وزیر دادگستری: ایران همواره به دنبال صلح و امنیت جهانی است

رحیمی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را مبتنی بر «منافع مشترک و روابط متوازن» دانست و افزود: مایلیم مطابق همین رویکرد، روابط دو کشور در تمامی زمینه‌ها گسترش یابد.

وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سلطه‌گری و یکجانبه‌گرایی آمریکا گفت: تمدن و روابط ایران و اروپا ریشه‌ای دیرینه داشته و بسیار قدیمی‌تر از تاریخ پیدایش آمریکاست، اما متأسفانه اتحادیه اروپا به جای اتکا به این پیشینه درخشان و حفظ استقلال خود، تحت تأثیر و سلطه سیاست‌های واشنگتن قرار دارد.

رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود، به حمله نظامی اسرائیل به ایران ـ که اخیراً ترامپ مسئولیت آن را برعهده گرفته ـ اشاره کرد و گفت: در همان زمان در حال مذاکره سیاسی با آمریکا بودیم و این اقدام بر اساس قواعد بین‌الملل، تجاوزکارانه و غیرقانونی بود. این رخداد نشان داد کارایی حقوق بین‌الملل کمرنگ شده و این بسیار خطرناک است، در این تجاوز متاسفانه قواعد حاکم بر جنگ نیز رعایت نشد.

وی افزود: ایران با قدرت و قاطعیت به تجاوز اسرائیل و آمریکا پاسخ داد و آنان را ناچار به درخواست آتش‌بس کرد.

رحیمی با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری نظم نوین جهانی مبتنی بر قواعد حقوقی اظهار داشت: حقوقدانان و قضات باید تلاش کنند نظام بین‌الملل بر پایه قانون اداره شود نه زور. ایران همواره به دنبال صلح و امنیت جهانی است.

وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران درباره موضوع دانش هسته‌ای نیز خاطر نشان کرد: ایران بارها با استدلال‌های مختلف ثابت کرده که دنبال سلاح هسته‌ای نیست. دانش هسته‌ای کاربردهای متعدد پزشکی، زیستی و صنعتی دارد و نمی‌توانیم از این مزایا چشم‌پوشی کنیم. اما تبلیغات یکجانبه آمریکا تصویری نادرست از ایران ارائه کرده و همین موضوع زمینه‌ساز تحریم‌های ظالمانه شده است؛ تحریم‌هایی که حتی جان بیماران ایرانی را به دلیل نبود دارو به خطر انداخته و خسارات فراوانی وارد کرده است.

وی تاکید کرد: حقوقدانان باید در دو محور اقدام کنند؛ نخست اینکه جهان را قانع کنند بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل عمل کند، نه قانون جنگل. دوم اینکه کشورها باید آن‌قدر قوی باشند که دولت‌های بی‌اعتنا به اصول حقوقی جرات تجاوز و تعدی به آن‌ها را پیدا نکنند. بر همین اساس، ایران نیز همواره به دنبال افزایش قدرت خود است.

وی همچنین با قدردانی از دیدگاه‌های «آزاداندیشانه و مترقی» وزیر سابق اسلواکی درباره ایران و روابط بین‌الملل، بر اهمیت گفت‌وگوهای واقع‌بینانه در فضای سیاسی جهانی تأکید کرد.

اشتفان هارابین وزیر دادگستری سابق اسلواکی نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور در ایران و آرزوی رفع تحریم‌ها و محدودیت‌های ایجاد شده علیه کشورمان، گفت: در مطالعاتم درباره تاریخ ایران، به عظمت و شکوه این تمدن پی برده‌ام و چشم‌انداز روشنی برای آینده ایران متصور هستم. دنیا در برابر تاریخ پرشکوه و فرهنگ غنی ایران سر تعظیم فرود می‌آورد.

وی با غیرانسانی، غیرقانونی و غیرقابل درک خواندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران اظهار داشت: در دوره مسئولیت من، اتحادیه اروپا محدودیت‌هایی برای توسعه مناسبات حقوقی با ایران اعمال کرد، اما این سیاست‌ها برخاسته از تصمیمات مستقل اروپا نبود.

وی با انتقاد از وابستگی سیاست خارجی اتحادیه اروپا به آمریکا افزود: سیاست اروپا انعکاسی از سیاست‌های آمریکاست و من اعتقادی به چنین رویکردی ندارم. اسلواکی و اتحادیه اروپا در قبال ایران دیدگاه‌های یکسانی ندارند.

هارابین با تمجید از سیاست خارجی و منطقه‌ای ایران که آن را بر پایه ثبات، صلح و دوری از تنش» توصیف کرد، گفت: خوشحالیم روابط را بر اساس دوستی و احترام متقابل با ایران پیش ببریم. باور داریم مسیر کنونی ایران بهترین مسیر است و در این راه از ایران حمایت می‌کنیم.