خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برای شرکت در بیست و چهارمین اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای؛

معاون اول رئیس‌جمهور به روسیه سفر می‌کند

معاون اول رئیس‌جمهور به روسیه سفر می‌کند
کد خبر : 1714685
لینک کوتاه کپی شد.

معاون اول رئیس‌جمهور در راس هیاتی برای شرکت در بیست و چهارمین اجلاس نخست‌وزیران سازمان همکاری شانگهای روز دوشنبه به کشور روسیه سفر می‌کند.

به گزارش ایلنا، بیست ‌و چهارمین اجلاس نخست‌وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) روزهای ۲۶ و ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۴ در مسکو برگزار می‌شود.

 محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور علاوه بر سخنرانی در این اجلاس، با برخی از  مقامات کشورهای شرکت کننده دیدار و‌ گفتگو خواهد کرد.

سازمان همکاری شانگهای متشکل از کشورهایی همچون ایران، روسیه، چین، هند، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و .... یک سازمان بین‌المللی بشمار می رود که حداقل۲۴ درصد از کل مساحت جهان، ۶۵ درصد از مساحت اوراسیا و ۴۲ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد و تا سال۲۰۲۴، تولید ناخالص داخلی آن حدود ۳۶ درصد از کل تولید ناخالص جهانی داشته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ