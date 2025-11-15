خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برخی از فروش‌های نفت با انحراف از معیار محقق می‌شود

برخی از فروش‌های نفت با انحراف از معیار محقق می‌شود
کد خبر : 1714259
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور از تغییر رویکرد حسابرسی این نهاد در سال گذشته خبر داد و گفت: تمرکز بخش قابل توجهی از حسابرسی دیوان از مصارف به سمت منابع رفته است.

به گزارش ایلنا و  به نقل از خانه ملت، سید احمدرضا دستغیب درباره اقدامات دیوان محاسبات برای جلوگیری از رسوب منابع دستگاهی، گفت: یکی از اقداماتی که امسال در دستور کار قرار دادیم، حساب رسمی منابع است؛ یعنی تمرکز بخش قابل توجهی از حسابرسی دیوان از مصارف به سمت منابع رفته است. وقتی تمرکز خود را بر حسابرسی منابع گذاشتیم، متوجه شدیم به‌ویژه در حوزه نفت برخی از فروش‌ها با تأخیر یا در واقع بعضاً با انحراف از معیار محقق می‌شود. بخش عمده مشکلات نیز مربوط به رسوب منابع است که متأسفانه در برخی از تراستی‌ها دیده می‌شود؛ چه تراستی‌هایی که به‌صورت مستقل فعالیت می‌کنند و چه آنهایی که با تأیید بانک‌ها شکل گرفته‌اند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ