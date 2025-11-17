قائم پناه:
تلاش ما این است هیچ مورد انجامنشدهای از دستورات رئیسجمهوری باقی نماند
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت:تلاش ما این است هیچ مورد انجامنشدهای از دستورات رئیسجمهوری باقی نماند و تاکنون هم باقی نمانده است؛ بنابراین گزارشهای شما نیز باید روشن و نتیجهمحور باشد.
به گزارش ایلنا،محمدجعفر قائمپناه در نشست پیگیری اجرای تعهدات شرکت ملی مس و مجتمع مس سونگون با اشاره به دستور رئیسجمهوری درباره تعیین تکلیف وضعیت حکمرانی و ساختار مدیریتی مجتمع مس سونگون، تاکید کرد: رئیسجمهوری بهطور مستقیم خواستار پیگیری فوری این موضوع شده و تاکید کرده است که پس از ۱۲ سال، تکلیف این شرکت باید روشن شود.
وی افزود: تلاش ما این است هیچ مورد انجامنشدهای از دستورات رئیسجمهوری باقی نماند و تاکنون هم باقی نمانده است؛ بنابراین گزارشهای شما نیز باید روشن و نتیجهمحور باشد.
معاون اجرایی رئیسجمهوری با یادآوری مصوبات گذشته که از سال ۹۲ بر استقلال ساختاری مجتمع مس سونگون تاکید کرده، گفت: طبق مصوبات، شرکت ملی مس باید این استقلال را اجرا میکرد، اما این اتفاق در ۱۲ سال گذشته به نتیجه نرسیده و این تعلل باید پایان پیدا کند. کارشناسان موظفند ظرف دو هفته اکشنپلن کامل تشکیل هلدینگ سونگون را تدوین و ارائه کنند. اینکه گفته میشود این فرآیند سه سال زمان میبرد، پذیرفتنی نیست. تشکیل هلدینگ باید حداکثر در یک سال نهایی شود و باید هم به آن برسیم.
قائمپناه با تاکید بر لزوم شفافسازی وضعیت مالی سونگون، اظهار کرد: انتقال حسابها و تعیینتکلیف منابع مالی ظرف دو هفته مشخص شود. همچنین باید روشن شود از اعتبارات مصوب، چه میزان به شرکت ملی مس تخصیص و چه مقدار پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: ممکن است اجرای برخی دستورات سختیها و هزینههایی داشته باشد، اما وقتی رئیسجمهوری ابلاغ میکند، مسئولان دولت نباید کاسهداغتر از آش باشند؛ کمااینکه تاکنون حتی اگر اجرای مصوبهای سخت بوده و نیاز به هماهنگی بیشتر داشته ما آن را انجام دادهایم. از این پس نیز هیچ تعللی از هیچکس پذیرفته نخواهد بود.
معاون اجرایی رئیسجمهوری با قدردانی از استاندار آذربایجان شرقی و مدیران صنایع، گفت: حداکثر ظرف دو هفته باید گزارش کامل اقدامات، برنامه عملیاتی تشکیل هلدینگ و وضعیت انتقال حسابها نهایی شود تا در قالب گزارش مکتوب به رئیسجمهوری ارائه کنیم.