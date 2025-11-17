خبرگزاری کار ایران
پزشکیان:

دانشگاه «پیام نور» به ارائه‌کننده مدرک تبدیل شده است
رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه دانشگاه پیام نور به ارائه‌کننده مدرک تبدیل شده، گفت: رویکرد دولت بازگشت دانشگاه‌ها به رسالت حل مسئله و مهارت‌محوری است و هدردادن منابع برای مدرک‌سازی قابل‌قبول نیست.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

هدف دانشگاه پیام نور، آموزش حین خدمت و مهارت‌افزایی بود؛ اما امروز به ارائه‌کننده مدرک تبدیل شده است. رویکرد دولت بازگشت دانشگاه‌ها به رسالت حل مسئله و مهارت‌محوری است. هدر دادن منابع کشور برای مدرک‌سازی قابل قبول نیست. تجمیع ظرفیت‌ها و ساماندهی ساختارهای ایستا را ضروری می‌دانم.

