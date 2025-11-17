خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قائم پناه:

تلاش ما این است هیچ مورد انجام‌نشده‌ای از دستورات رئیس‌جمهوری باقی نماند

تلاش ما این است هیچ مورد انجام‌نشده‌ای از دستورات رئیس‌جمهوری باقی نماند
کد خبر : 1715197
لینک کوتاه کپی شد.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت:تلاش ما این است هیچ مورد انجام‌نشده‌ای از دستورات رئیس‌جمهوری باقی نماند و تاکنون هم باقی نمانده است؛ بنابراین گزارش‌های شما نیز باید روشن و نتیجه‌محور باشد.

به گزارش ایلنا،محمدجعفر قائم‌پناه در نشست پیگیری اجرای تعهدات شرکت ملی مس و مجتمع مس سونگون با اشاره به دستور رئیس‌جمهوری درباره تعیین‌ تکلیف وضعیت حکمرانی و ساختار مدیریتی مجتمع مس سونگون، تاکید کرد: رئیس‌جمهوری به‌طور مستقیم خواستار پیگیری فوری این موضوع شده و تاکید کرده است که پس از ۱۲ سال، تکلیف این شرکت باید روشن شود.

وی افزود: تلاش ما این است هیچ مورد انجام‌نشده‌ای از دستورات رئیس‌جمهوری باقی نماند و تاکنون هم باقی نمانده است؛ بنابراین گزارش‌های شما نیز باید روشن و نتیجه‌محور باشد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با یادآوری مصوبات گذشته که از سال ۹۲ بر استقلال ساختاری مجتمع مس سونگون تاکید کرده، گفت: طبق مصوبات، شرکت ملی مس باید این استقلال را اجرا می‌کرد، اما این اتفاق در ۱۲ سال گذشته به نتیجه نرسیده و این تعلل باید پایان پیدا کند. کارشناسان موظفند ظرف دو هفته اکشن‌پلن کامل تشکیل هلدینگ سونگون را تدوین و ارائه کنند. اینکه گفته می‌شود این فرآیند سه سال زمان می‌برد، پذیرفتنی نیست. تشکیل هلدینگ باید حداکثر در یک سال نهایی شود و باید هم به آن برسیم.

قائم‌پناه با تاکید بر لزوم شفاف‌سازی وضعیت مالی سونگون، اظهار کرد: انتقال حساب‌ها و تعیین‌تکلیف منابع مالی ظرف دو هفته مشخص شود. همچنین باید روشن شود از اعتبارات مصوب، چه میزان به شرکت ملی مس تخصیص و چه مقدار پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: ممکن است اجرای برخی دستورات سختی‌ها و هزینه‌هایی داشته باشد، اما وقتی رئیس‌جمهوری ابلاغ می‌کند، مسئولان دولت نباید کاسه‌داغ‌تر از آش باشند؛ کمااینکه تاکنون حتی اگر اجرای مصوبه‌ای سخت بوده و نیاز به هماهنگی بیشتر داشته ما آن را انجام داده‌ایم. از این پس نیز هیچ تعللی از هیچکس پذیرفته نخواهد بود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با قدردانی از استاندار آذربایجان شرقی و مدیران صنایع، گفت: حداکثر ظرف دو هفته باید گزارش کامل اقدامات، برنامه عملیاتی تشکیل هلدینگ و وضعیت انتقال حساب‌ها نهایی شود تا در قالب گزارش مکتوب به رئیس‌جمهوری ارائه کنیم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ