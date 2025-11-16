برای شرکت در بیست و چهارمین اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای؛
معاون اول رئیسجمهور به روسیه سفر میکند
معاون اول رئیسجمهور در راس هیاتی برای شرکت در بیست و چهارمین اجلاس نخستوزیران سازمان همکاری شانگهای روز دوشنبه به کشور روسیه سفر میکند.
محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور علاوه بر سخنرانی در این اجلاس، با برخی از مقامات کشورهای شرکت کننده دیدار و گفتگو خواهد کرد.
سازمان همکاری شانگهای متشکل از کشورهایی همچون ایران، روسیه، چین، هند، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و .... یک سازمان بینالمللی بشمار می رود که حداقل۲۴ درصد از کل مساحت جهان، ۶۵ درصد از مساحت اوراسیا و ۴۲ درصد از جمعیت جهان را تشکیل میدهد و تا سال۲۰۲۴، تولید ناخالص داخلی آن حدود ۳۶ درصد از کل تولید ناخالص جهانی داشته است.