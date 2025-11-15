عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با ایلنا:
18 میلیارد دلار کالای اساسی در صف تخصیص ارز/ رشد اقتصادی کشور صفر است
وزارت نفت درباره رقم دقیق فروش نفت پاسخگو باشد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: فعلا اعداد و ارقام دقیقی از میزان کسری بودجه 1404 محاسبه نشده است اما تا به امروز میزان رشد اقتصادی در کشور صفر است.
هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با ایلنا با اظهار نگرانی درباره طولانی شدن صف تخصیص ارز به کالاهای اساسی اظهار داشت: در حال حاضر 18 میلیارد دلار کالای اساسی در صف تخصیص ارز منتظر ماندهاند.
وی درباره میزان تحقق درآمدهای نفتی برای تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی گفت: هر چند که در شرایط اسنپ بک صادرات نفت ایران ادامه دارد اما اینکه چقدر از این صادرات به فروش منتهی شده و چه میزان از آن روی آب ذخیره شده موضوعی است که نه می توان تایید و نه می توان تکذیب کرد و برای این ابهامات وزارت نفت باید درباره اعداد دقیق و روشن فروش نقت پاسخگو باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: به طور قطع در صادرات نفت با چالش هایی مواجه هستیم.
هادی پور افزود: از سوی دیگر گزارش های غیررسمی حاکی از آن است که 95 میلیارد دلار ارز از محل تعهد صادراتی به کشور برنگشته است که البته این گزارش مورد تایید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیست و مدعی هستند که رقم کمتر از داده های این گزارشهای غیر رسمی است.
وی گفت: در مقطعی از آنجایی که تفاوت نرخ دلار بازار آزاد و دلار بازار توافقی قابل توجه بود، بازرگانان و تجار ارز صادراتی تعهد شده را به کشور بازنمی گرداندند اما در حال حاضر با نزدیک شدن قیمت ارز بازار و ارز صادراتی، روند بازگشت ارز صادراتی به کشور بهتر شده است و دیگر برای تجار نمی صرفد که ارز صادراتی را پس ندهند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره میزان کسری بودجه امسال گفت: فعلا اعداد و ارقام دقیقی از میزان کسری بودجه 1404 محاسبه نشده است اما تا به امروز میزان رشد اقتصادی در کشور صفر است.