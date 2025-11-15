برخی از فروشهای نفت با انحراف از معیار محقق میشود
رئیس کل دیوان محاسبات کشور از تغییر رویکرد حسابرسی این نهاد در سال گذشته خبر داد و گفت: تمرکز بخش قابل توجهی از حسابرسی دیوان از مصارف به سمت منابع رفته است.
به گزارش ایلنا و به نقل از خانه ملت، سید احمدرضا دستغیب درباره اقدامات دیوان محاسبات برای جلوگیری از رسوب منابع دستگاهی، گفت: یکی از اقداماتی که امسال در دستور کار قرار دادیم، حساب رسمی منابع است؛ یعنی تمرکز بخش قابل توجهی از حسابرسی دیوان از مصارف به سمت منابع رفته است. وقتی تمرکز خود را بر حسابرسی منابع گذاشتیم، متوجه شدیم بهویژه در حوزه نفت برخی از فروشها با تأخیر یا در واقع بعضاً با انحراف از معیار محقق میشود. بخش عمده مشکلات نیز مربوط به رسوب منابع است که متأسفانه در برخی از تراستیها دیده میشود؛ چه تراستیهایی که بهصورت مستقل فعالیت میکنند و چه آنهایی که با تأیید بانکها شکل گرفتهاند.