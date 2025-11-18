پاکآیین در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
مدیریت تحریمها و یافتن شرکای اقتصادی جدید؛ اهداف ما برای حضور در اجلاس شانگهای
یک کارشناس حوزه مسائل بینالملل گفت: یکی از اهداف مهم ما از حضور در نشست سازمان همکاری شانگهای، مدیریت تحریمهای ظالمانه غرب و یافتن شرکای جدید برای همکاریهای اقتصادی است. در کنار این مباحث، موضوعات امنیتی نیز در اجلاس شانگهای مانند مقابله با تروریسم و مواد مخدر دنبال میشود. یکی از موضوعات مهمی که معمولا در اجلاسهای سازمان همکاری شانگهای دنبال میشود، مسئله افغانستان است که به عنوان یک موضوع مهم میتواند مدنظر اعضا باشد.
محسن پاکآیین دیپلمات بازنشسته ایرانی و سفیر ایران در جمهوری آذربایجان در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با ارزیابی خود از سفر محمدرضا عارف معاون اول رییسجمهور به روسیه جهت شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای و فرصتهایی که عضویت ایران در این اتحادیه بینالمللی برای کشورمان ایجاد خواهد کرد، گفت: سازمان شانگهای یکی از سازمانهای مهم منطقهای است که اگرچه با رویکرد امنیتی تأسیس شده، اما با افزایش تعداد اعضای آن و ارتباط مستقیمی که بین امنیت و اقتصاد ایجاد شده، رویکردهای اقتصادی را هم دنبال میکند. جمهوری اسلامی ایران هم در چارچوب تقویت روابط با همسایگان و کشورهایی که دارای دیدگاههای همسو هستند، به ویژه کشورهای همراستا با ایران که در دوران تحریم در کنار ما بودند و با غرب همکاری نکردند، به دنبال همکاری است. یکی از مسیرهای این همکاری نیز حضور در سازمانهای منطقهای است.
علاوه بر دیدارهای چندجانبه در اجلاس شانگهای، ایران دیدارهای دو جانبه هم داشته و خواهد داشت
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در اجلاسهایی که معمولاً به طور منظم توسط دبیرخانه شانگهای برنامهریزی میشود، در سطح مناسب شرکت میکند و سفر آقای عارف به مسکو نیز در همین چارچوب ارزیابی میشود. در این اجلاسها و نشستها، معمولاً هم اهداف دوجانبه مدنظر است و هم اهداف چندجانبه. اهداف چندجانبه به طور طبیعی از مسیر سازمان شانگهای و راهکارهایی که از سوی کشورهای مختلف برای تقویت روابط اعلام میشود، دنبال میگردد. در کنار همکاریهای چندجانبه، آقای عارف هم دیدارهایی با نمایندگان کشورهای مختلف و نخستوزیرانی که در این اجلاس حضور دارند، خواهند داشت و در جهت تقویت مناسبات دوجانبه و همچنین همکاریهایی که میتوانند از مسیر شانگهای داشته باشند، این دیدارها انجام میشود.
یکی از اهداف مهم ما از حضور در این نشستها یافتن شرکای جدید برای همکاریهای اقتصادی است
طبیعی است که یکی از اهداف مهم ما از حضور در این نشستها، مدیریت تحریمهای ظالمانه غرب و عبور از این مرحله و همچنین یافتن شرکای جدید برای همکاریهای اقتصادی است. در کنار این مباحث، موضوعات امنیتی نیز در اجلاس شانگهای مانند مقابله با تروریسم و مواد مخدر دنبال میشود و یکی از مسائل مهمی که معمولاً سازمان شانگهای به آن میپردازد.
وی افزود: یکی از موضوعات مهمی که معمولا در اجلاسهای سازمان همکاری شانگهای دنبال میشود، مسئله افغانستان است که به عنوان یک موضوع مهم میتواند مدنظر اعضا باشد.
شرکتهای خصوصی تحریمشکن هستند
این کارشناس مسائل بینالملل در پاسخ به این سوال که تجار و بازرگانان غیردولتی کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای هم مواضع این سازمان را دنبال میکنند و در شرایط تحریمی با ایران همکاری خواهند داشت، اظهار کرد: در رابطه با شرکتهای خصوصی، باید گفت که این شرکتها در دوره تحریم معمولاً تحریمشکن بودهاند و ما در حال حاضر از طریق شرکتهای خصوصی حتی با اروپاییها نیز همکاریهای خود را دنبال میکنیم. تقویت بخشهای خصوصی با توجه به انگیزههایی که این بخشها برای درآمدزایی دارند، بسیار حائز اهمیت است.
دوستی با بخش خصوصی کشورها میتواند به رفع مشکلات تحریمی کمک کند
پاکآیین تاکید کرد: چنانچه ارتباطات نزدیکی بین بخشهای خصوصی کشورهای دوست با ایران برقرار شود، به طور طبیعی آنها راحتتر میتوانند از مشکلات تحریمی عبور کرده و همکاریهای خود را ادامه دهند. دلیل آنها این است که محدودیتها و سختگیریهایی که دولتها دارند، برای همکاری با بخشهای خصوصی وجود ندارد و این بخشها راحتتر میتوانند با یکدیگر همکاری کنند.
در حوزه تجارت و گردشگری، نقش شرکتهای خصوصی بسیار مهم است
وی با بیان اینکه در حال حاضر بخش خصوصی بیشترین نقش را در عبور از مسئله تحریمها ایفا میکند، خاطرنشان کرد: به اعتقاد من، به هر میزان که بتوانیم بخشهای خصوصی را به ویژه در حوزه تجارت تقویت کنیم، این امر بسیار مفید خواهد بود. البته در حوزه مسائلی مانند سرمایهگذاری، انرژی و ترانزیت، دولتها میتوانند خط مقدم باشند، اما به ویژه در حوزه تجارت و گردشگری، نقش شرکتهای خصوصی بسیار مهم است.