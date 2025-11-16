اسماعیل کوثری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این که «دونالد ترامپ» در تازه‌ترین اظهارات خود ادعا کرده که ایران درخواست مذاکره داده است، گفت: غلط کرده است! در همان مقاطعی که مذاکرات غیرمستقیم در جریان بود، طرف آمریکایی و متحدانش به کشور ما حمله کردند و بیش از هزار نفر از عزیزان ما را به شهادت رساندند.

ترامپ غلط کرده که می‌گوید ما درخواست مذاکره داشتیم

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیان کرد: دشمنان فکر نمی‌کردند ما این توانمندی را داشته باشیم که اینچنین آن‌ها را به زانو درآوریم که به التماس بیفتند و بخواهند قطع آتش کنیم.

وی با اشاره به اینکه ایران با ایالات متحده در حال مذاکره بود، اما آنها جنگ را به ما تحمیل کردند، عنوان کرد: شیطان ذاتش دروغ‌گویی است، کجا ما درخواست مذاکره داشتیم؟ ایران در حال مذاکره بود و ما با صراحت اعلام کردیم در حال مذاکرات غیرمستقیم هستیم، پنج جلسه هم برگزار شد، چرا حمله کردند؟ با این اوصاف حال ما بیاییم از ترامپ قمارباز درخواست مذاکره کنیم؟ چنین چیزی دروغ است و دروغ گفتن فقط از طرف ترامپ و امثال او برمی‌آید.

باید فاتحه استکبار را بخوانند

کوثری تاکید کرد: دشمنان چون شکست خورده‌اند و در مسئله اسنپ‌بک هم نتوانستند کاری کنند، به جنگ روانی و فضاسازی رسانه‌ای متوسل شده‌اند تا باخت‌ها، شکست‌ها و ناکامی‌هایشان را با مظلومیت بپوشانند و بگویند ما می‌خواهیم مذاکره کنیم و ایران چنین درخواستی دارد، در صورتی که اینچنین نیست و این دروغ محض است.

وی خاطرنشان کرد: اگر ایران بخواهد مذاکره کند، بسیار با صراحت و شفاف و واضح اعلام می‌کند و ابایی هم از کسی ندارد؛ لذا صحبت‌هایی مانند صحبت‌های ترامپ دروغ‌پردازی و یک عملیات روانی است چراکه می‌خواهند شکست‌های خودشان را با این حرف‌های دروغ پنهان کنند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیان کرد: ما هیچ نیازی به استکبار و صهیونیسم بین‌الملل نداریم. این‌ها رو به افول و شکست هستند و باید فاتحه استکباری که این‌ها با چپاول و جنایت ساخته‌اند را بخوانند.

هیچگاه مذاکره را رد نمی‌کنیم

وی با اشاره به اینکه ایران هیچگاه مذاکره را رد نمی‌کند و ابزاری مانند مذاکره را قبول دارد، تاکید: اما مذاکره‌ای را قبول داریم که دو طرف بنشینند و با هم ابعاد و حد و حدودها را مشخص و تعیین و تکلیف کنند، نه اینکه یک طرف بنشیند همه چیز را مشخص کند، مانند کاری که گروه ۷ صنعتی که آمریکا در رأس آن است انجام می‌دهد؛ آمدند مصوب کردند که باید چگونه کار کنیم، به آژانس اجازه بدهیم مستقیم با آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران مذاکره کند یا بازرس‌های آژانس دائم بیایند و کنترل داشته باشند، این دستوری کار کردن است.

کوثری با اشاره به روابط ایران با سایر کشورها گفت: مگر امروز ارتباط ما با چین و روسیه برقرار نیست؟ جمهوری اسلامی با بسیاری از کشورها از جمله این دو کشور همکاری دارد. اگر طرف مقابل رفتار منطقی داشت و سر عقل می‌آمد و جنایت نمی‌کرد، با آن‌ها هم راحت مذاکره می‌کردیم و هیچ مشکلی هم نداشتیم. اما زمانی که دست به جنایت می‌زنند و در زمان مذاکره جنگ را به ما تحمیل می‌کنند، چه کنیم؟ ما پیشنهاده مذاکره نداده‌ایم و در نهایت مسیر خودمان را دنبال می‌کنیم.

با اعترافی که کردند باید خسارت جنگ ۱۲ روزه را پرداخت کنند

وی با اشاره اینکه ما خودمان می‌دانستیم که آمریکایی‌ها خودشان طراح و مجوزدهنده حمله به ایران بودند، اظهار داشت: با این حال خودشان هم به این موضوع اعتراف کردند، برای همین هم طرف مقابل بداند که خسارت جنگ علیه ما را با اعترافی که خودشان داشتند باید پرداخت کنند، هر زمان این کار را انجام دادند، آن وقت می‌شود بررسی کنیم که مذاکره داشته باشیم یا خیر. ایران هیچ هراسی از مذاکره کردن ندارد.

کوثری در پاسخ به ادعای ترامپ مبنی‌بر اینکه «هیچ دولتی طی ۲۲ سال جرأت حمله به تأسیسات ایران را نداشت اما او این کار را انجام داده»، بیان کرد: باید گفت تو که جرأت کردی، چه غلطی کردی؟ جز جنایت کار دیگری کردی جز اینکه هفتاد هزار نفر مردم بیگناه غزه به خاک و خون کشیدی؟ خودشان مجوز دادند و الا که رژیم اشغالگر عددی نیست.

وی گفت: اسرائیل اولاً اشغالگر است و دوماً عددی نیست که بخواهیم بگوییم یک کارهایی می‌تواند انجام دهد، نخیر این حرف‌ها چیزی جز فرافکنی نیست. ترامپ و جریان همراه او کارنامه‌ای جز ایجاد جنایت و کشتار، به‌ویژه در فلسطین و غزه ندارند. رژیم اشغالگر قدس بدون حمایت آمریکا و برخی کشورهای اروپایی مانند آلمان، فرانسه و انگلیس که مدعی حقوق بشر هستند اما نوچه‌های آمریکا هستند، هیچ توانایی ندارد و عددی نیست که بتواند به تنهایی اقدامی انجام دهد.

