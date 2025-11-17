خبرگزاری کار ایران
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی با وزیر امور خارجه افغانستان

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، امروز در تماس تلفنی با امیرخان متقی، وزیر امور خارجه افغانستان، درباره آخرین وضعیت همکاری‌های دوجانبه و همچنین روند تعاملات اخیر میان پاکستان و افغانستان تبادل نظر کرد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، امروز در تماس تلفنی با امیرخان متقی، وزیر امور خارجه افغانستان، درباره آخرین وضعیت همکاری‌های دوجانبه و همچنین روند تعاملات اخیر میان پاکستان و افغانستان تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به ضرورت برقراری صلح و ثبات در میان کشورهای منطقه، بر تقویت مشورت‌ها و رایزنی‌ها در چارچوب همکاری مشترک میان کشورهای منطقه تأکید کرد.

وزیر امور خارجه افغانستان نیز با قدردانی از تلاش‌های دیپلماتیک صورت‌گرفته، از رایزنی‌ها و مشورت‌های منطقه ای استقبال کرد.

 

 

 

