما در رابطه با منافقین حدود ۳۰ سال تأخیر داشتیم برای شروع پرونده‌سازی و مستندسازی. اگر این کار به‌موقع انجام و پیگیری شده بود، امروز هزار و چند نفر یا دو هزار نفر مزدور منافق بی‌وطن علیه این ملت در دامن برخی کشورهای مدعی مبارزه با تروریسم قرار نداشتند تا علیه ما توطئه کنند.

وی عنوان کرد: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، در همان روزهایی که جنگ جریان داشت، بلافاصله مرکز حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری با همکاری تنگاتنگ وزارت محترم امور خارجه، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، دادستانی کل کشور، قوه قضاییه، کانون وکلای کارشناسان دادگستری، دستگاه‌های مختلف اجرایی و نیروهای قدرتمند و سرفراز مسلح جمهوری اسلامی ایران، مستندسازی را شروع کرد. اکنون تقریباً مستندسازی به آخرین مراحل خود رسیده و این اسناد در دو دسته تقسیم شده است: دسته‌ای که باید در اختیار محاکم داخلی و دادستانی قرار بگیرد برای اقامه دعوای خانواده شهدا و آسیب‌دیدگان در داخل کشور، در محدوده صلاحیت دادگستری و قوه قضاییه ما؛ و دسته‌ای که باید در محاکم بین‌المللی از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری تنظیم شود. مراحل ثبت دعاوی در داخل از مدتی قبل شروع شده است. قوه قضاییه شعبه خاصی را برای این امر تخصیص داده و ما از طریق شورای امنیت ملی، مراحل نهایی اقدامات حقوقی در ثبت دعاوی بین‌المللی را پیش می‌بریم.

حسین‌زاده معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رییس جمهور ضمن تشکر از کسانی که به جامعه‌ی ایثارگری خدمت کردند گفت: من همیشه می‌پرسیدم که چرا هیروشیما و ناکازاکی توانستند تجربه‌ی خود را جهانی کنند اما ما نتوانستیم این کار را انجام دهیم. آن‌ها خودشان را در شرایطی نشان دادند که آمریکایی‌ها به کارشان اعتراف کردند.

وی در ادامه افزود: روایت‌سازی مسئله‌ی مهمی که باید آن را با عبور از مرحله‌ی غم، به دست بگیریم و اجازه ندهیم روایت ما را آن‌ها تعریف کنند. اگر بخواهیم روایت خود را جهانی کنیم، ناچاریم روایت خود را بسازیم و آن را به زبان‌های دیگر فراتر از فارسی و کردی، اشاعه دهیم.

در ادامه‌ی همایش، سعید اوحدی معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، گفت: تاکید ما بر این همایش و برگزاری آن در این زمان، این است که در دهه‌های گذشته شاهد وقایع تلخی بوده‌ایم با این وجود در برابر این وقایع، مجامع بین‌المللی سکوت کردند و نمونه‌ی آن جنایت‌هایی است که در طی سال‌های متمادی اسرائیل انجام داد و جهان سکوت می‌کرد.

او در ادامه اظهار کرد: امروز همه مردم عدالت‌خواه و مطالبه‌گر دنیا در همه کشورها، جلوتر از سازمان های بین‌المللی مدعی حقوق بشر، از حقوق انسانی دفاع می‌کنند. در استرالیا بیش از ۵۰۰ هزار نفر در خیابان‌ها حضور پیدا کردند تا از مظلومیت حدود ۱۰۰ هزار شهید مظلوم فلسطینی دفاع کنند. مجمع آکسفورد که از مجامع موثق در بعد تحقیقات هستند دیشب اعلام کردند که رژیم کودک‌کش صهیونیستی، عامل بی‌ثباتی در دنیا است.

اوحدی عنوان کرد: اجلاس سالیانه مجموعه سازمان مقابله و منع استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی در کشور، با حضور تعدادی از جانبازان و فعالیت امور خارجه کشورمان، باعث شد که ایران برای اولین بار نایب رئیس شورای اجرایی این اجلاس و این سازمان شود.

بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشور، در پیامی از طرف وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت: برگزاری همایش بین‌المللی جانبازان شیمیایی فرصت مغتنمی است تا یکی از بزرگترین جنایات جنگی در قرن بیستم علیه ایران و ایرانیان صرفا لکه سیاهی در تاریخ معاصر نباشد، بلکه تظلم‌خواهی از عاملان این جنایت و مباشران و شرکای آن به عنوان یک مطالبه ادامه‌دار ملی و بین‌المللی پیگیری شود. مطالبه اجرای عدالت فقط یک امر حقوقی برای احقاق حق جانبازان شیمیایی و خانواده‌های آن‌ها نیست بلکه مسئولیتی جمعی است برای جلوگیری از عادی پنداشتن یک امر غیراخلاقی و تلاشی مسئولانه جهت جلوگیری از تکرار آن جنایت.

وی در ادامه تاکید کرد: طبق اسناد متعدد سازمان ملل متحد گزارش‌های کارشناسی و پرونده‌های قضایی در اروپا از جمله در آلمان، هلند و آمریکا نشان می‌دهد که بخش عمده تامین تجهیزات و فناوری‌های مورد استفاده رژیم سابق عراق توسط تعدادی از این دولت‌ها و شرکت‌های تجاری آن‌ها صورت گرفته است و این واقعیت نه ادعای سیاسی بلکه بخشی از مستندات رسمی است. این همایش می‌تواند بستری موثر برای تقویت همکاری های تخصصی میان دولت‌ها و نهادهای علمی سازمان‌های بین‌المللی و انجمن‌های مدنی در مستند‌سازی آثار سلاح‌های شیمیایی به شکل کارآمدتر برای رسیدگی به شکایات و پیگیری مسئولیت‌ها و اشخاص درگیر در ارتکاب جنایت و گسترش ظرفیت‌های درمانی و توان بخشی برای جانبازان شیمیایی در چارچوب همکاری های بین‌المللی جمهوری اسلامی باشد.

