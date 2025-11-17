خبرگزاری کار ایران
جلالی:

حضور ایران در سازمان شانگهای گامی راهبردی است

سفیر جمهوری اسلامی ایران در آستانه ورود معاون اول رئیس جمهور به مسکو برای شرکت در نشست نخست‌وزیران سازمان همکاری شانگهای خاطرنشان کرد: حضور فعال ایران در این سازمان، نمادین نیست، بلکه گامی راهبردی است.

به گزارش ایلنا، کاظم جلالی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:

سفر دکتر عارف برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری ‎شانگهای، فرصتی مغتنم برای بررسی و حل چالش‌های منطقه‌ای، راه‌های افزایش مبادلات تجاری، ترسیم نقشه راه همکاری‌های چندجانبه آتی و هماهنگ‌سازی اقدامات در زمینه بهبود وضعیت پولی-بانکی و همچنین پیشبرد اهداف مشترک ،در زمینه‌هایی مانند توسعه پایدار، توسعه تجارت الکترونیک، سرمایه گذاریهای متقابل،  بهداشت، محیط زیست، انرژی، حمل و نقل و امنیت فراهم می‌آورد. 

حضور فعال ‎ایران در شانگهای، تنها یک حرکت نمادین در عرصه سیاست خارجی نیست، بلکه گامی راهبردی برای تقویت جایگاه کشور در ساختار جدید نظم جهانی است؛ نظمی که بیش‌ از پیش به‌سوی چندقطبی شدن پیش می‌رود.

 

