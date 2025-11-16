خبرگزاری کار ایران
بابایی کارنامی در گفت‌وگو با ایلنا:

کالابرگ‌ الکترونیک جزو خط قرمزهای مجلس است/ دهک‌های ۵ به پایین زیر فشار شدید اقتصادی هستند

رئیس کمیسیون اجتماعی گفت: کالابرگ‌ الکترونیکی جزو خط قرمزهای مجلس شورای اسلامی است و ان‌شاالله در این مسیر همه ما تلاش می‌کنیم این کار انجام شود.

علی بابایی کارنامی ر گفت‌وگو با ایلنا، درباره دادن شیوه جدید پرداخت کالا برگ و تصمیمات مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: یکی از کارهایی که مجلس شورای اسلامی این روزها در حال پیگیری آن است و اصرار هم دارد،  بحث  سیاست‌های کلان کشور برای افزایش رفاه حال  اقشار  دهک ۵ به پایین است  که بسیار برای ما مهم است.

رئیس کمیسیون اجتماعی خاطرنشان کرد: دهک ۵ به پایین کسانی هستند که بر اساس سیاست‌های غلط  اقتصادی  در این چندسال اخیر، متاسفانه بسیار فشار اقتصادی بر آنها شده است و باید برای‌شان راه حلی پیدا کنیم.

وی با اشاره به اینکه دادن کالابرگ و سیاست‌های اقتصادی از این دست برای اقشار ضعیف  در دنیا مرسوم است، ادامه داد: یکی از راه‌حل‌های علمی و تجربی که در دنیا   وجود دارد دادن کالابرگ الکترونیکی برای  کالاهای اساسی است. بیش از ۱۳ الی ۱۴ قلم کالای اساسی مورد نیاز این قشر جامعه است که  باید در موردشان بحث و گفت‌وگو شود.

نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: کالابرگ الکترونیکی  یک الی ۲ مرحله در دولت شهید رئیسی و یک مرحله در دولت آقای پزشکیان  داده  شده است.

وی تاکید کرد: ضعف‌هایی وجود دارد، البته باید تامین منابع شود و سیاستی که امروز وجود دارد این است که به ویژه رئیس مجلس اصرار دارد  که این کار بسیار خوب باید به صورت ماهانه و به طور  مرتب و منظم انجام شود که ۳۳ الی ۳۵ همت منابع مالی لازم دارد.

بابایی کارنامی خاطرنشان کرد: روش‌های این طرح روش‌های خاصی   است و تأکید ما این است که ۱۳ قلم کالای اساسی به دست مردم برسد. همچنین این کالاها نباید از افزایش نرخ ارز و تغییرات اقتصادی تأثیر بپذیرند؛ زیرا قیمت‌های تصاعدی برای تأمین کالاهای اساسی قابل قبول نیست.

وی تاکید کرد: کالابرگ‌  الکترونیکی جزء خط قرمزهای مجلس شورای اسلامی است و ان‌شاالله در این مسیر  همه تلاش‌مان را می‌کنیم که این کار انجام شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی  گفت:  کمیسیون  اجتماعی، کمیسیون مرتبط و متناظر این حوزه است و ما شرمنده کارگران کشور، بازنشستگان کشور مخصوصا اقشار مزدبگیر طبقات پایین کشور، اقشار آسیب‌پذیر گروه هدف سازمان بهزیستی و کمیته امداد حضرت امام هستیم و امیدوارم با تلاشی که در این حوزه می‌کنیم جبران مافات شود و سیاست‌هایی که از گذشته روا داشته شده است را به دامنه مثبت خانواده‌ها بازگردانیم به ویژه کارگرانی که از ما توقع دارند.

