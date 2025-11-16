رئیس سازمان انرژی اتمی ایران:
تاکنون هیچ قانونی را نقض نکردهایم/ طرح قطعنامههای شورای حکام عملیات روانی و تکراری است
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در جمع خبرنگاران در حاشیه کنفرانس بینالمللی «حقوق بینالملل تحت تهاجم: تجاوز و دفاع» گفت: مسیری را که جمهوری اسلامی ایران انتخاب کرده و حرکت خود را در آن آغاز کرده، از ابتدا کاملاً شفاف بوده و در همان مسیرِ برنامههای شفاف حرکت کرده و فعالیت خود را ادامه میدهد.
وی ادامه داد: ما امیدوار بودیم و امیدوار هستیم که کشورهای مختلف به این حقیقت بیشتر توجه کنند که سوءاستفادهای که اکنون این سه کشور اروپایی و آمریکا از سازمانهای بینالمللی و بهویژه آژانس انجام میدهند، شرایطی را به وجود میآورد که اجرای استاندارد دوگانه و قانون جنگل بیش از پیش در آن گسترش پیدا میکند.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: باید این مسیر متوقف شود و همه به قوانین و مقررات آژانس پایبند باشیم. آژانس یک اساسنامه کاملاً واضح و روشن دارد و وظیفه دارد کمک کند تا فناوری صلحآمیز هستهای در اختیار همه کشورها قرار بگیرد؛ اما نه تنها این اقدام را انجام نمیدهد، بلکه از واژههای «تشویق»، «وساطت»، «حمایت» و «پشتیبانی» هم در اساسنامهاش یاد شده که اینها وظایفی است که باید انجام دهد.
اسلامی درباره نشست روزهای آینده شورای حکام گفت: مسئولیت این اقدامها با وزارت خارجه است. طرح این قطعنامهها عملیات روانی و سیاسی تکراری است که با هدف تحمیل فشار سیاسی انجام میشود. همان مطالب تکراری، اتهامهای سراسر دروغ و کذب دوباره مطرح شده است. بیست سال با ایران مذاکره کردند؛ مگر بیست سال طول نکشید؟ مذاکراتی که حاصلش شد برجام؛ مگر در برجام پرونده پی ام دی بسته نشد؟ مگر رویههایی را که ایران صددرصد اجرا کرد و بیشتر از همیشه اعتمادسازی انجام داد و یکطرفه عمل کرد، تجربهای نیست؟
معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه ادعاهای جدید نیز همه بهانه است و برای فشار آوردن و مردم را تحت فشار قرار دادن از آن استفاده میکنند، خاطرنشان کرد: ما هیچ قانونی را نقض نکردیم؛ مطابق مقررات عمل کردیم و مطابق همان چارچوب کارمان را ادامه میدهیم. ما مسیر خودمان را ادامه خواهیم داد.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: سیاست ما در همکاری با آژانس این است که الان عمر ده ساله قطعنامه ۲۲۳۱ در اکتبر ۲۰۲۵ تمام شده است. ایران همه تعهدات خود را انجام داده است. آژانس فقط در چهارچوب پادمان باید بر برنامه ما نظارت داشته باشد.
وی ادامه داد: آژانس باید در خصوص تاسیساتی که به آنها حمله شده رویه داشته باشد. آژانس باید پاسخ بدهد که آیا حمله به تاسیسات تحت نظارت این نهاد جایز است، اگر جایز است پس دیگر قانونی وجود ندارد؛ اگر جایز نیست و محکوم است، باید رویه ای برای آن داشته باشد. تا وقتی که آژانس رویه مشخصی ندارد، روی چه چیزی میخواهد بیاید مذاکره بکند؟ وقتی به قول خودشان زدهاند، نابود کردهاند و منهدم کردهاند، چه چیزی مانده که بخواهد بیاید نظارت بکند؟