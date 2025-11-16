محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور علاوه بر سخنرانی در این اجلاس، با برخی از مقامات کشورهای شرکت کننده دیدار و‌ گفتگو خواهد کرد.

سازمان همکاری شانگهای متشکل از کشورهایی همچون ایران، روسیه، چین، هند، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و .... یک سازمان بین‌المللی بشمار می رود که حداقل۲۴ درصد از کل مساحت جهان، ۶۵ درصد از مساحت اوراسیا و ۴۲ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد و تا سال۲۰۲۴، تولید ناخالص داخلی آن حدود ۳۶ درصد از کل تولید ناخالص جهانی داشته است.