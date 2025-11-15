18 میلیارد دلار کالای اساسی در صف تخصیص ارز/ رشد اقتصادی کشور صفر است

هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با ایلنا با اظهار نگرانی درباره طولانی شدن صف تخصیص ارز به کالاهای اساسی اظهار داشت: در حال حاضر 18 میلیارد دلار کالای اساسی در صف تخصیص ارز منتظر مانده‌اند.

وی درباره میزان تحقق درآمدهای نفتی برای تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی گفت: هر چند که در شرایط اسنپ بک صادرات نفت ایران ادامه دارد اما اینکه چقدر از این صادرات به فروش منتهی شده و چه میزان از آن روی آب ذخیره شده موضوعی است که نه می توان تایید و نه می توان تکذیب کرد و برای این ابهامات وزارت نفت باید درباره اعداد دقیق و روشن فروش نقت پاسخگو باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: به طور قطع در صادرات نفت با چالش هایی مواجه هستیم.

هادی پور افزود: از سوی دیگر گزارش های غیررسمی حاکی از آن است که 95 میلیارد دلار ارز از محل تعهد صادراتی به کشور برنگشته است که البته این گزارش مورد تایید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیست و مدعی هستند که رقم کمتر از داده های این گزارش‌های غیر رسمی است.

وی گفت: در مقطعی از آنجایی که تفاوت نرخ دلار بازار آزاد و دلار بازار توافقی قابل توجه بود، بازرگانان و تجار ارز صادراتی تعهد شده را به کشور بازنمی گرداندند اما در حال حاضر با نزدیک شدن قیمت ارز بازار و ارز صادراتی، روند بازگشت ارز صادراتی به کشور بهتر شده است و دیگر برای تجار نمی صرفد که ارز صادراتی را پس ندهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره میزان کسری بودجه امسال گفت: فعلا اعداد و ارقام دقیقی از میزان کسری بودجه 1404 محاسبه نشده است اما تا به امروز میزان رشد اقتصادی در کشور صفر است.

